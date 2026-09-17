Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykańscy żołnierze w Polsce "popełnili aż 73 gwałty"? Co to za dane

|
Żołnierze amerykańscy na ćwiczeniach w bazie w Powidzu
Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy USA trafi do Polski. Relacja Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dean Johnson/U.S. Army
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Oburzenie internautów wywołały informacje, jakoby stacjonujący w Polsce amerykańscy żołnierze mieli dopuścić się w 2025 roku 73 gwałtów. Taka liczba rzeczywiście znalazła się w raporcie Pentagonu. Wyjaśniamy, czego dotyczy.

"Żołnierze USA stacjonujący w Polsce popełnili w 2025 r. aż 73 gwałty" - donosi w jednozdaniowym wpisie z 30 sierpnia 2026 roku anonimowe konto na portalu X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do wpisu dołączone jest zdjęcie z salutującym żołnierzem na tle amerykańskiej flagi. Autor nie podał źródła danych, nie sprecyzował też, kto był ofiarą przemocy ze strony żołnierzy USA. Jego wpis wygenerował ponad 225 tys. wyświetleń.

X.com
Wpis o gwałtach żołnierzy USA w Polsce

"Oczywiście są bezkarni jak to okupanci" - komentuje wpis jeden z internautów, inny nie dowierza: "E, no... bez jaj! Serio?!". Większość komentujących zadaje pytania: "Skazali kogoś ?"; "Źródło?"; "A źródło tych rewelacji? Bo to serio ciekawy temat."; "Źródło? No przecież mówie, co ty nie wierzysz?". Sprawdziliśmy więc, skąd pochodzą te dane i czego dotyczą.

Co pokazują dane Pentagonu

Dane, które przytoczył w swoim wpisie internauta, pochodzą z raportu przygotowanego przez The Sexual Assault Prevention and Response Office (Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Seksualnej i Reagowania; SAPRO). To komórka działająca w ramach Pentagonu (Departamentu Wojny), która jest głównym organem odpowiedzialnym za zapobieganie napaściom seksualnym w siłach zbrojnych. Opracowuje też raport z działalności.

Ostatni raport został opublikowany 21 sierpnia 2026 roku. Nie dotyczy roku kalendarzowego 2025, tylko okresu od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku (roku fiskalnego). Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym tego samego dnia na stronie internetowej Departamentu Wojny, raport, który przygotowywany jest na zlecenie Kongresu "przedstawia kluczowe dane statystyczne, analizę trendów oraz informacje o działaniach Departamentu podejmowanych w celu zapobiegania napaściom seksualnym i molestowaniu seksualnemu w wojsku oraz reagowania na takie przypadki". W komunikacie wskazano, że w analizowanym czasie ponad 20 tys. żołnierzy "doświadczyło jakiejś formy niechcianego kontaktu seksualnego". To ok. 8,5 tys. mniej niż w roku fiskalnym 2023. Poza tym w raporcie czytamy, że w tym czasie "około jeden na trzech żołnierzy dotkniętych napaścią seksualną zgłosił zdarzenie właściwym organom Departamentu Wojny".

Skąd liczba dotycząca Polski

Wróćmy do danych dotyczących Polski. Te znajdujemy w załączniku B, tam rzeczywiście pojawia się liczba 73. Nie oznacza ona, że "żołnierze USA stacjonujący w Polsce popełnili w 2025 r. aż 73 gwałty", jak stwierdził użytkownik X. To błędna interpretacja raportu. Pentagon corocznie przekazuje bowiem informacje dotyczące "zgłoszeń napaści seksualnych na obszarach rozmieszczenia sił", czyli miejscach, gdzie stacjonują amerykańskie wojska - w tym w Polsce. Zaznaczono, że ze względu na charakterystykę tych obszarów zarówno reagowanie na przypadki napaści seksualnych, jak i gromadzenie danych jest utrudnione. "Mimo to do wszystkich tych obszarów przydzielani są koordynatorzy ds. reagowania na napaści seksualne (SARC), przedstawiciele programu SAPR (SAPR VAs) oraz inni pracownicy programu SAP".

Dane o Polsce i 18 innych obszarach stacjonowania wojsk amerykańskich przedstawiono w tabeli widocznej poniżej. Z opisu tabeli wynika, że najwięcej zgłoszeń odnotowano w Polsce, Kuwejcie i Katarze. Dla Polski ogólna liczba zgłoszeń wyniosła 73, dla Kuwejtu - 30, a Kataru - 23. Nie są to liczby dotyczące liczby gwałtów.

W tabeli przedstawiono dane dotyczące napaści seksualnych zgłoszonych na terenach stacjonowania wojsk amerykańskich
W tabeli przedstawiono dane dotyczące napaści seksualnych zgłoszonych na terenach stacjonowania wojsk amerykańskich
Źródło zdjęcia: sapr.mil

Dane opisują wszelkie rodzaje "sexual assault", czyli napaści seksualnej. To znacznie szersza kategoria niż gwałt. W załączniku wskazano wprost, że "Departament Wojny używa terminu 'napaść seksualna' w odniesieniu do celowego kontaktu seksualnego, któremu towarzyszy użycie siły, groźby, zastraszanie lub nadużycie władzy, albo do sytuacji, w której ofiara nie wyraża zgody lub nie jest w stanie jej wyrazić. Termin ten obejmuje szeroką kategorię przestępstw seksualnych określonych w Uniform Code of Military Justice (UCMJ), w tym: gwałt, napaść seksualną, kwalifikowany kontakt seksualny, bezprawny kontakt seksualny oraz usiłowanie popełnienia tych czynów". Wspomniany UCMJ to kodeks karny przeznaczony dla amerykańskiego personelu wojskowego.

Poza tym są to zgłoszenia, a nie prawomocnie stwierdzone przestępstwa. "Informacje zawarte w początkowych zgłoszeniach lub dotyczące zarzucanych zachowań nie muszą odzwierciedlać ostatecznych ustaleń śledczych ani rozstrzygnięć podjętych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec domniemanych sprawców" - zaznaczono. Raport zastrzega także, że dane o obszarach rozmieszczenia amerykańskich sił pokazują miejsce zgłoszenia, a niekoniecznie miejsce, w którym według relacji miało dojść do zdarzenia.

Z danych nie można także wysnuć tezy o tym, że sprawcami wszystkich zgłoszonych przypadków napaści seksualnych są amerykańscy żołnierze. To dlatego, że raport obejmuje zarówno zgłoszenia żołnierzy, jak i osób cywilnych pracujących dla wojska. Jednak w przypadku zgłoszeń na obszarach stacjonowania wojsk amerykańskich nie dokonano takiego podziału. Mamy tylko informację o ogólnej liczbie zgłoszeń bez rozróżnienia czy zgłaszający był żołnierzem, czy "cywilem", ani jaki status miał domniemany sprawca.

W tabeli dokonano natomiast podziału na zgłoszenia "restricted" i "unrestricted". Podział na te dwa typy wyjaśniono na stronie internetowej SAPRO. Pierwszy z nich jest poufny i nie uruchamia dochodzenia, a dane przekazywane dowództwu nie pozwalają zidentyfikować ofiary ani domniemanego sprawcy. Drugi nie ma takiego charakteru, a po jego złożeniu wszczynane jest dochodzenie.

Na podstawie raportu nie można więc wysnuć tezy o 73 gwałtach, których dokonali "żołnierze USA stacjonujący w Polsce". Prokuratura Krajowa nie dysponuje danymi o gwałtach i innych przestępstwach na tle seksualnym dokonanych przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce w 2025 roku.

Źródło: Konkret24
Udostępnij:
Tagi:
USAŻołnierzePrzemoc seksualnaDezinformacja
Czytaj także:
BRICS jest supermocarstwem", a to dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
FAŁSZ"BRICS jest supermocarstwem", a to jest dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
Zuzanna Karczewska
Wybory w Szwecji, imigranci i ulotki po arabsku. Mentzen straszy, chociaż nie ma czym
Mentzen o Szwecji: kluczowe głosy migrantów, bo "dostawali takie instrukcje". To Polacy też
Zuzanna Karczewska
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem". Co to za nagranie?
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
"Powrotu nie będzie"? Fałszywy przekaz o ewakuacji kobiet i dzieci
"Niedługo w Polsce pojawią się autokary ewakuacyjne". Ten przekaz ma wzbudzić strach
Gabriela Sieczkowska
"Birmingham zakazuje wieszania brytyjskich flag". Jak kłamie Patryk Jaki
FAŁSZBrytyjskie flagi i zakaz, którego nie ma. Nieprawdy Patryka Jakiego
Zuzanna Karczewska
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją". To oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych?
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych
Zuzanna Karczewska
Mikrocefalia wykryta u tysięcy noworodków w Brazylii nie została wywołana przez szczepionkę ufundowaną przez Fundację Gatesów
FAŁSZNoworodki chorują przez "szczepionkę od Gatesów?" Tu nic się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
Migranci zaczepiali Polaków, "patrioci wzięli sprawy w swoje ręce"? Co się wydarzyło w Bochni
"Dwóch cudzoziemców nękało ludzi i ktoś ich za to pobił"? A jak było
Zuzanna Karczewska
"Bardzo wymowny" na finale kampanii AfD? Co wiadomo o nagraniu
"Oto prawdziwa twarz AfD". Ten gest pokazano na finale kampanii w Niemczech
Zuzanna Karczewska
Tak miały wyglądać 96. urodziny amerykańskiego aktora. Zdjęcie tego nie dowodzi
FAŁSZ"Niezła ekipa" na urodzinach Eastwooda. Ale coś nie pasuje
Gabriela Sieczkowska
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
Prześledziliśmy drogę nagrania mającego pokazywać pożar w Skarżysku-Kamiennej - trop prowadzi przez rosyjską propagandę aż na inny kontynent
FAŁSZJak rosyjska propaganda pokazała pożar w polskiej fabryce dronów
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Ursula von der Leyen
"UE chce skonfiskować prywatne oszczędności obywateli". To nie tak
Szymon Rębowski
"Tęsknię za Tobą Czechu" - baner o takiej treści zawisł na brzegu Olzy w 2020 roku podczas pandemii COVID-19
Polacy kontra Czesi? Na pograniczu mówią zupełnie co innego
Cezary Paprzycki
Co udostępnia Zbigniew Ziobro
"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Zbigniew Ziobro
Zuzanna Karczewska
Pasażer z nagrania, który zdemolował autobus i opluł kierowcę, jest błędnie przedstawiany jako "pijany obywatel Ukrainy"
FAŁSZ"Pijany Ukrainiec" demoluje autobus i pluje na kierowcę? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Dziki w Warszawie i Marcin Możdżonek
"W Warszawie w pierwszym kwartale było ponad 120 ataków dzików na ludzi". Nie tyle
Szymon Rębowski
Sieć zalała fala fałszywych materiałów mających przedstawiać skutki powodzi w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Te zdjęcia i nagrania to fejki
Gabriela Sieczkowska
"Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA
"Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA
Szymon Rębowski
Szczepienie na HPV rzekomo negatywnie wpływa na dzietność w Danii. Badacze wykazują, że nie ma takiego związku
Dania, szczepionki HPV i spadek dzietności. "Błędny wniosek"
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Ukraińskie flagi miały powiewiać na ulicach Bydgoszczy. Nagranie tego nie dowodzi
FAŁSZ Ukraińskie flagi w Bydgoszczy? "Sami przekazujemy terytorium pod władanie obcym"
Gabriela Sieczkowska
"Brawo pilot", czyli trudne lądowanie polskiego samolotu? Niekoniecznie
FAŁSZPilot "dał radę", w "takich warunkach"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
Góry śmieci w Birmingham
"Sprowadzasz Trzeci Świat, stajesz się Trzecim Światem". Skąd wzięły się te góry śmieci
Szymon Rębowski
"Policja w Barcelonie stosuje przemoc". A jak jest naprawdę?
"No i to jest policja". Nagranie z Barcelony wzbudza zachwyt, ale coś się nie zgadza
Szymon Rębowski
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie, 25 sierpnia 2025
"A wy chcecie zobaczyć ukraińską flagę nad Warszawą?" Co to za historia
Gabriela Sieczkowska, Szymon Rębowski
Nagranie pochodzi z Ziemi, ale "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
"W jakim studiu to kręcono", ale "NASA twierdzi, że to Mars". Teoria spiskowa powraca
Zuzanna Karczewska
Zgubisz telefon z zastrzeżonym PESEL-em i stracisz "dostęp do tożsamości"? Tak to nie działa
FAŁSZZastrzeżony PESEL, zgubiony telefon i brak "dostępu do tożsamości"? To tak nie działa
Michał Istel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica