"Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA
Do Moskwy 25 sierpnia 2026 roku przyleciał szef CIA John Ratcliffe. Wizyta trwała kilka godzin. W środę wizytę komentował prezydent Donald Trump, wiążąc ją z działaniami na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Do wizyty odniósł się też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który przekazał, że spotkanie "dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa". Ostatni raz szef CIA (był to poprzednik Ratcliffe'a - William Burns) był w Moskwie w listopadzie 2021 roku. Ostrzegał wtedy Rosję przed pełnoskalowym atakiem na Ukrainę i konsekwencjami tegoż dla Rosji.
Wizyta Ratcliffe wywołała wiele spekulacji - dotyczących celów rozmów i ryzyka możliwej eskalacji konfliktu między Rosją a państwami NATO. Część z nich dotyczyła rzekomego zniknięcia flagi z ambasady USA w Moskwie. "Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę USA na swojej ambasadzie w Moskwie" - informuje anonimowe konto na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest nagranie - kamera skierowana jest na budynek z masztem, ale nie ma na nim flagi. Po chwili operator odwraca kamerę i pokazuje ulicę. Słychać głos nagrywającego, który zwraca się do kogoś: "Arkady Arkadowiczu, a tymczasem w ambasadzie USA zdjęto flagę. Co to może oznaczać?". Wpis ma ponad 40 tysięcy wyświetleń.
Wpisy z tym samym nagraniem i podobnym przekazem są udostępniane przez wiele kont, w różnych językach. Jeden z polskich użytkowników zamieścił przy nim dłuższy komentarz: "Krążą doniesienia o niezwykle napiętej wymianie zdań między Władimirem Putinem a dyrektorem CIA. Wg wstępnych doniesień rosyjski prezydent miał odrzucić żądania USA dotyczące złagodzenia napięć na Ukrainie i nakazał amerykańskiemu urzędnikowi natychmiastowe opuszczenie Rosji. (...) Flagi USA zostały już zdjęte. Gdyby te doniesienia się potwierdziły, oznaczałoby to poważną eskalację napięć dyplomatycznych między Waszyngtonem a Moskwą" - twierdzi. Nie ma wiarygodnych świadectw, by Ratcliffe spotkał się z prezydentem Rosji, takiemu spotkaniu zaprzeczał rzecznik Kremla.
O braku flagi na budynku pisze także inny użytkownik: "Brak flagi na Ambasadzie USA w Moskwie tuż po wizycie dyrektora CIA. Ostatnia taka wizyta miała miejsce trzy miesiące przed wybuchem wojny (pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - red.). Tajne dekrety podpisane przez Putina. Amerykańskie 'samoloty zagłady' w powietrzu. Pizzerie nieopodal Pentagonu odnotowały wzrost zamówień". Do wpisu dołączył nagranie z lądowaniem samolotu wojskowego - w domyśle tym samolotem miał przylecieć sef CIA. Wpis uzyskał prawie 400 tys. wyświetleń.
"Ewakuacja placówek z Rosji"; "wojna ?"; "Przypadek? Być może. Ale to sporo nietypowych sygnałów naraz" - komentują wpisy niektórzy internauci. "Czy to nie jest jakieś stare video?"; "przecież to nie jest amerykańska ambasada…"; "Flaga jest zawsze na noc zdejmowana. Nie straszcie ludzi"; "Brak flagi to fejk. Proszę poprawić, flagi zdjęto z Centrum Amerykanskiego, a nie Ambasady"; "to jest Centrum Amerykanskie a nie ambasada" - zgłaszają wątpliwości inni.
Sprawdzamy, jaki budynek widać na nagraniach i w jakich okolicznościach z budynku ambasady zdejmuje się amerykańską flagę.
"To nie ambasada"
Do niektórych wpisów na platformie X z wideo pokazującym budynek z masztem bez flagi dołączona jest informacja kontekstowa. "To nie jest amerykańska ambasada, jak podano w poście. To jest Centrum Amerykańskie w Moskwie" - głosi podpis. To prawda - budynek widoczny na filmach nie pełni w tej chwili funkcji ambasady. Obecnie mieści się w nim Centrum Amerykańskie w Moskwie, które ułatwia naukę języka angielskiego i poznawanie amerykańskiej kultury. Jednak w latach 1953-2000 to właśnie w tym budynku była ambasada USA. Nowy i stary budynek ambasady położone są niedaleko siebie, na terenie jednego kompleksu, co widać na mapie.
Flaga zdjęta na noc?
Przy niektórych wpisach dotyczących braku flagi na budynku ambasady pojawia się inna informacja kontekstowa, mówiąca o tym, że zgodnie z amerykańskim prawem flagi powinny być zdejmowane na noc z budynków rządowych, chyba że są odpowiednio oświetlone. Jednak na zdjęciach dostępnych w sieci widać, że flaga bywa eksponowana na dawnym budynku ambasady również po zmroku.
"Prowadzimy rutynowe prace"
Pytanie o to, czy 25 sierpnia flaga została zdjęta z dawnego budynku ambasady i jakie były tego przyczyny, przesłaliśmy do ambasady amerykańskiej w Moskwie. "Ambasada Stanów Zjednoczonych prowadzi rutynowe prace naprawcze przy jednym z masztów flagowych ambasady" - odpowiedziała ambasada, pytana o maszt widoczny na nagraniach. Dodano jednak, że "flaga na głównym maszcie, znajdującym się przed budynkiem kancelarii ambasady, zgodnie z poleceniem prezydenta Trumpa pozostaje opuszczona do połowy masztu do zachodu słońca 1 września, aby uczcić pamięć Dolly Parton" - czytamy w przesłanej Konkret24 odpowiedzi.