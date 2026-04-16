Świat Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień |

Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty Źródło: TVN24

Po sieci krąży nagranie z mszy w Pentagonie, która odbyła się 15 kwietnia 2026 roku w ramach comiesięcznych nabożeństw organizowanych przez sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Wideo, które zdobywa popularność, to fragment wystąpienia Hegsetha, podczas którego ten miał przytoczyć fałszywy cytat z Biblii, który tak naprawdę pochodzi z filmu "Pulp Fiction".

"Pete Hegseth podczas kazania w Pentagonie zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction" - napisał 16 kwietnia na X polski internauta. Do posta dołączył nagranie, zaczynające się od słów Hegsetha: "Ta modlitwa to CSAR 25:17 i brzmi ona tak, módlcie się ze mną proszę". W tym momencie na połowie ekranu pojawia się ujęcie z kultowego filmu Quentina Tarantino. Słychać jak słowa amerykańskiego sekretarza obrony niemal w stu procentach pokrywają się z tym, co mówi Jules Winnfield, którego w filmie gra Samuel L. Jackson.

Podczas, gdy Hegseth głosi: "Ścieżka upadłego lotnika jest otoczona ze wszystkich stron nieprawościami samolubnych i tyranią złych ludzi", aktor mówi: "Ścieżka sprawiedliwego człowieka jest otoczona ze wszystkich stron nieprawościami samolubnych i tyranią złych ludzi". Podobnie jest aż do końca przemówienia Hegsetha. Gdy ten czyta: "Błogosławiony, kto w imię braterstwa i obowiązku prowadzi zagubionych przez dolinę ciemności, albowiem jest on prawdziwie stróżem swego brata i znalazcą zagubionych dzieci", postać Jacksona mówi niemal to samo - zamiast słowa "braterstwo", "obowiązek" i "zagubieni" pada odpowiednio "miłosierdzie", "dobra wola" i "słabi". Kolejne zdania również są do złudzenia podobne, różnią się zaledwie kilkoma zdaniami.

Cytowany wpis wygenerował w krótkim czasie ponad 75 tys. wyświetleń. Internauta udostępnił wpis, który został zamieszczony wcześniej na koncie Russia Today, czyli rosyjskiej telewizji państwowej. Nagranie pochodzące z Russia Today, zestawiające słowa Hegsetha ze sceną z filmu skomentował także we wpisie na X 16 kwietnia były ambasador Polski w Izraelu i USA Marek Magierowski: "Kiedy wydaje Ci się, że nic już nie może Cię zaskoczyć ze strony obecnej [amerykańskiej - red.] administracji. Sekretarz Wojny modli się słowami… Julesa Winnfielda z 'Pulp Fiction'".

Co przytoczył Hegseth

Niektórzy naśmiewali się z tego, że polityk miał przytoczyć nieco zmieniony cytat z filmu i stwierdzić, że to fragment Biblii. Innych te doniesienia oburzyły. "Taki to Hollywoodzki chrześcijanin pod publikę"; "A ja myslałem, że u nas polityka jest komediowa"; "To już jest sekta wariatów i to groźnych"; "mówię ... to są świry które myślą, że grają w grę komputerową" - komentowali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jednak na nagraniu nie padają ważne słowa, które szef Pentagonu wypowiedział wcześniej.

Nabożeństwo transmitowane było m.in. na kanale na YouTube "Defense Now". Można tam posłuchać, co Hegseth mówił, zanim zaczął przytaczać nieco zmodyfikowane cytaty z "Pulp Fiction". Po pierwsze wcale nie powiedział, że to cytat z Biblii. Hegseth wyjaśnił bowiem, że przeczyta "modlitwę", którą kilka dni wcześniej "przekazał mu "główny planista misji Sandy 1". Następnie wyjaśnił, że Sandy 1, załoga samolotów A-10, brała udział w misji ratunkowej jednego z członków zastrzelonego nad Iranem myśliwca F-15 na początku kwietnia 2026 roku. Hegseth dodał: "Jeżeli wiecie cokolwiek o Sandy, to ich zadanie jest naprowadzić A-10 i ustawić się pomiędzy wrogiem a zestrzelonym pilotem. Ich rolą jest dosłownie poświęcić się dla kogoś innego. I właśnie to zrobili w Iranie, na terytorium kontrolowanym przez przeciwnika".

Następnie wyjaśnił, że modlitwa, którą miał odczytać, "była odmawiana przez jednego z Sandies do wszystkich załóg A-10 przed każdą misją CSAR, a szczególnie przed tą konkretną misją" w Iranie. CSAR, czyli Combat Search and Rescue to nazwa na działania poszukiwawczo-ratownicze. Powiedział, że wojskowi tę modlitwę nazywają "CSAR 25:17" i skomentował: "myślę, że to nawiązanie do Ezechiela 25:17".

W filmie pada zmodyfikowany fragment Biblii

Nagranie krążące w sieci jest autentyczne, Hegseth faktycznie wygłosił frazy niemal identyczne jak te z filmu. W "Pulp Fiction" słowa te padają również w kontekście proroka Ezechiela. Bohater mówi bowiem: "Ezechiel 25:17. Ścieżka sprawiedliwego człowieka jest otoczona ze wszystkich stron nieprawościami samolubnych i tyranią złych ludzi. Błogosławiony, kto w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, albowiem jest on prawdziwie stróżem swego brata i znalazcą zagubionych dzieci. I uderzę z wielką pomstą i zapalczywością na tych, którzy braci mych otruć i zniszczyć próbują. I poznacie, że imię me Pan, gdy uczynię pomstę moją nad wami".

Nie jest to jednak dosłowny cytat z Biblii. Fragment Księgi Ezechiela, o którym tutaj mowa, brzmi bowiem: "Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty".

Jeżeli to autentyczna modlitwa amerykańskich wojskowych przekazana Hegsethowi przed nabożeństwem, to jest to modyfikacja filmowej przeróbki biblijnego cytatu. Nie wiadomo, czy Hegseth zdawał sobie sprawę z jej pochodzenia, ale nie stwierdził, że cytuje Biblię.