Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael

Propaganda prowadzona przez Iran i Izrael to główny front wojny informacyjnej dotyczącej konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dotyczy ona zarówno tego, ile palców u dłoni mają przywódcy obu krajów, jak również tego, jakie zbrodnie mają na sumieniu. A w tle oczywiście działa Kreml.

- W sieci mówi się, że pan nie żyje - tak zaczyna się film opublikowany na koncie Benjamina Netanjahu. Premier Izraela, uśmiechnięty, zamawia w jakiejś kawiarni kawę z mlekiem. A potem mówi do rozmówcy: - Chcesz policzyć, ile mam palców? - i pokazuje po kolei obie dłonie do kamery. Zwraca się do mieszkańców Izraela, który jest ostrzeliwany przez Iran w odwecie za rozpoczętą przez Waszyngton i Izrael wojnę przeciwko temu krajowi, by byli czujni, przestrzegali instrukcji obrony cywilnej, a władza "zrobi wszystko, by ułatwić im życie".

PRAWDA
Nagranie z premierem Izraela było odpowiedzią na przekaz, że jego wcześniejsze wystąpienie było fake newsem
Źródło: x.com

Nagranie to, opublikowane 15 marca 2026 roku na platformie X przez premiera Benjamina Netanjahu, wielu internautów odebrało jako PR-ową zagrywkę izraelskiego rządu - jednak było kolejną odsłoną wojny informacyjnej toczonej między dwoma stronami walk: Iranem i Izraelem. Odpowiedzią na irańską propagandę, jakoby premier Izraela miał już zginąć w ataku bombowym.

W połowie marca, gdy Netanjahu przez krótki czas nie pojawiał się publicznie, jedno z proirańskich kont opublikowało bowiem dwa zdjęcia mające przedstawiać premiera Netanjahu wyciąganego spod gruzów. Miał to być dowód, że "został zabity przez Iran". Ilustracja ta, wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji zalała wręcz sieć.

FAŁSZ
Kilka dni nieobecności premiera Izraela w mediach spowodowało, że w połowie marca 2026 roku proirańskie konta zalały sieć fałszywką o jego śmierci
Źródło: Google

Fałszywy przekaz był powtarzany nawet wtedy, gdy Benjamin Netanjahu już się publicznie pojawił - 13 marca na jego profilu na platformie X opublikowano nagranie, na którym opowiada o celach Izraela w trwającym konflikcie. Część podających dalej ten film twierdziła, że to deep fake, bo Netanjahu ma na nim rzekomo sześć palców. Niektórzy pytający Groka dostawali odpowiedź, że to rzeczywiście materiał AI (teraz te odpowiedzi już są niewidoczne), co potęgowało chaos informacyjny.

FAŁSZ
Fałszywy przekaz, jakoby to nagranie było materiałem AI, miał miliony wyświetleń na wielu kontach
Źródło: x.com

Walki na Bliskim Wschodzie trwają na wielu frontach - i tak samo wygląda wojna informacyjna - lecz ten główny dezinformacyjny to front Izrael-Iran. Tu dezinformacja jest chyba najmocniejsza. A stałym elementem irańskiej propagandy jest rozpowszechnianie plotek o udanych atakach na życie premiera Izraela i osób z jego bliskiego otoczenia. - Podobne pojawiały się już podczas poprzedniej, dwunastodniowej wojny - zauważa mówi Marcin Krzyżanowski, iranista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata. - Według tych doniesień trafiony miał zostać dom premiera Benjamina Netanjahu, a on sam miał zostać ranny. Jest też wersja, według której trafiono w jego posiadłość i zginąć miał minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir - wymienia ekspert. - W irańskiej propagandzie jest to w pewnym sensie lustrzane odbicie wcześniejszych doniesień o śmierci najwyższego przywódcy Iranu - wyjaśnia. Ali Chamenei zginął w pierwszym dniu ataku przeprowadzonym przez siły Izraela i USA na Iran, 28 lutego 2026 roku.

