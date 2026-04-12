Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia

|
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Fałsz
Morawski o kryzysie energetycznym i konieczności oszczędzania paliwa
Źródło: TVN24
Kolejny lockdown jako skutek uboczny "wyreżyserowanego kryzysu" - tak piszą internauci o rzekomych wezwaniach Komisji Europejskiej do rezygnacji z samochodów i lotów samolotem. Lecz w liście jednego z komisarzy unijnych było co innego.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zaciętym wyrazem twarzy, obok niej przekreślone symbole samochodu i samolotu, pod spodem napis: "Komisja Europejska wezwała obywateli Unii Europejskiej do rezygnacji z samochodów, podróży lotniczych!" - taką grafikę opublikował na platformie X Paweł Usiądek, działacz Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Ukazała się 1 kwietnia, ale polityk komentował wtedy list jednego z unijnych komisarzy wysłany już wcześniej do ministrów energii państw członkowskich.

W długim poście Usiądek informował, że Komisja Europejska wezwała do pracy z domu, rzadszego korzystania z samochodów i samolotów, oszczędzania paliw i klimatyzacji oraz rozszerzenia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). "Taki jest pomysł Brukseli na kryzys energetyczny, do którego sami doprowadzili!" - stwierdził członek Konfederacji.

O rzekomym wezwaniu KE do rezygnacji z samochodów pisał m.in. członek Konfederacji
Źródło: x.com

Tłumaczył, że takie pomysły komisarz europejski ds. energii przedstawił w liście wysłanym do krajowych ministrów energii. "Treść jest jednoznaczna: rządy powinny rozważyć 'dobrowolne środki oszczędzania popytu ze szczególną uwagą na sektor transportu'. W praktyce oznacza to żądanie, aby obywatele rzadziej jeździli samochodami i latali samolotami" - pisał Paweł Usiądek. Jego post wyświetlono ponad 46 tys. razy, ponad 400 użytkowników podało go dalej.

Internauci straszą lockdownem "wprowadzanym przez Komisję Europejską"
Źródło: x.com

Jeszcze dalej szli internauci, którzy ostrzegali, że te "wezwania" lub "nakazy" Komisji Europejskiej oznaczają kolejny lockdown, czyli obowiązek pozostawania w domach, który znamy z czasów pandemii COVID-19. "Komisja Europejska zaleca lockdown i wzywa do radykalnych zmian: mniej podróży, więcej pracy zdalnej"; "UE wzywa do oszczędzania - czyli lockdown energetyczny 2.0"; "Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"; "Kolejny lockdown jako skutek uboczny każdego wyreżyserowanego 'kryzysu'? no kto by się spodziewał" - alarmowali użytkownicy platformy X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Pojawiły się też komentarze o treści "polexit".

Skąd wziął się ten przekaz? Nie jest bowiem prawdziwy.

List unijnego komisarza o "dobrowolnych środkach"

Europa z niepokojem spogląda w kierunku Bliskiego Wschodu: trwający konflikt prowadzi do zakłóceń w dostawach paliw, a tym samym do wzrostu cen energii na rynkach europejskich. Komisja Europejska stara się znaleźć sposoby na uniknięcie poważnego kryzysu energetycznego, który mógłby zachwiać europejską gospodarką.

19 marca 2026 roku przywódcy państw unijnych zebrali się w Brukseli na specjalnym szczycie, na którym dyskutowali o zawirowaniach na rynku energii i wezwali Komisję Europejską do pilnych działań w sprawie rosnących cen. Niejako w odpowiedzi na to wezwanie komisarz ds. energii Dan Joergensen wysłał 30 marca list do ministrów energii wszystkich krajów członkowskich, w których przekazał swoje rekomendacje.

"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem

BIZNES

Właśnie w tym dokumencie KE miała niby "wezwać obywateli do rezygnacji z samochodów i podróży lotniczych", tylko że nic tam takiego nie ma.

Po pierwsze, list był skierowany do rząd krajowych, a nie bezpośrednio do obywateli. Po drugie, komisarz Joergensen nie wzywał do rezygnacji z konkretnych środków transportu, tylko przekazał, że władze państw członkowskich powinny rozważyć "dobrowolne środki mające na celu ograniczenie popytu (...) ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu".

Dokument nie jest publicznie dostępny, ale według dziennikarzy Politico, którzy mieli do niego dostęp, komisarz zalecił unijnym ministrom rozważenie ograniczenia zużycia ropy naftowej i gazu, zwłaszcza w branży transportowej. Była to więc tylko rekomendacja, w jaki sposób można zapobiec pogłębianiu potencjalnego kryzysu energetycznego, a nie żadne wezwanie.

Lista IEA i zalecenia Komisji

O to, jakie konkretnie środki Komisja Europejska rekomenduje krajom członkowskim, komisarz Dan Joergensen został zapytany 31 marca podczas konferencji po specjalnej wideokonferencji ministrów energii. Odpowiedział, że zaleca państwom członkowskim zapoznanie się z 10-punktowym planem Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), "aby znaleźć inspirację".

Chodzi o raport agencji opublikowany 20 marca 2026 roku, w którym wymieniono 10 sposobów na zmniejszenie popytu na energię, a tym samym złagodzenie skutków skutków ekonomicznych dla konsumentów. To między innymi:

  • praca z domu, jeśli to możliwe
  • promowanie transportu publicznego
  • zwiększanie popularności współdzielenia samochodów
  • wdrażanie efektywnych metod jazdy
  • unikanie podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne opcje.

Wspominając tę listę, komisarz zaznaczył, że "nie jest to pakiet uniwersalny, w którym oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie wdrożą wszystkie dziesięć narzędzi, ale jest to bardzo dobry zestaw i zdecydowanie zalecamy, aby każdy kraj przeanalizował swoje możliwości". Podkreślił, że różne kraje mają swoje własne uwarunkowania, dlatego KE będzie "nadal pomagać w wymianie najlepszych praktyk i udzielać wskazówek państwom członkowskim". Zapowiedział też, że KE wkrótce zaproponuje wspólne europejskie rozwiązania, "z których państwa członkowskie mogą korzystać".

Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"

BIZNES

Nie ma więc mowy o żadnych wezwaniach obywateli do rezygnacji z samochodów i lotów. W odpowiedzi na apel unijnych przywódców Komisja Europejska zarekomendowała jedynie "przeanalizowanie możliwości" wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych przez Międzynarodową Agencję Energii. A wśród nich są propozycje dotyczące samochodów i lotów samolotem - to jednak tylko rekomendacje opatrzone dopiskiem: "jeśli to możliwe" lub "jeśli istnieją alternatywne opcje".

Pisanie o "lockdownie" w kontekście tych propozycji Komisji Europejskiej to próba wykorzystywania niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie do podsycania antyunijnych nastrojów w Europie.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Komisja EuropejskaKonfederacjaCeny paliwDezinformacja
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica