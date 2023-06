"Moment wysadzenia zapory" w Nowej Kachowce? Ta sama tama, ale inny czas

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych ma film pokazujący rzekomo moment wysadzenia zapory w Nowej Kachowce w Ukrainie w nocy z 5 na 6 czerwca. Ostrzegamy: to nie jest aktualne nagranie.

Na rozsyłanym w internecie od rana 6 czerwca filmie oglądamy jakąś zaporę nocą. Pod nią na dole płynie woda. Nagranie jest bez dźwięku. Nagle widać olbrzymi błysk, potem kolejne. Następuje eksplozja za eksplozją. Widać gigantyczne płomienie, kłęby dymu i rozpadające się elementy zapory. Ta jednak nadal stoi. To bardzo widowiskowe, trwające ponad minutę wideo pojawiło się mediach społecznościowych szybko po tym, jak w nocy z 5 na 6 czerwca 2023 roku zapora w Nowej Kachowce na Dnieprze w obwodzie chersońskim została zniszczona przez Rosjan. Według rozpowszechnianego z tym nagraniem przekazu pokazuje ono właśnie moment wysadzenia tamy. Film był rozpowszechniany z tą informacją również przez ukraińskich polityków . Notuje setki tysięcy wyświetleń.

Internauci: "dzisiaj w nocy"

Wideo trafiło także do polskich mediów społecznościowych. "Moment wysadzenia zapory wodnej na Dnieprze w Nowej Kachowce"; " Pojawiło się nagranie video z wysadzenia tamy przez ruskich okupantów na elektrowni wodnej w Kachowka dzisiaj w nocy"; " MoSSkowici wysadzili zaporę wodną w Nowej Kachowce!!! Wielkie zagrożenie dla ludności cywilnej!!!" - można było przeczytać na polskich profilach na Twitterze i Facebooku (pisownia postów oryginalna).

Jak sprawdziliśmy, rozsyłany film nie pokazuje tego, co wydarzyło się w nocy z 5 na 6 czerwca.

Elektrownia "nie nadaje się do odbudowy"

We wtorek rano 6 czerwca ukraińskie dowództwo sił "Południe" poinformowało , że Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze w obwodzie chersońskim. Elektrownia wodna nie nadaje się do odbudowy.

Zapora Elektrowni Wodnej w Nowej Kachowce miała 30 metrów wysokości i 3273 metrów długości. Była jedną z najważniejszych ukraińskich zapór na Dnieprze i ostatnią od strony ujścia rzeki do Morza Czarnego, a więc znajdowała się w miejscu, w którym rzeka niesie najwięcej wody. Utworzony dzięki zaporze zbiornik zasilał elektrownię wodną, której moc wynosiła 357 MW - prawie dwa razy więcej niż polskiej elektrowni wodnej w Solinie. Zapora służyła również jako most - jej szczytem przebiegały droga krajowa P47 i linia kolejowa. Teraz wszystko jest pod wodą. Trwa ewakuacja okolicznej ludności.

"W wyniku wysadzenia od środka maszynowni Kachowskiej Elektrowni Wodnej została ona całkowicie zburzona. Elektrownia nie nadaje się do odbudowy" - napisała we wtorek rano państwowy operator elektrowni wodnych Ukrainy, Ukrghidroenerho.

Wideo z 2022 roku, publikowane przez rosyjskie serwisy

Rozpowszechniane teraz w sieci nagranie pokazujące wybuch jakiejś zapory nocą nie jest aktualne - ten film pochodzi z listopada 2022 roku. Krążył wówczas w mediach społecznościowych, a opublikował go między innymi portal rosyjskiego dziennika "Izwiestia". Poinformował wówczas, że to wysadzenie mostu drogowego będącego na szczycie zapory w Nowej Kachowce. Geolokalizacja nagrania została potwierdzona przez internautów. Jednak co się wydarzyło na moście, nie informowano, rozsyłając ten film.