Biden potrzebuje pieniędzy, "aby zaplanować drugą pandemię"? Cytat zmanipulowano

Internauci rozsyłają informację, jakoby prezydent USA Joe Biden przyznał publicznie, że potrzeba więcej pieniędzy, "aby zaplanować drugą pandemię". To zmanipulowana wersja jego wypowiedzi z 2022 roku. Wtedy wykorzystywały to rosyjskie media.

Według autorów postów zamieszczanych w sieci 3 i 4 kwietnia prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden miał powiedzieć: "Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby zaplanować drugą pandemię. Będzie kolejna pandemia. Musimy myśleć naprzód". Internauci, którzy zamieszczali ten rzekomy cytat, niekiedy załączając wideo z wystąpienia prezydenta, pisali: "Parę razy słuchałem tej wypowiedzi, tak dla pewności"; "Pieniądze Bidena są coraz gorsze. Aby wycofać je z populacji, wymyślono niezbyt przekonującą wersję"; "Gates i Soros oznajmili mu co będzie, a Biden już nam przekazuje, co zamierzają zrobić... #ChoraAmeryka" (pisownia postów oryginalna). Jeden z wpisów dotarł do ponad 11 tys. użytkowników.

Wśród komentujących te posty były osoby, które uwierzyły, że Joe Biden tak powiedział, bo potwierdzałoby to teorię spiskową, że pandemia COVID-19 została zaplanowana przez najważniejszych polityków i już przygotowywane są następne. "I wszystko jasne. Innymi słowy 'Mamy plan' i mówimy o tym głośno, bo wszystko co możecie z tym zrobić, to porysować kredą na ulicach w geście protestu..."; "Dziadzia Biden chyba się zapomniał, że jest na wizji", "Wygadal sie? A wiec jednak..." - komentowali internauci.

Mimo że jeden z internautów "parę razy słuchał tej wypowiedzi", nie był w stanie ustalić, że Joe Biden wcale nie mówił o pieniądzach na "planowanie drugiej pandemii". Nagranie pochodzi z czerwca 2022 roku i już wtedy w identyczny sposób manipulowały nim m.in. rosyjskie media.

Rosyjski ślad

Po wpisaniu frazy "Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby zaplanować drugą pandemię" w wyszukiwarki serwisów społecznościowych, można zobaczyć, że wpisy z tą rzekomą wypowiedzią Joe Bidena zamieszczano już w czerwcu 2022 roku. Gdy jedna z polskojęzycznych internautek została zapytana o źródło tej informacji, zamieściła link do portalu rosyjskiego kanału telewizyjnego Ren TV. W artykule opublikowanym 21 czerwca zamieszczono dokładnie ten sam cytat, który teraz rozpowszechniają m.in. polskie konta. Po wpisaniu tego zdania po rosyjsku do wyszukiwarki okazuje się, że tę narrację forsowała wówczas rosyjska agencja prasowa RIA Novosti, a tym samym szereg rosyjskich mediów, w tym dzienniki "Izwiestia" i "Komsomolska Prawda". Tekst po angielsku opublikowano na portalu Rt.com (wcześniej Russia Today).

A co naprawdę powiedział amerykański prezydent?

Biden mówił o przygotowaniu na potencjalne zagrożenie

Wypowiedź prezydenta USA, która posłużyła do manipulacji, pochodzi z 21 czerwca 2022 roku. Od tego dnia w Stanach Zjednoczonych możliwe było szczepienie dzieci poniżej piątego roku życia przeciw COVID-19 i z tego powodu prezydent Joe Biden z żoną odwiedzili klinikę szczepień w Waszyngtonie. "To historyczny kamień milowy" - mówił Biden. "Stany Zjednoczone są obecnie pierwszym krajem na świecie, który oferuje bezpieczne i skuteczne szczepionki na COVID-19 dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy" - dodał.

Po powrocie do Białego Domu Biden wziął udział w konferencji prasowej. Jej pełny zapis dostępny jest na stronie internetowej prezydenta. Jeden z dziennikarzy zapytał wtedy, ile jest zapasów szczepionek dla dzieci i "ile dzieci w kraju będzie można zaszczepić, zanim pojawi się potrzeba większych pieniędzy z Kongresu?".

Biden odpowiedział: "Cóż, przynajmniej w tym roku przetrwamy. Naprawdę potrzebujemy więcej pieniędzy. Ale potrzebujemy więcej pieniędzy nie tylko na szczepionki dla dzieci; potrzebujemy więcej pieniędzy, aby zaplanować [wszystko] na drugą pandemię. Zapewne będzie kolejna pandemia. Musimy myśleć z wyprzedzeniem. To nie jest coś, co ostatnia ekipa (Donalda Trumpa - red.) zrobiła bardzo dobrze. To jest coś, co my robimy całkiem dobrze. Dlatego potrzebujemy pieniędzy".

Prezydent USA nie powiedział więc, że potrzebuje pieniędzy, żeby "zaplanować drugą pandemię" ("plan the second pandemic"), tylko by "zaplanować [wszystko] na drugą pandemię" ("plan for the second pandemic") w znaczeniu: przygotować się na potencjalne zagrożenie. Dlatego właśnie dodał, że jego poprzednicy nie zrobili tego odpowiednio dobrze i w rezultacie Stany Zjednoczone nie były odpowiednio przygotowane na pandemię COVID-19. Dokładne przytoczenie wypowiedzi Joe Bidena z konferencji prasowej w tym przypadku jest istotne również dlatego, że obala fałszywą tezę internautów, jakoby prezydent "zapomniał, że jest na wizji" i "przekazał, co zamierzają zrobić Gates i Soros".

