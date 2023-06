"Bill Gates ogłosił następną pandemię"? Co to jest symulacja

Internauci rozsyłają przekaz, że Bill Gates już jesienią 2022 roku ogłosił miejsce i czas wybuchu kolejnej pandemii. Dowodem ma być ćwiczenie przeprowadzone w Belgii. To kolejna odsłona popularnej teorii spiskowej o planach światowych elit.

"Johns Hopkins Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia we współpracy ze WHO i Fundacja Billa & Melindy Gates przeprowadzili kolejne ćwiczenie pandemiczne w Brukseli 23 paźdz.2022 r." - czytamy w poście anonimowej użytkowniczki Twittera z 11 czerwca (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jak podała, nową "zarazę" nazwano SEERS-25, czyli "Zespół Oddechowy Ciężkiej Epidemii Enterowirusa 2025" (ang. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025). Opublikowała też link do nagrania z 1 marca 2023 roku w serwisie Rumble. Materiał zatytułowano "Bill Gates ogłasza następną pandemię, która ma się rozpocząć w Brazylii w 2025 roku". Ilustruje go grafika ze zdjęciem miliardera i hasłem: "Bill Gates ogłasza następną pandemię", a poniżej: "SEERS-25 Entrovirus". Tweet wyświetlono prawie 44 tys. razy, polubiło go ponad 390 twitterowiczów, blisko 240 udostępniło.

Wielu internautów w komentarzach do posta pisało, że symulacja to ćwiczenia przed zaplanowaną kolejną pandemią. "Wpiszcie 'enterowirusy' do googla i poczytajcie, jakie są niebezpieczne. IMO oni już z każdego wirusa moga zrobić 'epidemię'"; "Pogięło ich!!!"; "Robi co chce..bezkarny kryminalista"; "Pieron wie jakiego teraz syfa wypuszczą… Kto ich odsunie wreszcie od władzy?"; "Skoro oficjalnie ogłosił to bedzie chocby skały srały. Moneta musi sie zgadzac" - reagowali.

"Globaliści grają w otwarte karty i mówią nam, żebyśmy się przygotowali"

Nagranie, do którego zalinkowano w tweecie, opublikowano w kanale o nazwie "Andy Choinski | Independent and uncensored news". Mężczyzna przedstawiający się jako Andy Choinski w trwającym prawie 15 minut filmie opowiada (po polsku) o symulacji fikcyjnej pandemii, która ma niby nastąpić w niedalekiej przyszłości, a następnie sugeruje, że jest to przygotowanie do realnej pandemii. "Uczestnicy tego spotkania zmagali się z odpowiedzią na pandemię zlokalizowaną w jakiejś tam jednej części świata, która następnie szybko się rozprzestrzenia, stając się pandemią o większej śmiertelności niż CV19 (tak w nagraniu określa chorobę COVID-19 - red.). No i oprócz tego, to oczywiście nieproporcjonalnie ta nowa zaraza będzie dotykała dzieci i młodzieży - przy CV19 tego nie było. Podczas tego spotkania uczestników poproszono o podjęcie pilnych decyzji politycznych przy ograniczonych informacjach w obliczu niepewności. Każdy problem i wybór miał poważne konsekwencje zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, więc Bill Gates i Światowa Organizacja Zdrowia ogłosili, kiedy pojawi się kolejna pandemia" - mówił.

Jak dodał, WHO i Gates wcześniej zorganizowali już podobną symulację, tak zwany Event 201 w Nowym Jorku w 2019 roku. Sugerował, że tamta symulacja była przygotowaniem do prawdziwej pandemii COVID-19. "I ponownie Bill Gates z jego Fundacją i John Hopkins wraz ze Światową Organizacją Zdrowia zebrali się, aby dyskutować, jak poradzić sobie z kolejną katastroficzną zarazą. Także możemy już sobie zapisać w kalendarzu datę, bo globaliści grają w otwarte karty i mówią nam, żebyśmy się przygotowali. I to nie jest teoria jakaś tam spiskowa i tak jak ten Event 201 te ćwiczenia naprawdę się odbyły" - stwierdził. "Więc widzicie, mamy tu już nazwę SEERS - tak będzie się nazywał no ten nowy świrusek. Mamy też nawet rok – 2025, więc to nazywać zespołem oddechowym ciężkiej epidemii enterowirusa w 2025 roku. Na dole jest napisane, że to fikcyjny scenariusz, ale dla Billa Gatesa fikcja bardzo szybko staje się realnością, także dobrze wiemy, o co chodzi" - dodał.

Te sugestie nie mają jednak potwierdzenia w faktach.

Symulacja i wymyślona na jej potrzeby choroba

Symulacja Catastrophic Contagion: A Global Challenge została przeprowadzona 23 października 2022 roku w Brukseli (Belgia) przez Johns Hopkins Center for Health Security we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Podczas wydarzenia przeprowadzono symulację spotkań WHO: uczestnicy dyskutowali, jak najlepiej reagować na fikcyjną chorobę o nazwie Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome (SEERS). Wymyślono ją po prostu na potrzeby tego konkretnego ćwiczenia.

Johns Hopkins University's Center for Health Security wyjaśniło AP, że wydarzenia opisane w ćwiczeniu są fikcyjne i nie przedstawiają tego, co może się wydarzyć w przyszłości. "Celem fikcyjnego ćwiczenia było zidentyfikowanie luk w gotowości na wypadek pandemii i wygenerowanie pomysłów na inicjatywy, które kraje mogłyby podjąć teraz, aby podnieść zbiorową zdolność świata do ratowania życia i zasobów ludzkich podczas przyszłych pandemii" - napisano. "Fikcyjna epidemia przedstawiona w scenariuszu nie została w żaden sposób przewidziana; patogen w ćwiczeniu został wyobrażony wyłącznie do celów edukacyjnych, aby pomóc uczestnikom zmagać się z rodzajami dylematów politycznych, które można przewidzieć podczas sytuacji kryzysowych dla zdrowia publicznego na dużą skalę" - dodano. Także rzecznik Fundacji Billa i Melindy Gatesów powiedział agencji Reuters, że twierdzenia, iż ćwiczenia były dowodem na planowanie nowej pandemii, są fałszywe.

Zdaniem ekspertów ds. zdrowia publicznego ​​tego rodzaju ćwiczenia są sposobem na przygotowanie się na ewentualną pandemię. Mogą być wykorzystywane do podnoszenia świadomości, "testowania możliwości lub identyfikowania luk, które należy wyeliminować w systemie" - przekazała Reutersowi prof. Rebecca Katz, dyrektorka Center for Global Health Science and Security na Georgetown University. Jak zauważyła, WHO zaleca tego rodzaju ćwiczenia. Lauren Ancel Meyers, profesor biologii na Uniwersytecie w Teksasie, wyjaśniała w USA Today News, że ćwiczenia laboratoryjne i inne symulacje to ważne narzędzia służące do przygotowania odpowiedzi na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. Co więcej, takiego rodzaju ćwiczenia symulacyjne są znane i prowadzone od ponad dwóch dekad.

"Żadne informacje nie wskazują, aby ćwiczenia 'Catastrophic Contagion', które odbyły się w październiku 2022 r., przewidywały charakter, miejsce i datę przyszłej pandemii" - ocenił medyczny portal fact-checkingowy Healthfeedback.org.

Twierdzenie, jakoby ćwiczenia symulacyjne były przykrywką dla globalnych elit planujących pandemie, nie jest nowe. Pojawiało się wielokrotnie od marca 2020 roku, czyli od początku pandemii COVID-19. Kilka miesięcy wcześniej przeprowadzono ćwiczenia Event 201 także z "wykorzystaniem" fikcyjnego koronawirusa - właśnie podobieństwa między tym scenariuszem a pandemią COVID-19 dały początek teoriom spiskowym, które weryfikowaliśmy już w Konkret24.

