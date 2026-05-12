Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?

|
curie-falsz
Polska przestała spełniać warunki do przyjęcia euro. "Przespaliśmy moment"
Źródło wideo: Ewa Koziak/Fakty po Południu TVN24
"Należy się jej i nam 'pierwiastek' polskości w członie nazwiska" - oświadczył polityk Konfederacji, oburzony faktem, jakoby na nowym banknocie euro z Marią Skłodowską-Curie podpisano noblistkę tylko francuskim nazwiskiem. Nie on jeden - politycy prawicy alarmują: "kradną nam Skłodowską". Na dowód pokazują projekt banknotu. Czy prawdziwy?

"Maria Skłodowska-Curie ma pojawić się na nowych banknotach euro. To miała być piękna forma uhonorowania jednej z najwybitniejszych Polek w historii. Problem w tym, że na projektach banknotów pominięto jej polskie nazwisko, mimo że sama noblistka zawsze używała go z dumą i konsekwencją" - napisał 8 maja 2026 roku na platformie X poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Do posta załączył zdjęcie projektu banknotu o nominale 20 euro, na którym jest portret noblistki podpisanej "Marie Curie". "Przypadek czy 'przeoczenie' Europejskiego Banku Centralnego? Trudno przejść obok tego obojętnie" - skomentował polityk (pisownia postów oryginalna). Jego wpis wyświetlono już niemal 100 tys. razy, a niemal 900 użytkowników podało go dalej.

FAŁSZ
Polscy politycy twierdzą, że Europejski Bank Centralny pominął polski człon nazwiska noblistki
Polscy politycy twierdzą, że Europejski Bank Centralny pominął polski człon nazwiska noblistki
Źródło zdjęcia: x.com

Brakiem polskiego członu nazwiska oburzył się też m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca w kancelarii prezydenta Jacek Saryusz-Wolski. Publikując tego samego dnia zdjęcie projektu banknotu, napisał: "Kradną nam Skłodowską". Jego post wygenerował ponad 240 tys. wyświetleń, zaś ponad tysiąc użytkowników podało go dalej.

O pominięciu polskiego nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie alarmował też Rafał Mekler z Konfederacji. "Nasza rodaczka z Polską była związana, Polskę miała w sercu. Pierwszy pierwiastek który odkryła nazwała 'Polon', nie dlatego że to ładna nazwa, ale by zwrócić uwagę na sytuację Polski pod zaborami. Należy się jej i nam 'pierwiastek' polskości jako dowód materialny w członie nazwiska, bez tego postać naukowca jest niepełna. Tak jak symbolem walki o suwerenność naszej ojczyzny był Polon, tak my dziś musimy wymiar polskości odzyskać dla Marii" - napisał 11 maja na platformie X.

Radioaktywne ślady Marii Skłodowskiej-Curie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radioaktywne ślady Marii Skłodowskiej-Curie

TVN24

Publikowany na kontach w mediach społecznościowych projekt banknotu oburzył wielu internautów. "Celowe działanie..."; "Będę namiętnie dopisywał długopisem pierwszy polski człon nazwiska Skłodowskiej-Curie na każdym banknocie jaki mi wpadnie w ręce"; "Znowu sekują polskość nic nowego niestety. Ten rząd się o nas nie upomni!"; "E tam kradną od razu, zwyczajnie plują na jej polskie pochodzenie" - pisali.

Jednak o ile Europejski Bank Centralny (EBC) rzeczywiście planuje zmiany na banknotach euro, to rozpowszechniany w sieci projekt banknotu z polską noblistką nie jest prawdziwy.

Propozycja Europejskiego Banku Centralnego

Zmiana banknotów euro nie jest tematem nowym. Już w 2021 roku prezeska EBC Christine Lagarde zapowiedziała, że nadszedł czas na odświeżenie szaty graficznej europejskich pieniędzy. Na stronie internetowej EBC informuje, że nadal przygotowuje się "do nowej serii banknotów". "Zarówno społeczeństwo, jak i eksperci aktywnie uczestniczą w tym procesie. Ostateczną decyzję o tematyce i projektach podejmie Rada Zarządzająca EBC, a data premiery nowej serii zostanie ustalona na późniejszym etapie" - podaje bank.

W komunikacie prasowym z 31 stycznia 2026 roku EBC ogłosił listę potencjalnych motywów, które się mogą znaleźć na nowej serii banknotów. Motywy te EBC wybrał po konsultacjach z dwoma interdyscyplinarnymi grupami doradczymi oraz po przeprowadzeniu między 2021 a 2023 rokiem badań w grupie ponad 365 tys. Europejczyków.

Lista obejmuje 12 propozycji podzielonych na dwie grupy. Pierwsza dotyczy tematyki "kultura europejska: wspólne przestrzenie kulturowe", druga - tematyki "rzeki i ptaki: odporność w różnorodności". W ramach pierwszej grupy wytypowano Marię Skłodowską-Curie jako bohaterkę banknotu o nominale 20 euro.

