Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Kolejny deep fake z rzekomą wypowiedzią dowódcy ukraińskiej armii. Tym razem w sfabrykowanym oświadczeniu generał Wałerij Załużny miał wezwać swoich żołnierzy do opuszczenia okopów i marszu na Kijów. Ukraińcy ostrzegają: w ten sposób Rosjanie próbują nas poróżnić.

"Wzywam naszych obrońców do wyjścia z okopów i marszu na Kijów. Nadszedł czas, aby zniszczyć przestępcze rządy Zełenskiego!" - to treść nagrania deep fake z wizerunkiem dowódcy ukraińskiej armii Wałerija Załużnego. Rozprowadzają je rosyjskojęzyczni użytkownicy Telegramu. Prawdopodobnie pierwszy raz pojawiło się na kanale Zły dowód, gdzie ma 1,9 mln wyświetleń. Rzekome wystąpienie Załużnego można znaleźć również w innych zakątkach internetu - w tym na polskojęzycznym profilu w serwisie X, znanym z rozpowszechniania treści zbieżnych z rosyjską propagandą. Polski post z deep fake'em opublikowano 12 listopada. Ma blisko 22 tys. wyświetleń i ponad 150 polubień. "Co jest grane odpuszczają?"; "Brzmi jak wojskowy zamach stanu" - komentowali internauci (pisownia oryginalna). Ale wielu wyjaśniało, że nagranie jest fałszywe.