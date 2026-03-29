"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom

Gdyby przed 19 marca 2026 roku zrobić sondę, kim jest Sanae Takaichi, wielu nawet tych śledzących politykę odpowiedziałoby zapewne, że nie wie. Ale tego dnia premier Japonii - Takaichi jest na tym stanowisku od października 2025 roku - spotkała się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie i świat o niej usłyszał. Choć raczej nie tak, jak by sobie marzyła.
Podczas przywitania Takaichi w Białym Domu japoński dziennikarz zapytał Trumpa, dlaczego Stany Zjednoczone nie powiadomiły sojuszników o planowanym ataku na Iran. "Chcieliśmy zrobić niespodziankę" - odparł prezydent USA i dodał: "Któż lepiej zna się na niespodziankach niż Japonia? Dlaczego wy mi na przykład nie powiecie więcej o Pearl Harbor?". (Chodzi o atak Japonii na amerykańskie bazy na Hawajach w 1941 roku). Premier Japonii zrobiła na to wielkie oczy, wzięła głęboki oddech, ale powstrzymała się od komentarza. Jej znaczący uśmiech stał się szybko hitem w mediach społecznościowych.
Internauci podziwiali Takaichi za tak dyplomatyczną postawę: "Była totalnie skonsternowana, ale mimo tego zachowała spokój"; "To imponujące, że premier Sanae Takaichi z opanowaniem radzi sobie z tak delikatną sytuacją dyplomatyczną".
Jednak te pochwały dla premier Japonii dla części internautów to nie nowość. W sieci od jakiegoś czasu jest ona bohaterką zwolenników Donalda Trumpa spod znaku MAGA (Make America Great Again) i innych skrajnie prawicowych środowisk, zwłaszcza z Europy. Zachwycają się, że japońska premier miała wprowadzić antyislamskie prawo i zapowiedzieć deportacje muzułmanów. "Jeśli premier Japonii może to zrobić, to czemu nasi przywódcy nie mogą?" - pyta wielu, patrząc na Europę czy USA.
Czyżby Kraj Kwitnącej Wiśni tak się zmieniał, jak go przedstawia prawicowy internet? I skąd to uwielbienie do premier Takaichi?