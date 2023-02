Film z trzęsienia ziemi w Turcji? Nie, to inny kraj, inne wydarzenie

Floryda, 2021 rok

Niektórzy internauci szybko reagowali na wideo z basenem i walącym się budynkiem - tłumaczyli, że wcale nie powstało w Turcji. Kadr z filmu wrzuciliśmy do internetowych wyszukiwarek obrazu. Jednym z wyników było nagranie opublikowane 25 czerwca 2021 roku w serwisie YouTube przez amerykańską stację telewizyjną ABC7. "Na wideo z kamery bezpieczeństwa sąsiedniego budynku widać moment zawalenia się budynku przy plaży w Surfside, koło Miami" - czytamy w opisie filmu. Publikowały go wówczas również inne amerykańskie media.

W katastrofie budynku na Florydzie zginęło 98 osób. We wrześniu 2021 roku "The New York Times" opisywał, jak wadliwy projekt i wady konstrukcyjne mogły przyczynić się do katastrofy.