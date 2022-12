Protest nagich kobiet przeciw zakazowi gonitwy byków? To inna akcja

Według popularnego na Twitterze przekazu w Sewilli nagie kobiety przeszły ulicami, protestując przeciwko zakazowi gonitwy byków - jako dowód rozsyłane jest nagranie rzekomo z tego wydarzenia. Tylko że to film z innej akcji i z innego miasta.

Dołączone do niego nagranie trwa ponad dwie minuty. Kręcone jest z okna jednego mieszkań na piętrze kamienicy znajdującej się przy ciasnej, miejskiej uliczce. Widać jak z oddali nadbiega duża grupa osób. Gdy do kamery zbliżyły się pierwsze osoby, można było szybko dostrzec, że grupę tworzą głównie nagie kobiety. Niektóre przebiegały, większość szła szybkim krokiem. Niektóre obejmowały się ramionami - być może z zimna, niektóre machały do przechodniów i gapiów w oknach kamienic. Pochodowi towarzyszyły nieliczne osoby w ciemnych ubraniach, które prawdopodobnie nagrywały całe zdarzenie.