"Wojsko przejęło rząd w Brazylii"? Fake news pojawił się tuż po wyborach

"Wojsko przejęło rząd w Brazylii, obaliło Sąd Najwyższy i dokonuje aresztowań skorumpowanych polityków" – napisała użytkowniczka Twittera 2 listopada (pisownia postów oryginalna). Tweet polubiło ponad 430 internautów, podało dalej ponad 180. W wątku internautka publikuje tłumaczenie na język polski rzekomego dokumentu, który ma zapowiadać: "Bez większych niedogodności ogłosiliśmy niejasną prezydencję Republiki Brazylii, więc zawiesiliśmy Kongres Narodowy i wycofaliśmy wszystkich z funkcji ministra Sądu Najwyższego, a od północy 31.10.2022 r. Dzięki temu rząd brazylijski przejmuje siły zbrojne i juntę wojskową, która będzie rządzić do 31 grudnia 2023 roku. Od tego czasu wszystkie partie wymarły i zostały ostatecznie zakazane z powodu legitymizacji i totalitarnych ideologii. W nowej formie partyjnej formuły, która ma powstać, uczestniczą aktywni politycy, którzy nie mają ograniczeń korupcyjnych. Robimy to na prośbę narodu brazylijskiego. General ; Wille Boas".

W poście autorka załączyła grafikę, która ma przedstawiać ów dokument. Miał go podpisać były dowódca armii brazylijskiej w latach 2015-2019 Eduardo Villasa Boasa. U dołu skanu pisma widać jego zdjęcie. U góry strony umieszczono: z lewej - godło Brazylii, z prawej - godło brazylijskiej armii . Po przekątnej pismo przecina zielono żółty pasek - są to kolory Brazylii. Jako dowód na autentyczność informacji autorka wątku udostępniła link do kanału na Telegramie o nazwie Frag uns doch Das Original - tam opublikowano ten sam rzekomy dokument i jego tłumaczenie na niemiecki.

Część internautów uwierzyła w informację z tweeta. "Przynajmniej w jednym kraju wojsko robi porządek w politykami"; "Noo, ciekawy ruch"; "Ciekawie się robi. Niestety w Polsce nie ma takich silnych generałów" – komentowali. Ale inni byli sceptyczni: "Ciekawe czy to prawda? Jak tak to można mieć jeszcze nadzieje"; "Są gdzieś informację na ten temat?"; "Przecież to fejk... Te same pierdy produkowano po porażce Trumpa"; "Po co Pani publikuje takie fejki? Dla tych paru lajkow? Przecież i tak wszyscy się dowiedzą, że to kłamstwo..." - pisali pod postem.