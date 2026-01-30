Krzyczą, biją, zrywają maski. Amerykanie "konfrontują się z ICE" w sieci

Internet zalewają filmy pokazujące gniew i wściekłość Amerykanów na funkcjonariuszy ICE. Na nagraniach widać, jak "zwykli" obywatele konfrontują się z agentami: biją ich, zrywają im maski. Poprzednio próbowano agentów ICE ośmieszać, teraz emocje są inne. Nagrania nie pokazują rzeczywistości, ale oczekiwania obywateli - owszem.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci Zgłoś do sprawdzenia

Zaostrzenie polityki imigracyjnej przez prezydenta Donalda Trumpa i federalną administrację doprowadziło do protestów społecznych w największych miastach Stanów Zjednoczonych. Napięcia pogłębiły się na początku 2026 roku, gdy dwa tysiące funkcjonariuszy Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) skierowano do stolicy stanu Minnesota, Minneapolis. Stan znalazł się w centrum afery związanej z wyłudzaniem przez przedstawicieli somalijskiej diaspory stanowych świadczeń socjalnych. Minnesota jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość z nich ma amerykańskie obywatelstwo.

Manifestacje wzmogły się po tym, gdy funkcjonariusze zastrzelili dwoje protestujących amerykańskich obywateli - 7 stycznia zabito Renee Good, a 24 stycznia zastrzelono 37-letniego pielęgniarza, Alexa Pretti'ego.

Społeczne oburzenie wykorzystują internauci - zamieszczają w sieci filmy, które rzekomo pokazują, jak ludzie na ulicach miast wyładowują swoją złość i konfrontują się z agentami ICE. Nie są to jednak filmy prawdziwe.

Cios w twarz, maska w dół

Na jednym z nagrań widać najpierw, jak starsza kobieta silnym ciosem uderza funkcjonariusza ICE w twarz, następnie ściąga zakrywającą ją maskę i jeszcze raz uderza agenta. Wykrzykuje, że jest tchórzem, że powinien pokazać swoją twarz, że zapamięta ją, że nie powinien jej - babci - szarpać i że ma ją puścić wolno. Funkcjonariusz odpowiada jedynie, że powinna się cofnąć. Opublikowane 24 stycznia na platformie X nagranie ma ponad 2,2 mln wyświetleń i 14 tys. polubień. Tego samego dnia podała je dalej polska internautka z komentarzem: "jestem pewna, że to AI bo normalnie zacząłby strzelać" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

FAŁSZ Nagranie ze straszą kobietą, która sprzecza siei bije funkcjonariusza ICE X.com

Internauci dali upust emocjom w komentarzach. Widać dwie skrajne postawy. Część użytkowników jednoznacznie stanęła po stronie kobiety, ocenili jej zachowanie jako akt sprzeciwu wobec brutalności służb. Inni bronili funkcjonariusza. "Znając życie postrzeliłby ją w twarz jakieś 15 razy za samo krzywe spojrzenie (sięgała po pistolet)"; "ona ma rację - to jest haniebne… a wręcz barbarzyńskie" – czytamy w komentarzach. Inny internauta pisze: "No i dobrze, j**** agresywne stare baby ołowiem" (cenzura od redakcji).

Jak nie babcia, to policjant

Podobnych materiałów powstało znacznie więcej. Większość z nich oparta jest na podobnym schemacie. Kamera pokazuje dwie postaci - jedną stylizowaną na "zwykłego Amerykanina", która konfrontuje się z funkcjonariuszem ICE. Sytuacja jest prosta, czytelna: dobry obywatel staje naprzeciw złego agenta federalnego. Czasem ten "zwykły Amerykanin" także może nosić mundur innej - stanowej lub miejskiej - służby.

Po lewej stronie kadru widać mężczyznę, który wygląda jak funkcjonariusz nowojorskiej policji. Ma na sobie granatowy mundur, policyjny pas z przytwierdzoną bronią w kaburze. Na prawym ramieniu ma naszywkę, ale możliwy do odczytania jest jedynie napis "New York". Stoi bardzo blisko funkcjonariusza ICE w taktycznym mundurze. Policjant zaczyna krzyczeć: "Przestańcie chować się za maskami! Możecie bawić się w te gierki w innych stanach, ale nie w Nowym Jorku!". Zsuwa czarną maskę z twarzy agenta, a jego opadająca ręka wyciąga magazynki z ładownic, upuszcza je na ziemię. Funkcjonariusz ICE pozostaje niewzruszony. Policjant kontynuuje: "Zjeżdżaj stąd. Spójrz na mnie, kolego! Nowy Jork już was widzi". Z boku jest jeszcze jeden, nieruchomy agent ICE, widać też gapiów. W opisie nagrania czytamy, że "policjant nowojorskiej policji konfrontuje się z ICE (ang. "NYPD confronts ICE"). Ten materiał został opublikowany na Instagramie 23 stycznia 2026 roku, wyświetlono go ponad 1,3 mln razy.

FAŁSZ "Policjant" z Nowego Jorku ściąga maskę "funkcjonariusza ICE" Instagram

Pod nagraniem użytkownicy wyrażają swoje uznanie, reagują na materiał wiadomościami w całości składającymi się z emotikonów - braw i serc. Nieliczni piszą – "Kocham was nowojorska policjo! Nie pozwalacie im gnębić obywateli", a inni zwracają uwagę, że podobne działania potrzebne są w innych miejscach. "Brawo NYPD, proszę, wyślijcie pilnie pomoc do Minnesoty". Zdarza się, że użytkownicy porównują agentów ICE do nazistów, piszą: "ICE = GESTAPO".

Szczegóły, które zdradzają oszustwo

Szczegóły omawianych nagrań zdradzają jednak od razu, że filmy zostały wygenerowane przez AI.

W pierwszym staruszka rusza się bardzo szybko - nienaturalnie, gesty jej rąk są przesadzone. Pierwszy cios, który wymierza - wydaje się nieprawdopodobny do wymierzenia przez starszą osobę, także towarzyszący mu dźwięk jest bardzo głośny i przy tym sztuczny. Obie postaci - staruszka i funkcjonariusz - są jakby usztywnione.

Drugi film zdradza jeszcze więcej błędów. Ruchy obu postaci są chaotyczne, nieskoordynowane, co dobrze widać w momencie ściągania maski z "funkcjonariusza ICE". "Policjant" sięga po maskę, ściąga ją, a opadająca ręka wyciąga magazynki z ładownicy na piersi. Te, gdy opadają - zamieniają się w coś, co przypomina kawałek materiału, być może część garderoby. Otoczenie też budzi wątpliwości - ulice są puste, pozbawione życia. Świadkowie zdarzenia stoją całkowicie nieruchomo, podobnie jak drugi agent ICE. Policyjna naszywka to zbiór przypadkowych znaków (oprócz napisu "New York"), a napis "ICE" na kamizelce funkcjonariusza jest zdeformowany.

Także analiza przeprowadzona przez narzędzie Hive Moderation, potwierdza, że nagrania zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W obu przypadkach algorytmy oceniły to z prawdopodobieństwem sięgającym 99,9 procent. Co istotne, ta sama ocena dotyczy wszystkich ujęć, co oznacza, żadna klatka nie pochodzi z rzeczywistego nagrania. Narzędzie oceniło, że oba nagrania powstały za pomocą narzędzia Sora drugiej generacji.

"Babcia" konfrontuje się z "agentem ICE". Narzędzie Hive Moderation wskazuje, że nagranie zostało wygenerowane przez AI Hive Moderation

Fejk z policjantem, który stawia czoła ICE. Narzędzie Hive Moderation wskazuje, że nagranie zostało wygenerowane przez AI Hive Moderation

Konta pełne wytworzonych nagrań

Na profilu o nazwie mikewanyeshow, gdzie zamieszczono film o konfrontacji policjanta z agentem ICE, pełno jest podobnych treści. Te treści mają wywołać emocje u widzów, co przekłada się na zasięgi. Zjawisko wpisuje się w tzw. AI slop - masowo produkowane, niskiej jakości treści tworzone przez sztuczną inteligencję.

