Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Izraelczycy "mają na mundurze polską flagę"? Co to za naszywka

|
idf konkret
Strefa Gazy po kolejnych atakach Izraela (06.06.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ALAA BADARNEH/EPA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Tak jest hańbiona polska flaga, polskie obywatelstwo" - to komentarz pod nagraniem, na którym izraelscy żołnierze z biało-czerwonymi naszywkami śmieją się z mężczyzny leżącego na noszach. Nie jest to jednak polska flaga, jak uważają internauci.

Na nagraniu widzimy młodych, izraelskich żołnierzy w mundurach. U ich stóp na noszach leży mężczyzna. Wojskowi jednak śmieją się, zamiast pomagać. To zachowanie wywołało oburzenie u wielu odbiorców filmu. "Izraelscy żołnierze śmieją się, podczas gdy Gaza cierpi, a ludzie giną. Wy jesteście świadkami tego. Jak długo świat będzie milczał?" - pytał arabskojęzyczny użytkownik serwisu X, którego wpis z 27 września 2026 roku wyświetlono ponad 600 tys. razy. Film krążył też w sieci z nałożonym napisem: "Izraelscy żołnierze szydzą z palestyńskich ofiar".

Niektórych polskich użytkowników serwisu X zainteresowały biało-czerwone naszywki na pagonach żołnierzy sił zbrojnych Izraela (Israel Defense Forces, IDF). Ich zdaniem była to polska flaga, która miała dowodzić, że bohaterowie nagrania mają - oprócz izraelskiego - także polskie obywatelstwo. "Uwaga!!! Zwyrodnialcy na filmie mają na mundurze polską flagę" - pisała jedna z użytkowniczek (wpis jest już niedostępny). Dodawała, że zweryfikowała to w Groku - narzędziu AI dostępnym w serwisie X - który potwierdził, że są to "żołnierze IDF o podwójnym obywatelstwie, izraelskim i polskim". Internautka oburzała się: "Jak to możliwe, że takie rzeczy są legalne? Tak jest hańbiona polska flaga, polskie obywatelstwo".

FAŁSZ
Biało-czerwona naszywka zdaniem internautów miała być polską flagą
Biało-czerwona naszywka zdaniem internautów miała być polską flagą
Źródło zdjęcia: x.com

Serwis wpolsce24.tv 27 września zamieścił nawet artykuł potwierdzający taką wersję zdarzeń. Zatytułowano go: "To nagranie zszokowało wielu internautów. Polska flaga na mundurach izraelskich żołnierzy?!", a w tekście czytamy, że izraelscy żołnierze rzeczywiście nosili naszywki z polskimi flagami i "nie jest to żadna pomyłka ani prowokacja, lecz pewna tradycja przyjęta przez wojskowych z tego kraju (z podwójnym obywatelstwem - red.)".

Nagranie z pytaniem dotyczącym "polskiej flagi" na mundurze izraelskich żołnierzy zamieszczono też na Facebooku. Według użytkownika izraelscy żołnierze przeprowadzają "inscenizację z torturowania rannego Palestyńczyka", a autor wpisu dziwi się "dlaczego [żołnierz] nosi na swym plugawym mundurze naszą polską flagę?".

Nie wiemy, czy żołnierze z nagrania mają jakieś związki z Polską, a tym bardziej polskie obywatelstwo. Wiemy natomiast, że naszywki na rękawach wcale nie nawiązują do polskiej flagi.

"Najprawdopodobniej znak rozpoznawczy"

Do sugestii o polskim obywatelstwie żołnierzy 28 września odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej, które jednoznacznie zaprzeczyło takim informacjom:

PRAWDA
Przedstawiony w materiale żołnierz nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Nasi żołnierze nie prowadzą żadnych działań w Strefie Gazy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
x.com, 28 września 2026

Jednocześnie przedstawiciele resortu podpowiedzieli, że "oznaczenie składające się z kolorów naszej flagi to najprawdopodobniej znak rozpoznawczy jednej z jednostek armii Izraela".