"Maria Curie (z domu Skłodowska)" - to opis w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego
"Maria Curie (z domu Skłodowska)" - to opis w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego
Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu

Jak czytamy w opisie projektu na stronie internetowej banku, na froncie banknotu miałaby widnieć "Marie Curie (z domu Skłodowska)", natomiast druga strona wyglądałaby tak: "Szkoła lub uniwersytet z nauczycielką i młodymi uczniami. Na stołach leżą zeszyty i książki". Tak opisano oczekiwany wygląd banknotu - nie znaczy to, że dokładnie tak będzie brzmieć napis.

Nie ma jeszcze ostatecznego projektu

Obrazek rozpowszechniany teraz m.in. przez polityków w sieci nie jest zatwierdzonym projektem przyszłego banknotu. Bo w konkursie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. EBC ogłosił konkurs 15 lipca 2025 roku, zainteresowani mogli składać wnioski do 18 sierpnia. Wybrane osoby miały czas do końca kwietnia 2026 roku na złożenie ostatecznych projektów.

Konkurs zakończy się dopiero w czerwcu tego roku, a później EBC przeprowadzi publiczne badanie, "aby poznać opinie ludzi na temat propozycji projektowych, które dotarły do końcowego etapu". Zarząd banku "weźmie te uwagi pod uwagę przed ogłoszeniem ostatecznej propozycji projektu przyszłych banknotów euro, planowanej na koniec 2026 roku". EBC podaje, że nie ma jeszcze ustalonej daty rozpoczęcia emisji banknotów. Zastrzega, że zanim trafią one do portfeli Europejczyków, "i tak minie kilka lat".

Jednak EBC rzeczywiście początkowo zaproponował użycie tylko francuskiego członu nazwiska noblistki. To wywołało jednak reakcję polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W sierpniu 2025 roku resort informował, że minister Marcin Kulasek zaapelował do EBC w tej sprawie. "W liście skierowanym do prezes EBC Christine Lagarde minister podkreślił konieczność oddania szacunku zarówno dla naukowych osiągnięć, jak i kulturowych korzeni wybitnej Polki, postulując by na banknocie o nominale 20 euro widniał zapis 'Maria Skłodowska-Curie', a nie ograniczony wariant 'Marie Curie'" - czytamy w komunikacie.

W efekcie EBC dodał informację o polskim nazwisku noblistki w opisie motywu banknotu. Zwrócił na to uwagę ekonomista Rafał Mundry, który w odpowiedzi na post Saryusza-Wolskiego przestrzegł: "To fejk. To nie są oficjalne projekty. To AI". Opublikował dwie wersje komunikatu ze strony EBC o potencjalnych motywach. Na tej z maja 2025 roku widać jeszcze, że noblistkę opisano "Marie Curie", a w wersji z września 2025 roku zostało dodane "z domu Skłodowska".

Projekt ten "w żaden sposób nie odzwierciedla prac prowadzonych przez EBC"

Czy na banknocie zostanie "z domu Skłodowska"? Tego wciąż nie wiadomo, bo oficjalnych projektów banknotów nie ma. EBC nie wskazał szczegółowych wytycznych co do treści napisów - jedynie ogólnie opisał, co ma się znaleźć na projekcie.

To, że rozpowszechniana teraz przez polityków prawicy wersja banknotu nie została zatwierdzona, potwierdza w odpowiedzi dla Konkret24 Europejski Bank Centralny. Benoit Deeg z działu komunikacji EBC przekazał nam: "Proces projektowania jest nadal w toku i nie podjęto jeszcze żadnych ostatecznych decyzji dotyczących tego, jak nazwisko tej postaci - czy nazwiska innych osób - mogłyby pojawić się na banknotach".

Pod warunkiem oczywiście, że na nowe banknoty zostanie wybrany temat "kultura europejska". Przedstawiciel banku dodaje też:

Na razie EBC będzie odnosić się do niej w komunikacji publicznej jako do "Marie Curie (z domu Skłodowska)", uznając zarówno jej światowe osiągnięcia, jak i polskie pochodzenie. Prowadzimy konsultacje ze wszystkimi oficjalnymi stronami, w tym z jej potomkami, aby upewnić się, że jej dziedzictwo zostanie uhonorowane w sposób jak najbardziej przemyślany i pełen szacunku.
Benoit Deeg, EBC

Odnosząc się do rozsyłanych teraz w sieci projektów banknotów, przedstawiciel EBC zaznacza: "Prosimy pamiętać, że rzeczywiste projekty banknotów nie zostały jeszcze sfinalizowane ani tym bardziej opublikowane". Dodaje, że obrazek "został stworzony przez kogoś innego i w żaden sposób nie odzwierciedla prac prowadzonych przez EBC w tym zakresie".

