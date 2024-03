"26-piętrowa fabryka świń" w Niemczech? Nie, poza Europą

Ostrzeżenia przed "tanią importowaną wieprzowiną" wywołuje rozpowszechniane w sieci zdjęcie 26-piętrowego budynku, który ma rzekomo stać w Niemczech - albo w Danii - i służyć do masowej hodowli świń. Prawdą jest, że taki "drapacz chmur dla świń" istnieje na świecie, jednak w Europie ten sposób hodowli zwierząt nie jest dopuszczalny.

Polityka UE wobec rolnictwa oraz antyunijna i antyniemiecka retoryka w przekazach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych przy okazji protestów rolników powodują, że co rusz pojawiają się przekazy mające budzić niepokój co do produkcji żywności za granicą. Przykładem jest post, który pojawił się na platformie X 6 marca. "To jest 26 piętrowa fabryka chorowania świń metodą tuczu przemysłowego - wzrost hormonalny, leki, chemia. W ciągu roku wyprodukują 1,2 mln. sztuk tuczników. Gdzie? Niemcy i Dania" - napisała jedna z użytkowniczek, załączając dwa zdjęcia (pisownia oryginalna). Na pierwszym, podpisanym po niemiecku "Wieżowiec do tuczu świń z 26 piętrami", widać bardzo wysoki budynek. Drugie, podpisane "Spojrzenie na jedno z pięter", pokazuje halę z masowym chowem świń zamkniętych w ciasnych klatkach, między nimi widać ubranego na czarno człowieka. "Wiedz co jesz, i od jakiego producenta" - dodała autorka wpisu.

Wielu komentujących ten post było oburzonych tym, co pokazują zdjęcia i ostrzegało Polaków przed wieprzowiną importowaną z Niemiec. "No to rodacy w kraju, kupujcie tanią wiepszowinę w niemieckich w Polsce supermarketach. Smacznego"; "I to właśnie zjeżdża od 20 lat do Polski całymi tonami"; "Strach na to patrzeć, a co dopiero jeść"; "Teraz wiemy, o co idzie walka. Dziś Szwab pacyfikuje rolników, jutro nas. Nawet za Stalina nie likwidowano Polski. Jeżeli nie stanie cała Polska, to zgotują nam gehennę"; "Niemieckie tuczniki a potem ludzie schudnąć nie mogą" - komentowali internauci (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Niektórzy zauważali jednak, że widoczny na górnym zdjęciu budynek wcale nie znajduje się w Niemczech czy w Danii, a podobny obiekt w Niemczech został zamknięty już kilka lat temu.

Nie Europa, a Chiny

Wystarczy wprowadzić to zdjęcie budynku do wyszukiwarki obrazów - np. Google Grafika, Yandex Images czy TinEye - by trafić na jeden z wielu artykułów na jego temat. Nietypowa budowla już od kilku lat przyciąga uwagę mediów na całym świecie. To samo zdjęcie ilustrowało teksty m.in. w amerykańskim "The New York Times", brytyjskim "The Sun", francuskim "Le Figaro" czy czeskim serwisie Idnes.tv. W artykułach opisywano, że 26-piętrowy budynek rzeczywiście służy do masowej hodowli świń i znajduje się na obrzeżach miejscowości Ezhou w prowincji Hubei w Chinach. To największa hodowla trzody chlewnej na świecie. Powstała dzięki zezwoleniu chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi z 2019 roku, które za cel postawiło sobie masową produkcję wieprzowiny dla obywateli kraju. Był to efekt niedoborów wywołanych głównie przez epidemię afrykańskiego pomoru świń (ASF), która od 2018 roku zabiła w Chinach setki tysięcy świń.

Jak pisał w 2022 roku brytyjski "The Guardian", ogromną farmę postawiła firma Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming. Pierwotnie chciała zainwestować w branżę produkcji żywności gotowej do spożycia, ale ostatecznie nawiązała współpracę z producentem cementu posiadającym fabryki niedaleko obecnej farmy i postanowiła wejść w "nowoczesne rolnictwo", jak nazwał ten projekt dyrektor generalny firmy Jin Lin. Budowę ukończono we wrześniu 2022 roku, a na przełomie września i października 2022 do budynku sprowadzono pierwsze 3700 świń. Docelowo firma planuje postawić dwa identyczne 26-piętrowe budynki, które mają pomieścić nawet 1,2 mln sztuk zwierząt rocznie.

"W Chinach realizowanych jest wiele podobnych projektów na znacznie większą skalę"

W sieci dostępne są liczne zdjęcia i nagrania, na których widać, jak wygląda hodowla świń w 26-piętrowym budynku. Na fotografiach w materiale "New York Times" lub nagraniach opublikowanych przez chińską państwową agencję informacyjną Xinhua można jednak zobaczyć, że świnie nie są zamknięte w tak ciasnych klatkach, jak pokazuje drugie zdjęcie z cytowanego wyżej posta. Zwierzęta są rzeczywiście stłoczone na niewielkiej przestrzeni, ale mogą się poruszać w przeznaczonych dla nich boksach wylanych betonem.

Zdjęcie świń stłoczonych w pojedynczych metalowych klatkach również pochodzi z masowej hodowli świń, również znajdującej w Chinach: na obrzeżach miasta Chongqing leżącego 1200 km na zachód od Ezhou. Jak opisywał w 2021 roku portal Agweb.com, który zilustrował materiał tą fotografią, zlokalizowano tam kompleks 21 budynków wysokich na sześć pięter. W każdym może się zmieścić do 660 świń. "W Chinach realizowanych jest wiele podobnych projektów na znacznie większą skalę" - czytamy w tekście.

Cytowani we wspomnianych artykułach właściciele wielopiętrowych farm podkreślają, że taki styl hodowli trzody chlewnej pozwala lepiej radzić sobie z odchodami i umożliwia łatwiejsze karmienie dużych grup zwierząt jednocześnie (co widać na zdjęciu świń zamkniętych w ciasnych klatkach). Eksperci branży hodowlanej ostrzegają jednak, że stłoczenie tak dużej liczby zwierząt na tak niewielkiej przestrzeni grozi szybkim rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

Niemiecki "wieżowiec dla świń" nie działa od sześciu pięciu

Czy jednak w Danii lub Niemczech działają podobne wielopiętrowe budynki do hodowli świń? W tym temacie w sieci można znaleźć jedynie historię sześciopiętrowego "wieżowca dla świń", który działał we wsi Maasdorf w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, na wschodzie Niemiec. Budynek powstał jeszcze za czasów NRD - w 1970 roku - i jak podaje portal Tygodnik-rolniczy.pl, hodowano w nim jednocześnie około 500 świń. Wywoływało to jednak protesty obrońców praw zwierząt, a sprawa zyskała ogólnokrajowy rozgłos w 2015 roku, gdy organizacje prozwierzęce zaczęły publikować nagrania pokazujące warunki, w jakich trzymano tam świnie. Prokuratura wszczęła nawet śledztwo w sprawie naruszeń ustawy o dobrostanie zwierząt, w związku z czym właściciel ogłosił, że zmodernizuje budynek.

We wrześniu 2018 roku "wieżowiec dla świń" został opustoszony na czas modernizacji, do której jednak ostatecznie nigdy nie doszło. Dwa lata później wygasła bowiem koncesja na hodowlę świń w tym miejscu, a od 2023 roku nie można tam nawet składować obornika. "Drapacze chmur dla świń w Europie odchodzą do lamusa" - podsumował portal Topagrar.pl.

W 2021 roku artykuł na temat piętrowych budynków dla świń opublikował serwis Bloomberg. Dziennikarze podkreślali, że rozwój tego typu hodowli nie jest możliwy w Europie i Stanach Zjednoczonych m.in. ze względu na ograniczenia przeciwepidemiczne. Rupert Claxton, specjalista ds. rynku mięsa z firmy konsultacyjnej Gira, mówił: "Duże hodowle przemysłowe w Chinach nie napotykają na ograniczenia związane z dobrostanem zwierząt i kwestiami ekologicznymi, z którymi mierzą się producenci w wielu krajach zachodnich. W Europie i USA są restrykcje dotyczące tego, jak duża może być ferma świń, ponieważ ludzie po prostu się sprzeciwiają. Nie chcą żyć w pobliżu tych wielkich zakładów. W Chinach nie wydaje się, żeby tak było. Jeśli tam zapadnie decyzja, że potrzebna jest ferma świń, miejsce jest dostępne".

Portal Topagrar.pl w listopadzie 2023 roku podawał: "W 24 z 31 prowincji i regionów Chin wybudowano już 1832 wielopiętrowych gospodarstw rolnych, a celem chińskiego rządu jest, aby do 2025 roku około 65 procent całkowitej produkcji wieprzowiny w kraju pochodziło z tak dużych gospodarstw".

