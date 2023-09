Hiszpańskie wojsko "odsyła łodzie z migrantami do Maroka"? Film pokazuje co innego

"I bardzo dobrze robią" - skomentował jeden z internautów nagranie, które stało się ostatnio popularne w sieci. Ma rzekomo pokazywać sytuację, jak teraz hiszpańskie wojsko odsyła 1,5 miliona uchodźców i migrantów z powrotem do Maroka. Tylko że film pokazuje inne wydarzenie i powstał dwa lata temu.

Na Lampedusę, włoską wyspę położoną pomiędzy Maltą i wybrzeżem Tunezji, dotarło w ostatnim czasie drogą morską ponad 10 tys. nielegalnych migrantów z krajów afrykańskich. Problem migracji z Afryki nasilił się ostatnio również w Hiszpanii. Władze tego kraju planują otworzyć co najmniej 17 ośrodków, w których przyjmowani będą migranci. Temat dotyczący przybyszy z Afryki żyje w mediach społecznościowych.

"Hiszpania wyprowadziła wojsko i odsyła łodzie z migrantami do Maroka" - czytamy np. w popularnym poście użytkownika serwisu x.com z 18 września. Wpis opatrzył hasztagami #Spain #Invasion i dołączył do niego 30-sekundowe nagranie. Wygląda na fragment materiału stacji informacyjnej. U góry kadru nałożono jednak anglojęzyczny napis na czerwonym tle: "Hiszpańskie wojsko odesłało 1 500 000 uchodźców z powrotem do Maroka".

W pierwszych kadrach wideo widzimy, jak pojazdy wojskowe i żołnierze przemieszczają się ulicami miasta. W kolejnych scenach - że transportery opancerzone poruszają się lub stoją wzdłuż brzegu na plaży. Jednocześnie w wodzie blisko brzegu widać wielu ludzi; płyną lub brodzą w wodzie sięgającej kolan. W nagraniu męski głos mówi w języku angielskim: "W ciągu ostatnich 24 godzin hiszpańska armia wraz z pojazdami opancerzonymi została rozmieszczona na plaży El Tarajal. Znajduje się ona w hiszpańskiej eksklawie Ceuta na północnym krańcu Maroka. Szacuje się, że w ciągu zaledwie dwóch dni okoł sześć tysięcy osób weszło do wody po stronie marokańskiej i przedostało się przez krótki odcinek wybrzeża za ogrodzenie do Hiszpanii". Post z tym nagraniem wyświetlono ponad 44 tys. razy. Polubiło go ponad 1,2 tys. użytkowników, ponad 430 udostępniło.

Materiał wygląda na wcześniej publikowany na platformie TikTok - świadczą o tym widoczne logo i nazwa użytkownika tej aplikacji: @solitaireooo7. Na tym profilu dostępna jest dłuższa, trwająca ponad 3,5 minuty wersja nagrania. Została tam zamieszczona 6 września.

"I bardzo dobrze robią" vs. "naprawdę?"

"Wreszcie, teraz italiańcy- do boju"; "I bardzo dobrze robią"; "W końcu. Czas na Włochy" - komentowali nagranie niektórzy użytkownicy platformy X. Inni jednak nie dowierzali w ten przekaz: "Naprawdę? Aż trudno uwierzyć"; "Fejk?"; "Źródło?"; "oby to nie był fejk"; "Fejk zapewne...."; "na pewno nie półtora miliona" (pisownia wpisów oryginalna).

Jeszcze inni internauci zwracali uwagę, że wideo przedstawia sytuację z 2022 roku. "Przecież to są filmy z zeszłego roku"; "Fejk! Nagrania z inwazji na Melilla 24 czerwca 2022". Sam autor popularnego posta dodał w kolejnym wpisie: "Podobno to filmik z zeszłego roku z czerwca. Co nie zmienia faktu, że chyba poskutkowało".

Rzeczywiście, nagranie nie pokazuje, jak "hiszpańskie wojsko odesłało 1 500 000 uchodźców z powrotem do Maroka".

Fragment materiału brytyjskiej telewizji sprzed dwóch lat

Jak sprawdziliśmy, wideo dołączone do cytowanego posta jest fragmentem materiału z serwisu informacyjnego brytyjskiej stacji Channel 4. Dostępny jest na stronie stacji na Facebooku i na jej kanale na YouTube. W obu miejscach materiał opublikowano 18 maja 2021 roku. Zatytułowano go: "Hiszpania wysyła wojsko, gdy 6 000 migrantów przybywa na plażę w eksklawie Ceuta". Przypomnijmy: miasto Ceuta to jedna z dwóch północnoafrykańskich eksklaw Hiszpanii (drugą jest Melilla) leżących na marokańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Obie mają status wspólnot autonomicznych. Choć są częścią terytorium hiszpańskiego, zostały wyłączone ze strefy Schengen. Tak więc rozsyłany teraz materiał powstał w innym miejscu i czasie, niż twierdził autor posta.

"Służby celne w hiszpańskiej eksklawie Ceuta zostały przytłoczone rekordowym napływem migrantów z Maroka, którzy przeskakiwali lub brodzili wokół barier, aby przedostać się przez technicznie europejską granicę w północnej Afryce. Hiszpania rozmieściła swoje wojsko na plażach otaczających miasto, gdy ponad 6000 nowo przybyłych, w tym wielu nastolatków, wynurzyło się z morza i stanęło przed ścianą żołnierzy. Późnym wieczorem Maroko wezwało swojego ambasadora z Madrytu na 'konsultacje', w związku z rosnącym napięciem dyplomatycznym" - czytamy w opisie materiału na YouTube. Autorem materiału jest dziennikarz "Channel 4 News" Paraic O'Brien.

O sytuacji w hiszpańskiej eksklawie 18 maja 2021 roku informowały również inne anglojęzyczne media, w tym Sky News, "The Washington Post", France24, BBC News.