Na wspomniany profilu publikowane są niemal wyłącznie filmy wygenerowane przez AI; pokazują rzekomych agentów ICE w starciu z ludźmi: na ulicy, w barach lub przed kościołami. Na pierwszy rzut oka profil nie wzbudza podejrzeń. Jest zdjęcie profilowe, autor podaje linki do różnych własnych miejsc/profili w sieci. Sam nazywa siebie twórcą i szefem platformy FunnelStreams, która oferuje narzędzia marketingu internetowego.

Na Instagramie publikuje filmy hurtowo. To serie krótkich filmów stworzonych przez sztuczną inteligencję: 28 filmów dodano 27 stycznia, 14 materiałów 25 stycznia, a 26 opublikowano 23 stycznia. Może to oznaczać, że cały proces publikowania jest wcześniej zaplanowany, a być może nawet w pełni zautomatyzowany. Prawdopodobnie w celu uwiarygodnienia swojej działalności ten sam profil funkcjonuje również na innych platformach społecznościowych, gdzie publikuje podobne materiały. Na platformie X nagrania oznaczone są znakiem wodnym Sora (narzędzie sztucznej inteligencji stworzone przez firmę Open AI).

Po co powstają takie nagrania? Dwa możliwe powody

Doktor Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany 30 stycznia w Radiu Nowy Świat, kto może mieć interes w tym, żeby publikować fałszywe filmy, które np. pokazują, jak policjant ściera się z agentem ICE, odpowiedział: "Zastanawiam się nad tym, kto mógłby zyskiwać. Może ci, którzy chcą pokazać decyzyjność stanów? To mogą być dwie ścieżki. Albo ktoś pokazuje, że państwo jest w stanie chaosu i byłoby pożądane wzmocnienie prerogatywy władzy wykonawczej - to jest wiekuisty spór w Stanach Zjednoczonych: ile wolno władzy wykonawczej, ile wolno Kongresowi, a nad tym wszystkim jeszcze czuwają sądy, które też pilnują tego, żeby ktoś ich przypadkiem możliwości oddziaływania na rzeczywistość społeczno-polityczną nie ograniczył. A drugi aspekt to jest idea autonomii stanów". Amerykanista wyjaśniał, że w USA są trzy instrumenty powstrzymywania zapędów autorytarnych: sądy, autonomia stanów i dojrzałość polityczna elit. "Autonomia stanów jest najsłabszym z instrumentów, no bo jednak władze federalne trzymają sakiewkę, prawda? Czyli płacą za te wszystkie instrumenty. Nie wiem, może się podkreśla w ten sposób autonomię stanów?" -– analizował sens takich filmików dr Fatalski. "Ale możliwym tropem interpretacji jest po prostu chęć pokazania, że nie może być tak, że są dwa ośrodki władzy w państwie, które sobie każdy coś realizuje - bo to jest prosta droga do chaosu" – dodał.

Reakcje obywateli USA na działania ICE: od śmiechu do gniewu

Zanim w sieci zaczęły się pojawiać opisane wyżej materiały, społeczna emocja towarzysząca interwencjom funkcjonariuszy ICE była inna. Internauci próbowali przede wszystkim zdyskredytować i wyśmiać ich działania. Upowszechniano ich wpadki, jak na przykład nagranie, gdy agent poślizgnął się i przewrócił na lodzie. Film ten stał się wiralem.

Rozwiń

Poza tym tworzono materiały wyśmiewające agentów ICE. Na przykład filmy stylizowane na relacje telewizyjne pokazujące rzekomo "pościgi" agentów za człowiekiem w stroju pieroga czy za Wikingiem uciekającym w wannie przytwierdzonej do deskorolki. Opisywaliśmy je w Konkret24.

FAŁSZ Jeden z popularnych filmów rzekomo pokazujący pościg agentów ICE x.com

Było też nagranie, na którym jakoby katolicki biskup zabraniał agentom ICE wejścia do kościoła - jak wyjaśnialiśmy w Konkret24, również wygenerowane przez AI.

Natomiast ta kolejna fala fejkowych filmów niesie ze sobą inne emocje. I choć są to fake newsy - których nie należy rozpowszechniać - w jakiś sposób wyrażają prawdziwe nastroje społeczne części obywateli USA.