Nawet po ukazaniu się nagrania premiera Izraela z kawiarni druga strona nie odpuściła w propagandzie - zwolennicy Iranu publikowali nagranie wytworzone przez AI pokazujące, że "nowy Najwyższy Przywódca Iranu widziany żywy, odwiedza tę samą kawiarnię co Netanjahu, udowadniając również, że ma 5 palców".

FAŁSZ
Wygenerowane przez AI nagranie z "nowym Najwyższym Przywódcą Iranu" było odpowiedzią na prawdziwy film premiera Netanjahu
Źródło: x.com

Iran: pokaz własnej siły oraz słabości Zachodu. W tle aktywność Kremla

Powyższy przykład może się wydawać niewinną rozgrywką w tej wojnie informacyjnej, lecz kolejne fake newsy rozpowszechniane przez każdą ze stron stają się już trudniejsze do weryfikacji, wymagają czasu i znajomości narzędzi - więc szybciej przenikają do przeciętnego odbiorcy w sieci. Tak np. według proirańskiego przekazu w ataku Iranu na Izrael miał zginąć dowódca izraelskich sił powietrznych, generał dywizji Tomer Bar. Dowodem miało być zdjęcie wojskowego wyciąganego spod gruzów przez ratowników.

FAŁSZ
Generał Tomer Bar, dowódca izraelskich sił powietrznych, miał rzekomo zginąć w irańskim ataku
Źródło: x.com

Fake news zbudowano na dwóch fotografiach: ta u góry była prawdziwa, lecz nie przedstawiała generała Bara, tylko Eyala Zamira, szefa sztabu generalnego izraelskiego wojska. Natomiast fotografia u dołu, która jakoby pokazuje tego mężczyznę po ataku rakietowym, powstała przy użyciu sztucznej inteligencji.

Proirańska propaganda - która przechodzi też do polskiej sieci - wyolbrzymia też siłę ataków Iranu i zniszczenia miast Izraela. "To nie Gaza, to Tel Awiw" - przekonywał 11 marca jeden z polskich użytkowników Facebooka, dołączając galerię zdjęć przedstawiających zrujnowane budynki i ulice zasypane gruzem. To dzieło sztucznej inteligencji, o czym już 10 marca ostrzegał Shayan Sardarizadeh z BBC Verify.

FAŁSZ
Popularne w sieci zdjęcia rzekomych zniszczeń w Tel Awiwie powstały przy użyciu AI
Źródło: facebook.com

Tego typu przekazów - fałszywych filmów i zdjęć przedstawiających zniszczenia w Izraelu - jest w mediach społecznościowych masa. Ma w tym swój udział także rosyjska dezinformacja, która wspiera władze Iranu. A jej ostrze jest też wymierzone w USA, czy generalnie: Zachód. Przekaz też przenika szybko po polskiej infosfery. 16 marca zespół Disinfo Digest - projekt fundacji INFO OPS Polska zajmujący się badaniami zjawiska manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe - opublikował analizę, jak Rosja buduje narrację o przewadze Iranu nad Zachodem. "Centralną tezą przekazu jest twierdzenie, że Iran rzekomo wygrywa, opracował tanią metodę prowadzenia wojny, która pozwala mu uzyskać przewagę nad koalicją amerykańsko-izraelską" - piszą analitycy.

"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć

Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska

Przykładem na to, jak kremlowskie ośrodki pomagają Iranowi, jest aktywność na profilu Tomasza Szmydta ( były polski sędzia, który w 2024 roku zbiegł na Białoruś, wspiera białoruską i rosyjską propagandę). "Oficjalna telewizja Islamskiej Republiki Iranu pokazuje 180 amerykańskich żołnierzy wziętych do niewoli. To komandosi z elitarnej jednostki Delta!!!" - przekonywał Szmydt 6 marca na Facebooku. Mieli to być żołnierze tej samej amerykańskiej jednostki, która w styczniu pojmała prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. A dowodem miało być zestawienie czterech zdjęć niskiej jakości. Na trzech widać rzekomo przetrzymywanych w niewoli amerykańskich żołnierzy, czwarte ma przedstawiać moment, gdy żołnierze USA mieli trafić do Iranu.

FAŁSZ
Tomasz Szmydt promuje w sieci fałszywy przekaz o sukcesie irańskich sił
Źródło: facebook.com

Wszystkie te obrazy to grafiki wygenerowane przy użyciu Gemini, sztucznej inteligencji firmy Google. Potwierdza to także analiza narzędziem SynthID.

Izrael: fałszywe weryfikacje, obrona USA

Proizraelska propaganda, przecząc niektórym zdarzeniom podczas trwających walk, stosuje m.in. metodę fałszywej weryfikacji. Szczególnie było to widać po ataku na szkołę dla dziewcząt w irańskim Minabie 28 lutego. Natychmiast pojawił się przekaz, jakoby do bombardowania w ogólne nie doszło - że zdjęcia z ataku pokazują rzekomo Kabul w 2016 roku.

FAŁSZ
Niektóre proizraelskie przekazy mają podważyć doniesienia o ataku na szkołę dla dziewcząt w Iranie
Źródło: x.com

Gdy jednak atak okazał się prawdą, a irańskie władze poinformowały, że zginęło ponad 170 osób, ośrodki dezinformacji zaczęły rozpowszechniać narrację, jakoby to sam Iran dokonał tego bombardowania przez pomyłkę. Dowodem dla internautów miały być rozsyłane zrzuty ekranu z konta na Telegramie o nazwie Radio Gilan.

FAŁSZ
Według przekazu forsowanego początkowo przez zwolenników Izraela i USA, to Iran miał "omyłkowo" zbombardować szkołę
Źródło: x.com

Podważanie prawdy przez Izrael dotyczy też autentycznych fotografii opublikowanych w mediach. W anglojęzycznej sieci pojawił się przekaz o tym, że redakcja "The New York Times" wprowadziła odbiorców w błąd, gdy relacjonowała wydarzenia w centrum Teheranu. Ludzie mieli się tam zgromadzić 9 marca, by świętować wybór Modżtaby Chameneiego, syna zabitego Aliego Chameneiego, na nowego najwyższego przywódcę Iranu. Autorzy postów przekonywali, że pokazane przez gazetę zdjęcie tłumu na placu pochodzi z 2020 roku. W innej wersji tej narracji: że zdjęcie zostało przerobione tak, by tłum wyglądał na większy.

FAŁSZ
Na proizraelskich kontach podważano autentyczność zdjęcia "The New York Times" z Teheranu
Źródło: x.com

Na te zarzuty odpowiedziała rzeczniczka NYT Nicole Taylor. "To jest autentyczne zdjęcie, wykonane przez dziennikarza w Iranie w poniedziałek, 9 marca 2026 roku" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

Cele propagandy: wewnętrzny i zewnętrzny

To oczywiście nie jedynie przykłady tego, co się dzieje w ramach wojny informacyjnej. Fałszywe filmy z ataków, wybuchów i zniszczeń - zazwyczaj generowane przez AI - są na porządku dziennym. Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany, jakie treści dominują w dezinformacji obu stron, wymienia: - Strona izraelska przypomina o zbrodniach, jakie rząd Republiki Islamskiej popełniał wobec własnego społeczeństwa. Wskazuje również na wsparcie, które Iran udziela Hamasowi. Jednocześnie pomija milczeniem to, co izraelskie siły zbrojne same robią z cywilami i cywilną infrastrukturą w Gazie. Republika Islamska prezentuje oczywiście odmienne podejście. W swoich przekazach skupia się na podkreślaniu zbrodniczych działań Izraela wobec Palestyńczyków. Jednocześnie pomija własne wewnętrzne problemy, w tym kwestie protestów w kraju.

Ekspert podkreśla: - Niemal wszystkie operacje informacyjne - niezależnie od tego, czy nazwiemy je propagandą, polityką informacyjną czy operacjami psychologicznymi - mają dwa podstawowe cele: wewnętrzny i zewnętrzny.

- Z jednej strony, chodzi o podtrzymanie morale własnego społeczeństwa i pokazanie, że walka ma sens. Jednocześnie przekaz ma oczerniać przeciwnika i przedstawiać go jako agresora - tłumaczy Krzyżanowski. - Z drugiej strony, propaganda ma osłabić morale przeciwnika. Temu służą na przykład fake newsy dotyczące skali protestów w Iranie i liczby osób, które rzekomo mają sprzeciwiać się reżimowi. W izraelskiej i amerykańskiej narracji Republika Islamska jest przedstawiana jako państwo bardzo słabe, stojące na krawędzi upadku. Chodzi o to, by dodać odwagi protestującym, zachęcić kolejne osoby do wyjścia na ulice i w pewnym sensie stworzyć samospełniającą się przepowiednię - podsumowuje.

Benjamin Netanjahu, Izrael, Iran, Fake News, Manipulacja, Dezinformacja, Konflikt na Bliskim Wschodzie
Renata Gluza
Dziennikarka serwisu Konkret24
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Przemysław Czarnek pokazuje projekt uchwały w sprawie systemu ETS
Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Michał Istel
Historia "pomocnej ośmiornicy" zainteresowała wielu internautów
FAŁSZ"Pomocna ośmiornica" podaje narzędzia nurkowi? Co to za historia
Gabriela Sieczkowska
"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA?
FAŁSZ"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA? "Kłamstwo typowe dla Budy"
Michał Istel
Nawrocki wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za nagranie
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za film
Michał Istel
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Pięć mitów Kremla o wojnie w Ukrainie. Jeden szczególnie mocny w Polsce
Świat
Patryk Jaki o Czechach i Słowacji, które według niego wypowiedziały ETS
FAŁSZJaki: Czechy i Słowacja jakoś mogą wypowiedzieć ETS. Ale one nawet nie chcą
Michał Istel
Władysław Teofil Bartoszewski
FAŁSZBartoszewski: Irańczycy "przypadkowo" zniszczyli własną szkołę. "Jak tak można kłamać?"
Michał Istel, Jakub Zulczyk
George Soros i akta Epsteina
FAŁSZTrump dobrał się do Sorosa? Co wiemy o relacjach o areszcie i ucieczce do Dubaju
Gabriela Sieczkowska
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska
Amerykańscy piloci "aresztowani". Kiedy i za co?
Wojskowi "aresztowani", bo "odmówili transportu broni do Izraela"? Nie za to
Renata Gluza, Jakub Zulczyk
Konkret24. Czarnek o SAFE: "musimy negocjować z Ukraińcami". Nieprawda
"Musimy negocjować z Ukraińcami". O czym on mówi?
Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek
Czarnek o systemie ETS: "wypowiadamy to". Tylko jak
Michał Istel
W Dubaju rzekomo zatrzymano 19 Ukraińców, którzy mieli plądrować i napadać na zakłady jubilerskie
FAŁSZ"W Dubaju grupy Ukraińców rabują jubilerów i kradną samochody"? Co nie pasuje
Jakub Zulczyk
Kanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
FAŁSZKanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
Jakub Zulczyk
Tak miał wyglądać prezent dla kobiet pracujących w MON, przekonuje internautka
FAŁSZ"Skarpetki bezuciskowe" od ministerstwa obrony na Dzień Kobiet? Co na to resort
Gabriela Sieczkowska
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą"?
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą". A naprawdę?
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelJakub Zulczyk
Marija Zacharowa
Zacharowa "opowiada" o konflikcie w Iranie. Narracje Kremla dla Polaków
Zuzanna Karczewska
Ursula von der Leyen
FAŁSZ"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Zuzanna Karczewska
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga, kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Fejki wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie
"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
"Al-Kaida przyłącza się do wojny po stronie Izraela?"
FAŁSZ"Al-Kaida przyłącza się do wojny?" Skąd to nagranie
Michał Istel
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"?
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"
Michał Istel
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie". Wojna na fałszywki
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki
Michał Istel
Celebryci i kanibale. Dlaczego w aferze Epsteina absurd wygrywa z ofiarami
"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina
Zuzanna Karczewska