Rzeczywiście: biało-czerwone naszywki oznaczają, że żołnierze najprawdopodobniej należą do Korpusu Medycznego IDF. Na stronach izraelskiej armii można znaleźć inne zdjęcia wojskowych medyków z takimi naszywkami na ramionach. Także emblemat tej jednostki to biały wąż na czerwonym tle.

Żołnierz Korpusu Medycznego IDF z biało-czerwoną naszywką
Żołnierz Korpusu Medycznego IDF z biało-czerwoną naszywką
Źródło zdjęcia: idf.il

Na tych samych stronach IDF informuje, że izraelscy żołnierze nie mogą nosić na mundurach żadnych symboli niezatwierdzonych przez specjalne wojskowe komisje. Dotyczy to więc także flag obcych krajów.

"Nie ulegajmy żadnym prowokacyjnym działaniom, które być może służą do wykorzystania naszych barw narodowych do tworzenia fake newsów" - zaalarmował polski MON.

Ćwiczenia medycyny pola walki

Nagranie najpewniej zrealizowano podczas ćwiczenia procedur ratownictwa na polu walki. Świadczy o tym kilka elementów na filmie, którego źródła nie udało nam się znaleźć.

Po pierwsze, za mężczyzną na noszach widać głowę manekina (fantoma), który służył prawdopodobnie do innej części ćwiczeń. Po drugie, mężczyzna na noszach najpierw krzyczy, ale na koniec śmieje się razem z żołnierzami. Po trzecie, rany mężczyzny wyglądają na sztuczne, namalowane farbą, a nie spowodowane działaniami wojennymi. Zachowanie żołnierzy (i mężczyzny na noszach) może zostać jednak odebrane jako naśmiewanie się z rannych Palestyńczyków.

Na końcu nagrania mężczyzna śmieje się, a za nim widać głowę manekina
Na końcu nagrania mężczyzna śmieje się, a za nim widać głowę manekina
Źródło zdjęcia: x.com

Izraelskie wojsko podało w lutym 2026 roku, że w armii służy ponad 50 tys. żołnierzy z obywatelstwem Izraela i co najmniej jednego innego kraju. W tej grupie jest dokładnie 1817 żołnierzy, którzy mają obywatelstwo polskie. Biało-czerwone naszywki na mundurach wojskowych z popularnego nagrania to jednak nie są polskie flagi. Nie potwierdzenie, że bohaterowie filmu to Izraelczycy z polskim paszportem.

