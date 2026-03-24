Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Porównał Chrystusa do Czyngis-hana? Co mówił Netahjahu

|
Netanjahu porównał Chrystusa i Czyngis-hana. Ale kto jest "antychrystem"?
Trump daje Iranowi 48-godzinne ultimatum
Źródło: TVN24
Miliony wyświetleń w sieci generuje nagranie, w którym premier Izraela Benjamin Netanjahu porównuje Jezusa Chrystusa do Czyngis-hana i stwierdza, że "zło zwycięży dobro". Wielu uznaje tę wypowiedź za atak na chrześcijan. Wyjaśniamy, z jakiej okazji i co powiedział premier Izraela.

Fragment głośnego nagrania z wystąpienia premiera Izraela krąży też w polskim internecie. Benjamin Netanjahu mówi na nim: "Jezus Chrystus nie ma żadnej przewagi nad Czyngis-hanem. Bo jeśli jesteś wystarczająco silny, wystarczająco bezwzględny, wystarczająco potężny - zło zwycięży dobro". Jeden z takich wpisów, z 20 marca 2026 roku na Facebooku, zobaczyło ponad 22 tys. internautów. W komentarzach nie kryli oburzenia: "Chyba mu się coś pomyliło. On chce wygrać z Panem Bogiem...niezły żart..."; "Jezus zmartwychwstał. Życie pokona śmierć. Ten człowiek jawnie się określa jako antychryst""; "Oj żebyś czasami nie kopna w kalendarz bo byli już tacy co drwili i żartowali z Boga to dosięgła ich kara" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Zmanipulowane nagranie z Netanjahu rozpowszechniano na polskim Facebooku, X, Instagramie
Źródło: X, Facebook, Instagram

Postów z tym filmem w polskich mediach społecznościowych - na Instagramie czy platformie X - jest znacznie więcej, mają tysiące wyświetleń. Autor posta na platformie X z 19 marca skomentował cytat premiera Izraela: "Wszyscy dobrze wiemy, po której stronie jest Izrael. Na pewno nie po stronie Jezusa". Niektórzy publikowali tylko nagranie i sam cytat z Netanjahu.

Porównywanie Chrystusa z Chingis-hanem jako tego "słabszego" może rzeczywiście wielu oburzać. Czyngis-chan był mongolskim wodzem, twórcą ogromnego imperium mongolskiego w XIII wieku. Dzięki talentowi wojskowemu i organizacyjnemu podbił wielkie obszary Azji i Europy, jednak historycy uznają go za jednego z największych morderców w dziejach, bo jego podboje wiązały się z masowymi rzeziami ludności.

W anglojęzycznej sieci nagranie z Netanjahu rozchodzi się masowo. Tylko jeden wpis na platformie X z 19 marca wygenerował niemal 28 mln wyświetleń. Wśród dziewięciu tysięcy komentarzy pod nim można przeczytać m. in.: "To jest Netanyahu, który nieumyślnie przyznaje, że to, co on i Izrael robią, jest złe"; "Trzymaj imię Chrystusa z dala od swoich ust, demonie"; "Przekroczył granicę" (tłum. red.).

W zagranicznej sieci wyjęty z kontekstu fragment wystąpienia premiera Izraela generuje miliony wyświetleń
Źródło: x.com

Prawie dwa miliony wyświetleń miał wpis z tego samego dnia opublikowany przez amerykańskiego komentatora politycznego i influencera Jacksona Hinklego. Ten skomentował wypowiedź premiera Izraela: "on rzeczywiście jest antychrystem...".

Do porównania Chrystusa do Chingis-hana przez Netanjahu odniósł się też szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, który na platformie X napisał 20 marca: "Jak na człowieka tak zależnego od dobrej woli chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, otwarta pogarda Netanjahu dla Jezusa Chrystusa jest godna uwagi. Jego bezgraniczne pochwały dla Dżingis Chana, najgorszego rzeźnika, jakiego kiedykolwiek widział nasz region, wpisują się również w jego obecny status poszukiwanego zbrodniarza wojennego".

Metafora wykorzystana w celu politycznym

Ten szeroko rozpowszechniany fragment wystąpienia Benjamina Netanjahu jest autentyczny - jednak został zmanipulowany poprzez przycięcie, przez co krążący cytat nie oddaje sensu wypowiedzi premiera Izraela.

Czy to znaczy, że tego nie powiedział? Powiedział, przytaczając słowa kogoś innego. Fragment pochodzi z konferencji prasowej premiera Benjamina Netanjahu z 19 marca w Jerozolimie. Było to jego pierwsze wystąpienie w tej formie od zaatakowania Iranu przez Izrael i USA 28 lutego. Na konferencji Netanjahu bronił decyzji o działaniach militarnych prowadzonych przez Izrael - np. ataku na główne irańskie pola gazowe. Jeden z dziennikarzy zapytał go: "Prezydent Trump powiedział dziś, że nie podoba mu się izraelski atak na irańskie pola gazowe. Moje pytanie do pana: Czy prezydent był świadomy ataku Izraela na to pole gazowe? Czy on to zatwierdził? I proszę, jeśli możesz, czy widzi Pan jakieś oznaki, że reżim irański się załamuje? Jakie zapewnienia dajesz izraelskiej opinii publicznej, że jeśli stanie na nogach, nie zobaczymy kolejnej fali wojny z Iranem za może pięć czy dziesięć lat?".

Na to Netanjahu odpowiedział: "Powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, Izrael działał samodzielnie przeciwko kompleksowi gazowemu w Asaluyeh. Po drugie, prezydent Trump poprosił nas, abyśmy wstrzymali się z kolejnymi atakami i wstrzymujemy się. Czy są oznaki, że reżim irański się chwieje? Wiele oznak. Naprawdę wiele. Chciałbym móc je wszystkie ujawnić, ale je dostrzegam."

Następnie równie wymijająco odniósł się do kolejnych pytań dziennikarza, by przejść do własnego komentarza: "Wiecie, jeśli ludzie chcą być naiwni, to nie dostrzegają, w jakim świecie żyjemy. W tym świecie nie wystarczy być moralnym. Nie wystarczy być sprawiedliwym. Nie wystarczy mieć rację. Wiecie, jednym z największych pisarzy XX wieku - kimś, kogo bardzo podziwiam - był historyk Will Durant. Napisał wiele tomów. Przeczytałem większość z nich. Napisał też 'Lekcje historii' (od red.: wraz z Ariel Durant), bardzo krótką, stustronicową książkę, w której stwierdził, że historia dowodzi - niestety i niefortunnie - iż Jezus Chrystus nie ma przewagi nad Czyngis-chanem. Ponieważ jeśli jesteś wystarczająco silny, wystarczająco bezwzględny, wystarczająco potężny, zło pokona dobro. Agresja pokona umiarkowanie".

I dalej tłumaczył swój punkt widzenia: "Nie masz więc wyboru. Jeśli patrzysz na świat takim, jaki jest dziś, musisz być ślepy, by nie widzieć, że demokracje pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych muszą ponownie zamanifestować swoją wolę obrony. I przeciwstawić się swoim wrogom na czas, póki jeszcze jest czas, zanim przeszywający gong niebezpieczeństwa ich obudzi - i obudzi ich zbyt późno. To właśnie jest miejsce, w którym się dziś znajdujemy".

Biorąc więc pod uwagę kontekst wypowiedzi Netanjahu, widać, że myśl Durantów na temat Chrystusa i Chingis-hana wykorzystał on jako metaforyczne uzasadnienie działań militarnych Izraela i USA przeciwko Iranowi. Próbował w ten sposób przekonywać, że bycie moralnym nie zapewnia przetrwania, więc brutalna wojna jest koniecznością.

Wielu trudno jest się z tym zgodzić, widząc chociażby, jak Izrael postępuje na terenach, które atakuje i podbija.

Ponieważ jednak jego słowa wywołały ogromną krytykę szczególnie ze strony chrześcijan, premier Izraela próbował tak to wyjaśnić w opublikowanym oświadczeniu w mediach społecznościowych: "Więcej fake newsów na temat mojego stosunku do chrześcijan, którzy są chronieni i rozwijają się w Izraelu. Pozwólcie, że wyrażę się jasno: nie znieważyłem Jezusa Chrystusa podczas mojej dzisiejszej konferencji prasowej".

