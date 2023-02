W Arabii Saudyjskiej pierwszy raz od stu lat spadł śnieg? To nieprawda

Wbrew informacjom rozsyłanym w mediach społecznościowych śnieg wcale nie jest bardzo rzadkim zjawiskiem w Arabii Saudyjskiej. Jego opady w tym kraju nie są również żadnym dowodem na to, że nie ma globalnego ocieplenia.

Opady śniegu w prowincji Tabuk w styczniu 2015 roku Reuters

"W wyniku ocieplenia klimatu w Arabii Saudyjskiej pierwszy raz od stu lat spadł śnieg. I czego nie rozumiecie?" - pytał 26 lutego na Twitterze politolog i publicysta Adam Wielomski (pisownia wszystkich postów oryginalna). Podał dalej wideo innej internautki. Na nagraniu widać dwa wielbłądy podczas obfitych opadów śniegu. "Arabia Saudyjska: śnieg spadł po raz pierwszy od prawie 100 lat! Pomoc Haarp dla Nowego Porządku Świata" - w taki sposób wideo skomentowała internautka. Tweeta Wielomskiego wyświetlono blisko 115 tys. razy, polubiło go 1,4 tys. osób. Nagranie w źródłowym tweecie wyświetlono 1,8 mln razy. Polubiło je 8,4 tys. internautów.

Wideo z wielbłądami podał dalej również adwokat i były poseł Jacek Wilk. "Co powiedzą teraz ci ktetyni-wyznawcy religii ekologizmu-klimatyzmu?? 'To pogoda, nie klimat'???" - skomentował. Tweeta Wilka wyświetlono 33,7 tys. razy. Polubiło go ponad 200 internautów.

Jak sprawdziliśmy, rozpowszechniane wideo rzeczywiście pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Nie jest jednak nowe. Nakręcono je w 2021 roku w północno-zachodniej prowincji Tabuk. Opady śniegu nie są tam niczym nadzwyczajnym. Informacja o pierwszych opadach śniegu od 100 lat jest nieprawdziwa.

Region Arabii Saudyjskiej znany z opadów śniegu

Autorka nagrania podanego dalej przez Adama Wielomskiego i Jacka Wilka nawiązywała do teorii spiskowej Nowego Porządku Świata (New World Order) - tajnego, globalnego spisku autorytarnych elit, które chcą rządzić światem. Wspomniała jednocześnie o programie HAARP, który miałby przyczynić się do widocznych opadów śniegu. To nawiązanie do innej teorii spiskowej. Rozpowszechniana ostatnio w internecie teza głosi, że za trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii miałby stać amerykański program badawczy HAARP. To nieprawda. Manipulacje wokół HAARP wyjaśnialiśmy niedawno w Konkret24.

Pochodzenie filmu z wielbłądami łatwo ustalić przy pomocy internetowych wyszukiwarek obrazu. Nagranie jest z lutego 2021 roku. Rozpowszechniały je wówczas saudyjskie i światowe media, które opisywały, że zarejestrowano je w prowincji Tabuk. "Region Tabuk jest popularny ze względu na opady śniegu, a granitowe podłoże tego regionu górskiego czyni go idealnym celem turystycznym w okresie zimowym" - czytamy w angielskojęzycznym artykule saudyjskiego serwisu Khaleej Times z 18 lutego 2021 roku.

O opadach śniegu w Tabuku w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej w grudniu 2022 roku pisała Agencja Reutera, zwracając uwagę, że to zjawisko nie jest czymś niespotykanym. Tabuk to obszar leżący u podnóża gór Harrat al-Uwajrid i zimowa pogoda zdarza się tam całkiem często. Jak napisał portal Arabnews.com, każdego roku opady śniegu przyciągają do Tabuku turystów z całego Królestwa i z zagranicy, w tym z Kataru.

Ocieplenie klimatu jest faktem

Jacek Wilk sugerował, że opady śniegu w Arabii Saudyjskiej miałyby kompromitować tezy "wyznawców religii ekologizmu-klimatyzmu". Adam Wielomski napisał z kolei: "W wyniku ocieplenia klimatu w Arabii Saudyjskiej pierwszy raz od stu lat spadł śnieg". To stała narracja sceptyków zmian klimatu, która ma wyśmiewać rzeczywiście postępujące wzrosty temperatury powierzchni ziemi i oceanów.

Ujemne temperatury i spore opady śniegu w Polsce w pierwszej połowie grudnia 2022 roku wywołały kolejną falę dyskusji w mediach społecznościowych o tym, że taka pogoda najlepiej świadczy, iż żadnego globalnego ocieplenia nie ma - opisywaliśmy to wówczas w Konkret24. Zima z dużą ilością śniegu to "anomalia pogodowa" - kpili internauci, dla których mróz i śnieg w grudniu to dowody podważające tezę o globalnym ociepleniu. Globalne ocieplenie i zmiany klimatu potwierdzają jednak pomiary temperatur i raporty naukowców. Lato w 2021 roku w Europie było najcieplejszym w historii - wynika z opublikowanego w kwietniu 2022 roku raportu unijnej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S). Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) działający przy ONZ stwierdził w raporcie z 2021 roku, że średnia temperatur na Ziemi podniosła się o jeden stopnień Celsjusza w porównaniu do epoki przedindustrialnej, a skutki globalnego ocieplenia odczuwalne są już teraz. Raport przygotowało 751 naukowców z kilkudziesięciu krajów.

