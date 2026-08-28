Świat "Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA Szymon Rębowski |

Andrzej Zaucha z "Faktów" TVN o możliwych powodach wizyty szefa CIA w Rosji Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP

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Do Moskwy 25 sierpnia 2026 roku przyleciał szef CIA John Ratcliffe. Wizyta trwała kilka godzin. W środę wizytę komentował prezydent Donald Trump, wiążąc ją z działaniami na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Do wizyty odniósł się też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który przekazał, że spotkanie "dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa". Ostatni raz szef CIA (był to poprzednik Ratcliffe'a - William Burns) był w Moskwie w listopadzie 2021 roku. Ostrzegał wtedy Rosję przed pełnoskalowym atakiem na Ukrainę i konsekwencjami tegoż dla Rosji.

Wizyta Ratcliffe wywołała wiele spekulacji - dotyczących celów rozmów i ryzyka możliwej eskalacji konfliktu między Rosją a państwami NATO. Część z nich dotyczyła rzekomego zniknięcia flagi z ambasady USA w Moskwie. "Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę USA na swojej ambasadzie w Moskwie" - informuje anonimowe konto na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest nagranie - kamera skierowana jest na budynek z masztem, ale nie ma na nim flagi. Po chwili operator odwraca kamerę i pokazuje ulicę. Słychać głos nagrywającego, który zwraca się do kogoś: "Arkady Arkadowiczu, a tymczasem w ambasadzie USA zdjęto flagę. Co to może oznaczać?". Wpis ma ponad 40 tysięcy wyświetleń.

Wpis o rzekomym zdjęciu flagi z ambasady amerykańskiej w Moskwie Źródło zdjęcia: x.com

Wpisy z tym samym nagraniem i podobnym przekazem są udostępniane przez wiele kont, w różnych językach. Jeden z polskich użytkowników zamieścił przy nim dłuższy komentarz: "Krążą doniesienia o niezwykle napiętej wymianie zdań między Władimirem Putinem a dyrektorem CIA. Wg wstępnych doniesień rosyjski prezydent miał odrzucić żądania USA dotyczące złagodzenia napięć na Ukrainie i nakazał amerykańskiemu urzędnikowi natychmiastowe opuszczenie Rosji. (...) Flagi USA zostały już zdjęte. Gdyby te doniesienia się potwierdziły, oznaczałoby to poważną eskalację napięć dyplomatycznych między Waszyngtonem a Moskwą" - twierdzi. Nie ma wiarygodnych świadectw, by Ratcliffe spotkał się z prezydentem Rosji, takiemu spotkaniu zaprzeczał rzecznik Kremla.

Wpis informujące o braku amerykańskiej flagi na budynku ambasady w Moskwie Źródło zdjęcia: X.com

O braku flagi na budynku pisze także inny użytkownik: "Brak flagi na Ambasadzie USA w Moskwie tuż po wizycie dyrektora CIA. Ostatnia taka wizyta miała miejsce trzy miesiące przed wybuchem wojny (pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - red.). Tajne dekrety podpisane przez Putina. Amerykańskie 'samoloty zagłady' w powietrzu. Pizzerie nieopodal Pentagonu odnotowały wzrost zamówień". Do wpisu dołączył nagranie z lądowaniem samolotu wojskowego - w domyśle tym samolotem miał przylecieć sef CIA. Wpis uzyskał prawie 400 tys. wyświetleń.

"Ewakuacja placówek z Rosji"; "wojna ?"; "Przypadek? Być może. Ale to sporo nietypowych sygnałów naraz" - komentują wpisy niektórzy internauci. "Czy to nie jest jakieś stare video?"; "przecież to nie jest amerykańska ambasada…"; "Flaga jest zawsze na noc zdejmowana. Nie straszcie ludzi"; "Brak flagi to fejk. Proszę poprawić, flagi zdjęto z Centrum Amerykanskiego, a nie Ambasady"; "to jest Centrum Amerykanskie a nie ambasada" - zgłaszają wątpliwości inni.

Sprawdzamy, jaki budynek widać na nagraniach i w jakich okolicznościach z budynku ambasady zdejmuje się amerykańską flagę.

"To nie ambasada"

Do niektórych wpisów na platformie X z wideo pokazującym budynek z masztem bez flagi dołączona jest informacja kontekstowa. "To nie jest amerykańska ambasada, jak podano w poście. To jest Centrum Amerykańskie w Moskwie" - głosi podpis. To prawda - budynek widoczny na filmach nie pełni w tej chwili funkcji ambasady. Obecnie mieści się w nim Centrum Amerykańskie w Moskwie, które ułatwia naukę języka angielskiego i poznawanie amerykańskiej kultury. Jednak w latach 1953-2000 to właśnie w tym budynku była ambasada USA. Nowy i stary budynek ambasady położone są niedaleko siebie, na terenie jednego kompleksu, co widać na mapie.

Mapa pokazująca lokalizację ambasady amerykańskiej w Moskwie i Centrum Amerykańskiego Źródło zdjęcia: Google Maps

Flaga zdjęta na noc?

Przy niektórych wpisach dotyczących braku flagi na budynku ambasady pojawia się inna informacja kontekstowa, mówiąca o tym, że zgodnie z amerykańskim prawem flagi powinny być zdejmowane na noc z budynków rządowych, chyba że są odpowiednio oświetlone. Jednak na zdjęciach dostępnych w sieci widać, że flaga bywa eksponowana na dawnym budynku ambasady również po zmroku.

"Prowadzimy rutynowe prace"

Pytanie o to, czy 25 sierpnia flaga została zdjęta z dawnego budynku ambasady i jakie były tego przyczyny, przesłaliśmy do ambasady amerykańskiej w Moskwie. "Ambasada Stanów Zjednoczonych prowadzi rutynowe prace naprawcze przy jednym z masztów flagowych ambasady" - odpowiedziała ambasada, pytana o maszt widoczny na nagraniach. Dodano jednak, że "flaga na głównym maszcie, znajdującym się przed budynkiem kancelarii ambasady, zgodnie z poleceniem prezydenta Trumpa pozostaje opuszczona do połowy masztu do zachodu słońca 1 września, aby uczcić pamięć Dolly Parton" - czytamy w przesłanej Konkret24 odpowiedzi.