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: RONEN ZVULUN / POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Benjamin NetanjahuIranIzraelManipulacja
Jakub Zulczyk
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Incydent, do którego miało dojść na antenie arabskiej stacji telewizyjnej, zaintrygował część internautów
Prezenterka "nie chce być narzędziem" propagandy?
Gabriela Sieczkowska
Sprawdzamy, co minister Dariusz Klimczak faktycznie powiedział o ukraińskich samochodach
"I to mówi minister, żenada". Co Klimczak powiedział o ukraińskich samochodach
Gabriela Sieczkowska
Podaje się za dietetyczkę z Wrocławia, ale nigdy nie istniała
Znasz Justynę "od diety"? No to uważaj
Gabriela Sieczkowska
Miejsce Polski na mapie "najbezpieczniejszych" krajów Europy wzbudziło dyskusję internautów
Mapa "najbezpieczniejszych krajów"? Skąd Ukraina przed Włochami
Gabriela Sieczkowska
"PiS naprawdę musiał wybrać na premiera polityka koło pięćdziesiątki"? "Brakuje wam młodych kadr?"
"Młody" kandydat na premiera. "Kiedy się zaczyna starość w polityce"?
Jakub Zulczyk
Schowali puchar w bazie wojskowej, zamiast oddać Marokowi? Co to za nagranie
FAŁSZSenegal dał puchar "pod ochronę żołnierzy", bo czyha na niego Maroko? Jest afera, jest historia
Michał Istel
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Zuzanna Karczewska
Okłamał cię? Nic dziwnego. Dlaczego na wojnie chatboty przegrywają z prawdą
"Wpadka technologii"? Chatboty kłamią, bo im w tym pomagamy
Michał Istel
Ewa Zajączkowska-Hernik: "Rząd Tuska zgodził się na ETS2". Nieprawda
FAŁSZZajączkowska-Hernik: "rząd Tuska zgodził się na ETS2". A naprawdę?
Michał Istel
Ukrainiec ma pierwszeństwo przed honorowym dawcą krwi? Resort zdrowia odpowiada
FAŁSZ"Ukrainiec ma pierwszeństwo przed honorowym dawcą krwi"? Pokazują dokument, ministerstwo odpowiada
Zuzanna Karczewska
Japonia zakazuje wjazdu turystom z Izraela? Ile w tym prawdy
FAŁSZJaponia zakazuje wjazdu turystom z Izraela? Ile w tym prawdy
Zuzanna Karczewska
Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
Wojna na sześć palców. Propaganda Izraela kontra propaganda Iranu
Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek pokazuje projekt uchwały w sprawie systemu ETS
Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Michał Istel
Historia "pomocnej ośmiornicy" zainteresowała wielu internautów
FAŁSZ"Pomocna ośmiornica" podaje narzędzia nurkowi? Co to za historia
Gabriela Sieczkowska
"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA?
FAŁSZ"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA? "Kłamstwo typowe dla Budy"
Michał Istel
Nawrocki wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za nagranie
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za film
Michał Istel
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Pięć mitów Kremla o wojnie w Ukrainie. Jeden szczególnie mocny w Polsce
Świat
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
FAŁSZGawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Patryk Jaki o Czechach i Słowacji, które według niego wypowiedziały ETS
FAŁSZJaki: Czechy i Słowacja jakoś mogą wypowiedzieć ETS. Ale one nawet nie chcą
Michał Istel
Władysław Teofil Bartoszewski
FAŁSZBartoszewski: Irańczycy "przypadkowo" zniszczyli własną szkołę. "Jak tak można kłamać?"
Michał Istel, Jakub Zulczyk
George Soros i akta Epsteina
FAŁSZTrump dobrał się do Sorosa? Co wiemy o relacjach o areszcie i ucieczce do Dubaju
Gabriela Sieczkowska
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska
Amerykańscy piloci "aresztowani". Kiedy i za co?
Wojskowi "aresztowani", bo "odmówili transportu broni do Izraela"? Nie za to
Renata Gluza, Jakub Zulczyk
Konkret24. Czarnek o SAFE: "musimy negocjować z Ukraińcami". Nieprawda
"Musimy negocjować z Ukraińcami". O czym on mówi?
Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek
Czarnek o systemie ETS: "wypowiadamy to". Tylko jak
Michał Istel
W Dubaju rzekomo zatrzymano 19 Ukraińców, którzy mieli plądrować i napadać na zakłady jubilerskie
FAŁSZ"W Dubaju grupy Ukraińców rabują jubilerów i kradną samochody"? Co nie pasuje
Jakub Zulczyk
Kanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
FAŁSZKanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
Jakub Zulczyk
