FAŁSZ

Japonia zakazuje wjazdu turystom z Izraela? Ile w tym prawdy

Konkret
Japonia. Turyści utknęli w windzie w Tokyo Skytree
Źródło: Reuters
Ataki rakietowe i dronowe na Bliskim Wschodzie nadal trwają, a w polskiej sieci cały czas pojawiają się różne doniesienia dotyczące stron konfliktu. Jedno z nich dotyczy rzekomej decyzji władz Japonii, która miała wprowadzić całkowity zakaz wjazdu dla izraelskich turystów. Mamy odpowiedź japońskich urzędów.

"Japonia wprowadza zakaz wjazdu do kraju dla wszystkich turystów z Izraela" - stwierdził auto wpisu zamieszczonego 15 marca 2026 na X. Ten wpis miał niemal 60 tys. wyświetleń. Nie był to jedyny post o takiej treści, który w pojawił się w ostatnich dniach w polskiej sieci - podobne wpisy pojawiały się na X i Facebooku.

FAŁSZ
Polscy internauci rozpowszechniali przekaz o rzekomym wprowadzeniu ograniczeń dla turystów z Izraela w Japonii
Polscy internauci rozpowszechniali przekaz o rzekomym wprowadzeniu ograniczeń dla turystów z Izraela w Japonii
Źródło: x.com

Część internautów chwali

Wielu internautów popierało rzekomą decyzję japońskich władz. "Tak powinien zachować się każdy cywilizowany kraj'"; "kiedy u nas w Polsce?"; "i bardzo dobrze, kiedy u nas?"; "Japonia coraz to bardziej mi imponuje"; "Polska powinna zrobić to samo!"; "Wzór do naśladowania dla całego świata"; "Mądrych zawsze warto posłuchać i naśladować" - komentowali (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Teza o zakazie wjazdy turystów z Izraela do Japonii krążyła także w zagranicznej sieci. Tam także w komentarzach znaleźć można wiele głosów pochwały. "Dobra robota, Japonio. Mam nadzieję, że inne kraje pójdą w ich ślady"; "Japonia w końcu to zrobiła!"; "Coraz bardziej lubię Japonię z każdym dniem" - pisali internauci.

FAŁSZ
Jeden z anglojęzycznych wpisów o tym, że Japonia przestaje wpuszczać izraelskich podróżnych, wygenerował ponad 1,5 mln wyświetleń
Jeden z anglojęzycznych wpisów o tym, że Japonia przestaje wpuszczać izraelskich podróżnych, wygenerował ponad 1,5 mln wyświetleń
Źródło: x.com

Jednak nie wszyscy w te doniesienia uwierzyli. "Fake News"; "Po co kłamiesz?"; "to kłamstwo"; "Fejk"; "Bzdura" - komentowali oni polskie wpisy. I to właśnie ta grupa internautów miała rację.

Japońskie organy odpowiadają

Nie znaleźliśmy żadnych wiarygodnych informacji potwierdzających doniesienia, by Japonia zakazywała wjazdu izraelskim turystom czy obywatelom tego państwa. Takiego komunikatu nie ma na stronie izraelskiej ambasady w Japonii. Mało tego, na stronie japońskiego resortu spraw zagranicznych widnieje informacja, że Japonia ma wzajemne umowy zwalniające z obowiązku wizowego obywateli 74 różnych państw, w tym Izraela.

O to, czy Japonia rzeczywiście wprowadziła jakieś ograniczenia dla obywateli Izraela dotyczące wjazdu, zapytaliśmy Japońska Narodową Organizację Turystyki (Japan National Tourism Organization, JNTO). W odpowiedzi dla Konkret24 JNTO doniesienia o zakazie określiło jako "fałszywe" i dodało: "To nieprawda, że Japonia zakazała wjazdu turystom z Izraela".

Na pytanie o doniesienia jakoby Izraelczycy nie mogli wjechać już do Japonii, odpowiedziała nam także ambasada Japonii w Izraelu. "Nasza ambasada nie otrzymała żadnych informacji o tym, aby izraelskim turystom odmówiono wjazdu do Japonii" - przekazała.

IzraelJaponiaturystykaFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
