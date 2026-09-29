FAŁSZ Izraelczycy "mają na mundurze polską flagę"? Co to za naszywka Michał Istel |

Strefa Gazy po kolejnych atakach Izraela (06.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ALAA BADARNEH/EPA/PAP

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Na nagraniu widzimy młodych, izraelskich żołnierzy w mundurach. U ich stóp na noszach leży mężczyzna. Wojskowi jednak śmieją się, zamiast pomagać. To zachowanie wywołało oburzenie u wielu odbiorców filmu. "Izraelscy żołnierze śmieją się, podczas gdy Gaza cierpi, a ludzie giną. Wy jesteście świadkami tego. Jak długo świat będzie milczał?" - pytał arabskojęzyczny użytkownik serwisu X, którego wpis z 27 września 2026 roku wyświetlono ponad 600 tys. razy. Film krążył też w sieci z nałożonym napisem: "Izraelscy żołnierze szydzą z palestyńskich ofiar".

Niektórych polskich użytkowników serwisu X zainteresowały biało-czerwone naszywki na pagonach żołnierzy sił zbrojnych Izraela (Israel Defense Forces, IDF). Ich zdaniem była to polska flaga, która miała dowodzić, że bohaterowie nagrania mają - oprócz izraelskiego - także polskie obywatelstwo. "Uwaga!!! Zwyrodnialcy na filmie mają na mundurze polską flagę" - pisała jedna z użytkowniczek (wpis jest już niedostępny). Dodawała, że zweryfikowała to w Groku - narzędziu AI dostępnym w serwisie X - który potwierdził, że są to "żołnierze IDF o podwójnym obywatelstwie, izraelskim i polskim". Internautka oburzała się: "Jak to możliwe, że takie rzeczy są legalne? Tak jest hańbiona polska flaga, polskie obywatelstwo".

FAŁSZ Biało-czerwona naszywka zdaniem internautów miała być polską flagą Źródło zdjęcia: x.com

Serwis wpolsce24.tv 27 września zamieścił nawet artykuł potwierdzający taką wersję zdarzeń. Zatytułowano go: "To nagranie zszokowało wielu internautów. Polska flaga na mundurach izraelskich żołnierzy?!", a w tekście czytamy, że izraelscy żołnierze rzeczywiście nosili naszywki z polskimi flagami i "nie jest to żadna pomyłka ani prowokacja, lecz pewna tradycja przyjęta przez wojskowych z tego kraju (z podwójnym obywatelstwem - red.)".

Nagranie z pytaniem dotyczącym "polskiej flagi" na mundurze izraelskich żołnierzy zamieszczono też na Facebooku. Według użytkownika izraelscy żołnierze przeprowadzają "inscenizację z torturowania rannego Palestyńczyka", a autor wpisu dziwi się "dlaczego [żołnierz] nosi na swym plugawym mundurze naszą polską flagę?".

Nie wiemy, czy żołnierze z nagrania mają jakieś związki z Polską, a tym bardziej polskie obywatelstwo. Wiemy natomiast, że naszywki na rękawach wcale nie nawiązują do polskiej flagi.

"Najprawdopodobniej znak rozpoznawczy"

Do sugestii o polskim obywatelstwie żołnierzy 28 września odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej, które jednoznacznie zaprzeczyło takim informacjom:

PRAWDA Przedstawiony w materiale żołnierz nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Nasi żołnierze nie prowadzą żadnych działań w Strefie Gazy. Ministerstwo Obrony Narodowej x.com, 28 września 2026

Jednocześnie przedstawiciele resortu podpowiedzieli, że "oznaczenie składające się z kolorów naszej flagi to najprawdopodobniej znak rozpoznawczy jednej z jednostek armii Izraela".

Rzeczywiście: biało-czerwone naszywki oznaczają, że żołnierze najprawdopodobniej należą do Korpusu Medycznego IDF. Na stronach izraelskiej armii można znaleźć inne zdjęcia wojskowych medyków z takimi naszywkami na ramionach. Także emblemat tej jednostki to biały wąż na czerwonym tle.

Żołnierz Korpusu Medycznego IDF z biało-czerwoną naszywką Źródło zdjęcia: idf.il

Na tych samych stronach IDF informuje, że izraelscy żołnierze nie mogą nosić na mundurach żadnych symboli niezatwierdzonych przez specjalne wojskowe komisje. Dotyczy to więc także flag obcych krajów.

"Nie ulegajmy żadnym prowokacyjnym działaniom, które być może służą do wykorzystania naszych barw narodowych do tworzenia fake newsów" - zaalarmował polski MON.

Ćwiczenia medycyny pola walki

Nagranie najpewniej zrealizowano podczas ćwiczenia procedur ratownictwa na polu walki. Świadczy o tym kilka elementów na filmie, którego źródła nie udało nam się znaleźć.

Po pierwsze, za mężczyzną na noszach widać głowę manekina (fantoma), który służył prawdopodobnie do innej części ćwiczeń. Po drugie, mężczyzna na noszach najpierw krzyczy, ale na koniec śmieje się razem z żołnierzami. Po trzecie, rany mężczyzny wyglądają na sztuczne, namalowane farbą, a nie spowodowane działaniami wojennymi. Zachowanie żołnierzy (i mężczyzny na noszach) może zostać jednak odebrane jako naśmiewanie się z rannych Palestyńczyków.

Na końcu nagrania mężczyzna śmieje się, a za nim widać głowę manekina Źródło zdjęcia: x.com

Izraelskie wojsko podało w lutym 2026 roku, że w armii służy ponad 50 tys. żołnierzy z obywatelstwem Izraela i co najmniej jednego innego kraju. W tej grupie jest dokładnie 1817 żołnierzy, którzy mają obywatelstwo polskie. Biało-czerwone naszywki na mundurach wojskowych z popularnego nagrania to jednak nie są polskie flagi. Nie potwierdzenie, że bohaterowie filmu to Izraelczycy z polskim paszportem.

Wpis o izraelskich żołnierzach z polską flagą na mundurze pojawił się też na Facebooku