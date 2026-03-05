Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie

Atak na szkołę podstawową w Minabie Źródło: TVN24, Reuters

We wtorek 3 marca 2026 roku w mieście Minab w Iranie odbył się pogrzeb uczennic szkoły podstawowej dla dziewcząt, ofiar bombardowania z 28 lutego. O atak, w którym zginęło w sumie ponad 160 osób, władze Iranu obwiniają Izrael i Stany Zjednoczone. Podczas ceremonii tłum niósł trumny okryte flagami, skandując antyizraelskie i antyamerykańskie hasła. Również to zdarzenie - jak wszystko, co się teraz dzieje podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie - jest wykorzystywane do szerzenia fake newsów i wprowadzania opinii publicznej w błąd. W tym konkretnie wypadku chodzi o obrazy przedstawiające groby dla ofiar i opłakiwanie ich ciał.

Szczególne dyskusje wzbudza fotografia przygotowywanych grobów. Została zrobiona z lotu ptaka; budzi emocje nie tylko z racji liczby wykopanych dołów, ale też dość surowego obrazu całej okolicy. Gdy zaczęła krążyć w mediach społecznościowych, wielu internautów informowało, że wcale nie pokazuje cmentarza w Minabie.

Całe zamieszanie wzięło się z mylenia dwóch fotografii.

Media publikują zdjęcie, ale sztuczna inteligencja oszukuje internautów

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych w Minabie udostępnił irański departament prasy zagranicznej. Wśród nich było jedno ukazujące przygotowywanie grobów dla ofiar. Na fotografii widać jeszcze bowiem koparki i pracujących ludzi.

PRAWDA Iran. Groby przygotowane dla ofiar izraelskiego-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

To zdjęcie opublikowało wiele agencji i portali informacyjnych. Jednak w anglojęzycznej sieci szybko pojawił się przekaz, jakoby fotografia powstała w Indonezji kilka lat temu. Niektórzy pokazywali nawet screeny z notami społeczności - jak się okazuje, wprowadzającymi w błąd - zaprzeczającymi temu, że zdjęcie jest aktualne. Część internautów pod postami na platformie X z tym zdjęciem pytało bowiem Groka o jego autentyczność, a chatbot w wielu przypadkach odpowiadał, że zdjęcie zostało wykonane w lipcu 2021 roku i przedstawia masowe groby w Dżakarcie w Indonezji kopane dla osób zmarłych wskutek COVID-19.

I tak fałszywa informacja wygenerowana przez AI niosła się w sieci.

Wygenerowana nota społeczności tym razem wprowadzała w błąd, tak jak i Grok Źródło: x.com

By nie ufać odpowiedziom generowanym przez AI, przestrzegał między innymi Malachy Browne, dziennikarz zespołu śledczego "The New York Times", pod którego postem taka nota się pokazała. Jednak w wątku na platformie X opublikowanym 3 marca dziennikarz wyjaśnił, że to jest fotografia z Iranu, a groby powstają dla ofiar ataku w Minab. "Aby uprzedzić internetowych trolli, którzy będą twierdzić, że zdjęcie rzędów małych grobów z lotu ptaka zostało wygenerowane przez AI - nie zostało. Rozdzierające serce nagranie wideo zarejestrowane na miejscu potwierdza jego autentyczność" - napisał i załączył wideo, w którym oglądamy ciała ofiar w trumnach, a później ludzi pracujących przy kopaniu grobów. Dziennikarz informował: "groby zostały wykopane w poniedziałek na wcześniej nietkniętym obszarze cmentarza Minab Hermud, około pięciu mil od miejsca bombardowania szkoły".

Malachy Browne z zespołu śledczego "The New York Times": weryfikacja potwierdziła, że zdjęcie przedstawia około 100 grobów, które kopano na cmentarzu 2 marca 2026 dla ofiar ataku w Manib Źródło: X.com

Prawdziwość zdjęcia kwestionują także polscy internauci

Przekaz o tym, że zdjęcie jest z Indonezji a nie z Iraku, rozchodzi się już jednak szeroko w sieci - również polskiej. Pod postami internautów publikujących tę fotografię pojawiają się komentarze, że opis jest fałszywy. "To jest zdjęcie z Indonezji"; "Jestem bardzo zaskoczony, że ktoś taki jak pan udostępnia fałszywe zdjęcie z Covid-19 i fałszywe wiadomości, które nie są potwierdzone" - brzmią komentarze na platformie X. A ktoś na Facebooku napisał, że "to zdjęcie wykonał Seyed Abbas i przedstawia masowe groby podczas pierwszej fali pandemii covid19". Tyle że wspomniany mężczyzna to nie fotograf, tylko Abbas Aragczi, czyli minister spraw zagranicznych Iranu, który sam 2 marca 2026 roku zamieścił zdjęcie z przygotowywania grobów w Minabie, komentując: "Od Gazy po Minab niewinni ludzie mordowani z zimną krwią".

FAŁSZ Część polskich internautów w komentarzach pod postami ze zdjęciem kopanych grobów podważała jego aktualność Źródło: x.com

Wyjaśnijmy więc: rzeczywiście w Dżakarcie podczas pandemii COVID-19 powstały podobne miejsca z licznymi grobami, których zdjęcia wtedy także krążyły po sieci i były publikowane w mediach. Można je zobaczyć np. na stronie Reutersa w tekście: "Zdjęcia lotnicze rozszerzających się grobów ukazują najkrwawsze dni Indonezji" z lipca 2021 roku.

Ciała w całunach to fake news

O ile przypadek ze zdjęciem z Iranu pokazuje, jak z prawdziwego obrazu próbuje się zrobić fake newsa - to inny, również szeroko krążący teraz w sieci obraz, jest przykładem przekonywania, że fałszywka pokazuje prawdę.

Chodzi o rzekomą fotografię z uroczystości pogrzebowych w Minabie mającą przedstawiać ciała zabitych uczennic i opłakujących je rodzin. Widzimy dwa rzędy ułożonych blisko siebie ciał owiniętych w białe całuny. Na większości z nich położone są kwiaty oraz ustawione w ramkach fotografie dzieci. Wokół widać pogrążonych w żałobie ludzi. Niektórzy pochylają się nad ciałami, obejmują je, opierają na nich głowy lub płaczą. Fotografia budzi emocje, nawet dziennikarz "Gazety Wyborczej" uwierzył i podał ją dalej.

FAŁSZ Wygenerowany przez AI obraz rozchodzi się szeroko w sieci - także polskiej - jako autentyczne zdjęcie ofiar nalotu na szkołę w irańskim Minabie Źródło: Facebook, X, Instagram

Przestrzegamy: to nie jest autentyczne zdjęcie. Już na pierwszy rzut oka widać, że obraz został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji. Ciała ułożone są w niemal idealnie symetrycznych rzędach. Wiele wygląda bardzo podobnie - podobny kształt zawinięcia, podobne ułożenie kwiatów i ramek ze zdjęciami, drugi plan rozmyty i bez ostrości. A gdy się przyjrzymy obrazom w ramkach, zobaczymy, że powtarza się portret tej samej dziewczynki. Uwagę zwracają też zniekształcone twarze czy hiperrealistyczne renderowanie. To, że obraz nie jest autentyczny, potwierdza narzędzie Hive - wskazuje, że to w 99,9 proc. dzieło AI. Trzy inne narzędzia (Undetectable AI, TruthScan, ZeroGPT) oceniają, że to zdjęcie jest wygenerowane przez AI. Oceniają to na 85 do 97 proc.

Narzędzie Hive wskazuje, że to obraz AI Źródło: hivedetect.ai