Źródło: Konkret24
Udostępnij:
Tagi:
Strefa euroMaria Skłodowska-CurieEuropejski bank centralnyFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Trump przeciwko obostrzeniom WHO ws. hantawirusa? Co to za film
FAŁSZ"Żadnych pieniędzy dla tych ludzi". Trump mówił o hantawirusie?
Michał Istel
Szkolenie w ramach projektu "wGotowości"
"Rządzący są ponad zwykłymi ludźmi"? Co ze szkoleniami obronnymi
Gabriela Sieczkowska
Berkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"
FAŁSZBerkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"
Zuzanna Karczewska
"Zagraj w Trumpa". Ta gra ma swoje zasady
"Naprawdę to napisał?". Gdy rzeczywistość przypomina parodię, Amerykanie znaleźli sposób
Michał Istel
Pożar na Lubelszczyźnie wykorzystywany jest do siania teorii spiskowej o "czyszczeniu terenu" pod rzekome działania wojsk NATO
"Operacja czyszczenia terenu". Pożar w puszczy paliwem dla narracji Kremla
Gabriela Sieczkowska
Jolanta Sobierańska-Grenda
FAŁSZMinistra zdrowia: płacimy 100 procent za profilaktykę gastroskopii. Nieprawda
Zuzanna Karczewska
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
FAŁSZBłaszczak o SAFE: rząd zasypuje dziurę budżetową. Nie może
Michał Istel
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska
Fałszywy przekaz łączy pożar bloku na Łotwie z ukraińskimi dronami
Drony na Łotwie. Płonący blok i rosyjski ślad
Gabriela Sieczkowska
"Afryka ruszyła do Europy"? Kogo legalizuje Hiszpania
"Kolejki są ogromne". Decyzja Hiszpanii a napływ migrantów
Zuzanna Karczewska
"Wycieczka do Lwowa szlakami Bandery". Czy to MEN proponuje szkołom?
FAŁSZMEN i oferta "wycieczki szlakami Bandery". Resort reaguje
Zuzanna Karczewska
"To inwigilacja"? Co wiadomo o unijnej aplikacji do weryfikacji wieku
Koniec anonimowości w internecie? Co planuje UE
Gabriela Sieczkowska
Polska przekaże Ukrainie środki z SAFE? To fake news
SAFE dla Polski, ale pieniądze dla Ukrainy? MON odpowiada
Michał Istel
Grzywna i prace społeczne za "krytykę masowej migracji"? Tego UE nie wprowadza
"Rasizm kodowany". O "masowej migracji" można tylko dobrze?
Zuzanna Karczewska
Siatki antydronowe na Placu Czerwonym?
FAŁSZSiatki antydronowe nad Placem Czerwonym? Jak Moskwa się chroni przed nalotami
Michał Istel
"Zawijają" migrantów w płachtę i deportują? Co pokazuje film z Tokio
Policja "zawija w sushi", a potem deportuje? Na kogo ta metoda
Gabriela Sieczkowska
Leszek Miller chwali reakcję kobiety z nagrania. A o co chodzi?
Miller: "brawo dla tej pani". Czy słusznie?
Gabriela Sieczkowska
Nieruchomości Zełenskiego i "europejskie pieniądze". Zeznania, których nie było
FAŁSZ"Imperium nieruchomości" Zełenskiego i urzędniczka, która nie istniała
Zuzanna Karczewska
Sasin: nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. Nieprawda
FAŁSZSasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". Nieprawda
Michał Istel
Wyjaśniamy, o co chodzi z rzekomo małymi datkami na tacę
FAŁSZ"Księża proszą wiernych" o wyższe ofiary? Nie o ilość chodzi
Gabriela Sieczkowska
Meloni zignorowała Netanjahu? Wyjaśniamy
FAŁSZMeloni nie podała ręki Netanjahu? Tak działa wyobraźnia
Zuzanna Karczewska
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
"Paradoks spiskowy". Przed tym nawet dyplom uczelni nie ratuje
"Paradoks spiskowy". Przed tym nawet dyplom uczelni nie chroni
Renata Gluza
Giorgia Meloni
"Hiszpania pierwsza, teraz Włochy"? Nie o tych migrantów chodzi
Zuzanna Karczewska
Zełeński przemawia, a tłumaczka znika?
FAŁSZ"Skandalem jest, że ją usunęli". Zełenski przemawia, a tłumaczka znika?
Gabriela Sieczkowska
Polska wydaje coraz mniej zezwoleń na pracę cudzoziemcom
"Tusk obiecał z tym skończyć". Ilu cudzoziemcom pozwolono pracować
Michał Istel
Jak zmanipulowano wypowiedź Owsiaka o zbiórce Łatwoganga
"Mówię zupełnie wprost". Co Owsiak powiedział o akcji Łatwoganga
Gabriela Sieczkowska
Polityk Konfederacji alarmuje o "zniknięciu tablicy" w Auschwitz. Manipulacja
Muzeum Auschwitz "usuwa informacje o polskich więźniach"? O co chodzi z tablicami
Gabriela Sieczkowska
Katarzyna Tusk-Cudna
"Po co są zbiórki, skoro leczenie jest bezpłatne?". Co napisała córka Tuska
Michał Istel
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica