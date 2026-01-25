FAŁSZ

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

25 stycznia 2026, 12:37
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Demonstracje na ulicach Minneapolis
Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Demonstracje na ulicach Minneapolis
wideo 2/5
Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Demonstracje na ulicach Minneapolis

Jedni wierzą, inni kpią, jeszcze inni wykorzystują okazję do krytyki służb ICE - nagrania pokazujące człowieka przebranego za Wikinga czy za pieroga uciekającego ulicą przed agentami ICE rozchodzą się szeroko w sieci. Także w polskiej. Filmy wyglądają jak materiały stacji telewizyjnych. No właśnie: wyglądają...

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci
Zgłoś do sprawdzenia

W Stanach Zjednoczonych zaostrzają się protesty przeciwko działaniom Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) - jej funkcjonariusze w sobotni poranek (w Polsce było ok. godz. 16) 24 stycznia zastrzelili kolejnego amerykańskiego obywatela, Alexa Prettiego. 37-letni pielęgniarz uczestniczył w demonstracji przeciw działaniom ICE. Te zaczęły się po tym, jak 7 stycznia w Minneapolis agent tej służby śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Good.

Według służb federalnych funkcjonariusz strzelał do Alexa Prettiego w obronie własnej, gdy ten zbliżył się z bronią palną i opierał się próbom rozbrojenia. Ale amerykańskie media w szczegółowych analizach opisują, że zastrzelony wcale nie trzymał w ręce pistoletu a telefon, którym nagrywał działania ICE. Broń - na której noszenie miał pozwolenie - miał w kaburze na pasku, a strzały do niego padły, gdy go rozbrojono, a on leżał na ziemi. W reakcji na sobotnie zdarzenia gubernator stanu Minnesota Tim Waltz aktywował lokalną Gwardię Narodową.

W połowie stycznia, także w Minneapolis, agent ICE postrzelił w nogę mężczyznę w trakcie próby jego aresztowania. FBI wszczęło śledztwo w sprawie tego incydentu. Pod koniec miesiąca potwierdziły się informacje o zatrzymaniu przez ICE co najmniej czwórki dzieci z jednego szkolnych okręgów w stanie Minnesota. Wśród zatrzymanych jest pięcioletni Liam Ramos. Doniesienia oburzyły lokalną społeczność. Prawnik rodziny zapewnia, że chłopiec i jego rodzina są w Stanach legalnie.

Działania agentów ICE są szeroko komentowane - także w mediach społecznościowych. Krążą w nich nagrania mające przedstawiać, jak to obywatele USA kpią sobie z funkcjonariuszy tej formacji i w przebraniu uciekają ulicami przed goniącymi ich agentami. Filmy trafiły też do polskich mediów społecznościowych i również budzą wiele komentarzy. Tym bardziej, że nagrania wyglądają jak urywki relacji stacji telewizyjnych z protestów przeciw ICE.

Wiking w wannie i "polski góral" w pierogu

Na jednym z filmów widać mężczyznę przebrane­go za wikinga - w hełmie z rogami, futrzanej pelerynie i z długą brodą - który zjeżdża pochyłą ulicą w niewielkiej wannie na kółkach. Goni go kilku niemal identycznie wyglądających funkcjonariuszy ubranych na czarno, a napis ICE na ich bluzach sugeruje, że to agenci znienawidzonej przez Amerykanów formacji. U dołu ekranu "telewizyjny pasek" informuje o rzekomym pościgu za "wikingiem w wannie". W tle słychać głos przejętej prezenterki: "Jesteśmy na żywo w centrum Minneapolis, gdzie - tak, to jest protestujący w kostiumie Wikinga jadący na czymś, co wygląda jak porcelanowa wanna na kółkach. 15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim, ale spójrzcie na to. Odjeżdża".

FAŁSZ
Jeden z popularnych w polskiej sieci filmów rzekomo pokazujący pościg agentów ICEx.com

"W tle powinni dać theme z Benny Hilla" - skomentowała film w serwisie X posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska. Udostępniła anglojęzyczny wpis z tym nagraniem. "ICE ściga protestujących w Minnesocie - eskalacja konfliktu - wezwano siły powietrzne" - brzmiał oryginalny post.

"Nic lepszego dziś już nie zobaczycie: Wiking na wannorolce uciekający przed bojówkami trampa" - pisał kolejny internauta zachwycony nagraniem. "Tak płynie życie w epoce późnego trumpizmu" - stwierdził kolejny.

Do podobnej sytuacji miało rzekomo dojść w Pittsburghu w Pensylwanii. Tam kilku policjantów miało ścigać osobę w przebraniu... wielkiego uśmiechniętego pieroga. To także miała pokazać telewizja informacyjna. "W Sky-11 można zobaczyć coś, czego nie zobaczycie nigdzie poza Pittsburghiem – ogromną maskotkę pierogów biegnącą Liberty Avenue, ściganą przez dwóch funkcjonariuszy miejskich" - przekonuje w nagraniu męski głos lektora z amerykańskim akcentem. Na dole na belce widać napis: "Pittsburgh: Maskotka pieroga ucieka przed policją".

FAŁSZ
Polscy internauci wykorzystali nagranie do żartów z rodaków w USA

Zbyt dobry pomysł, żeby to było prawdziwe

Najwcześniejsze wersje nagrania z wikingiem pojawiły się w sieci 15 stycznia. Między innymi na facebookowej stronie Strange AI, której twórca - jak sam przyznaje w opisie - publikuje materiały, które tworzy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Wiele szczegółów wskazuje na to, że materiał AI. Zwraca uwagę fakt, że wanna nie przyspieszała, mimo że wiking zjeżdżał ze wzniesienia. Jego pojazd nie wykonywał żadnych skrętów, przez cały czas jechał wręcz idealnie prosto. Wątpliwości budzi też identyczny czarny ubiór funkcjonariuszy ICE. W rzeczywistości ich stroje są zazwyczaj w kamuflażu, często różnią się detalami i bywają personalizowane. Zaś pod koniec nagrania w rękach części agentów nagle pojawiają się pałki. Na pasku informacyjnym po lewej umieszczono napis "Na żywo POVART" - ale stacja o nazwie POVART w Stanach nie istnieje.

Wyniki narzędzia HiveModerationhivemoderation.com

Użyliśmy narzędzia HiveModeration, by sprawdzić najstarszą wersję nagrania. Wyniki wskazują, że prawdopodobieństwo, iż jest to materiał AI lub deepfake wynosi ponad 93 proc.

Również to, że nagranie z osobą przebraną za pieroga, jest fałszywką, zdradzają szczegóły. Przesuwające się napisy na czarnym pasku nie mają sensu - to zbitki liter i liczb. Także ten filmik w połowie stycznia pojawił się na tej samej facebookowej stronie specjalizującej się w treściach AI, co nagranie z Wikingiem w wannie. Z analizy narzędziem HiveModeration wynika, że na ponad 87 proc. wideo to wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wynik narzędzia HiveModerationhivemoderation.com

Oba filmy są dowcipne, stąd generują tyle komentarzy i żartów. Zapewne wielu uwierzyło w ich prawdziwość. Lecz podając taki materiał dalej, zwiększamy zasięg fake newsa - a to już śmieszne nie jest.

Czytaj więcej: Kim był zastrzelony Alex Pretti

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

USAimigranciManipulacjaFake NewsSztuczna inteligencja
Pozostałe wiadomości

Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

23 stycznia 2026, 12:44
Źródło:
TVN24+

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

23 stycznia 2026, 18:11
Źródło:
Konkret24

Wylanie gnojowicy pod domem ministra rolnictwa było rzekomo powodem aresztowania protestującego rolnika - przekonują niektórzy politycy i internauci. Doniesienia o "areszcie za gnojówkę" to uproszczenie. Postawione zarzuty dotyczą czegoś innego.

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

22 stycznia 2026, 16:55
Źródło:
Konkret24

Rosyjską Kamczatkę sparaliżowały zamiecie śnieżne. W sieci mamy wysyp nagrań i obrazów rzekomo pokazujących sytuację na półwyspie. Oto trzy niebezpieczne trendy w rozpowszechnianiu fake newsów, które właśnie się ujawniają.

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

21 stycznia 2026, 15:55
Źródło:
Konkret24

Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

21 stycznia 2026, 13:34
Źródło:
TVN24+

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Źródło:
Konkret24

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić. Fejki i motywacje Trumpa opisuje Konkret24.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska "przyjęła nas do swojego grona, aby doić z kasy" - tak internauci komentują informację o horrendalnej kwocie 2,5 biliona złotych, które Polska miałaby rzekomo zapłacić za unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jednak podwójna manipulacja związana z raportem pewnej fundacji. Pokazujemy, kto za nią stoi.

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

8 stycznia 2026, 16:12
Źródło:
Konkret24

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń generuje w sieci nagranie z polskimi dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki - wraz z przekazem, że "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy". Nie ma na to potwierdzenia, nagranie jest stare, a publikowanie go teraz ma zapewne służyć wzmacnianiu antyukraińskich nastrojów.

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

8 stycznia 2026, 12:55
Źródło:
Konkret24

Amerykańskie działania w Wenezueli miały wywołać masowe protesty w Stanach Zjednoczonych - twierdzi poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. Tylko że nagrania, które ma potwierdzać jego tezę, nie mają związku z aktualnymi wydarzeniami.

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

7 stycznia 2026, 13:41
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24