Facebook
Wpis o izraelskich żołnierzach z polską flagą na mundurze pojawił się też na Facebooku
Źródło: Konkret24
Udostępnij:
Tagi:
Izrael
Czytaj także:
Narodowości zatrzymanych przy bazie RAF "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
FAŁSZNarodowości zatrzymanych przy bazie "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
Michał Istel, Szymon Rębowski
W autobusie i kajdankach. To nie są ukraińscy rekruci
FAŁSZPoseł Skalik pokazuje Ukraińców w kajdankach. I powiela rosyjski przekaz
Gabriela Sieczkowska
Czy AI napisała raport Rozwoju Plus? Generał wskazuje dowody, autorzy zaprzeczają
AI miała napisać raport Rozwoju Plus. Co znaleźliśmy w dokumencie?
Gabriela Sieczkowska
Żydzi nie uczą się ukraińskiego, bo "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Co to za wideo
W Ukrainie "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Wywiad, którego nie było
Zuzanna Karczewska
Obecnie brak dowodów na negatywny wpływ sieci 5G na zdrowie człowieka
"Atak z anten 5G" miał powodować objawy. Co na to nauka?
Gabriela Sieczkowska
"Wielki protest" we Wrocławiu? Ale czego dotyczy?
"Wielki protest" we Wrocławiu? Na 20 tysięcy wyświetleń
Zuzanna Karczewska
Kobiety na front? Podejrzana kampania, której nie było
FAŁSZTak ukraińska armia mobilizuje kobiety do służby? Sprawdziliśmy zdjęcia
Gabriela Sieczkowska
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Zuzanna Karczewska
Adam Gomoła o wydatkach posłów i KSeF. To nie jest system jawności
Wydatki posłów a KSeF. Dlaczego rachunku za mieszkanie Gomoły może tam nie być
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk
FAŁSZZa spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik
Zuzanna Karczewska
Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
FAŁSZMężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
Zuzanna Karczewska
W 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Janusz Korwin-Mikke publikuje swoje zdjęcie z wizyty w Moskwie
"Od kiedy wyjazdy do Moskwy są zakazane". Janusz Korwin-Mikke pozdrawia z Rosji
Gabriela Sieczkowska
Polska i Rosja wyjaśnią wszystkie niejasności dotyczace transferu gazu?
"Polacy chcą taniego gazu, ropy i prądu z Rosji!" Zaczęło się straszenie zimą
Gabriela Sieczkowska
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
"Żołnierze USA w Polsce popełnili aż 73 gwałty"? Co to za dane
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
BRICS jest supermocarstwem", a to dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
FAŁSZ"BRICS jest supermocarstwem", a to jest dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
Zuzanna Karczewska
Wybory w Szwecji, imigranci i ulotki po arabsku. Mentzen straszy, chociaż nie ma czym
Mentzen o Szwecji: kluczowe głosy migrantów, bo "dostawali takie instrukcje". To Polacy też
Zuzanna Karczewska
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem". Co to za nagranie?
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
"Powrotu nie będzie"? Fałszywy przekaz o ewakuacji kobiet i dzieci
"Niedługo w Polsce pojawią się autokary ewakuacyjne". Ten przekaz ma wzbudzić strach
Gabriela Sieczkowska
"Birmingham zakazuje wieszania brytyjskich flag". Jak kłamie Patryk Jaki
FAŁSZBrytyjskie flagi i zakaz, którego nie ma. Nieprawdy Patryka Jakiego
Zuzanna Karczewska
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją". To oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych?
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych
Zuzanna Karczewska
Mikrocefalia wykryta u tysięcy noworodków w Brazylii nie została wywołana przez szczepionkę ufundowaną przez Fundację Gatesów
FAŁSZNoworodki chorują przez "szczepionkę od Gatesów?" Tu nic się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
Migranci zaczepiali Polaków, "patrioci wzięli sprawy w swoje ręce"? Co się wydarzyło w Bochni
"Dwóch cudzoziemców nękało ludzi i ktoś ich za to pobił"? A jak było
Zuzanna Karczewska
"Bardzo wymowny" na finale kampanii AfD? Co wiadomo o nagraniu
"Oto prawdziwa twarz AfD". Ten gest pokazano na finale kampanii w Niemczech
Zuzanna Karczewska
Tak miały wyglądać 96. urodziny amerykańskiego aktora. Zdjęcie tego nie dowodzi
FAŁSZ"Niezła ekipa" na urodzinach Eastwooda. Ale coś nie pasuje
Gabriela Sieczkowska
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
Prześledziliśmy drogę nagrania mającego pokazywać pożar w Skarżysku-Kamiennej - trop prowadzi przez rosyjską propagandę aż na inny kontynent
FAŁSZJak rosyjska propaganda pokazała pożar w polskiej fabryce dronów
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Ursula von der Leyen
"UE chce skonfiskować prywatne oszczędności obywateli". To nie tak
Szymon Rębowski
"Tęsknię za Tobą Czechu" - baner o takiej treści zawisł na brzegu Olzy w 2020 roku podczas pandemii COVID-19
Polacy kontra Czesi? Na pograniczu mówią zupełnie co innego
Cezary Paprzycki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica