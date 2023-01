"Matka z córkami gotowymi do zamążpójścia"? Zdjęcie ma inną historię

Użytkownicy Twittera dyskutują o zdjęciu, które według opisu ma przedstawiać trzy Norweżki: matkę z "córkami gotowymi do zamążpójścia". Komentarz przy udostępnianej fotografii wprowadza jednak w błąd.

Anonimowy użytkownik Twittera 18 grudnia opublikował zdjęcie z takim opisem: "Matka z córkami gotowymi do zamążpójścia - Norwegia 1906 r.". Czarno-biała fotografia przedstawia trzy kobiety. Najstarsza siedzi na środku, dwie młodsze stoją za nią po lewej i po prawej stronie. Wszystkie ubrane są w charakterystyczne, prawdopodobnie tradycyjne stroje - ciemne bluzki z krótkimi rękawami, szerokie spódnice w paski i kratę. Na głowach mają duże białe czepki, spod których wystają grzywki; czepki do włosów przytrzymują duże, ozdobne spinki. Na zdjęciu, oprócz kobiet, widać tylko fragment komody. Fotografia wygląda na starą, która nie powstała poprzez nałożenie jakiegoś filtru czy efektu na współczesny kadr.

FAŁSZ Zdjęcie, które rzekomo ma przedstawiać matkę z córkami gotowymi do wyjścia za mąż Twitter

Tweet ze zdjęciem polubiło 175 użytkowników, a wyświetlono go ponad 15,3 tys. razy. Wyświetlenia tweeta to nowa, publicznie dostępna statystyka wprowadzona przez Twittera 22 grudnia.

Fotografia wywołała sporą dyskusję. Część internautów uwierzyła w towarzyszący jej opis. "Na miejscu każdego kawalera uciekałabym gdzie pieprz rośnie. Brak obecność ojca bardzo podejrzany"; "Nie były chyba gotowe"; "Wyglądają jak gotowe nie do zamążpójścia, ale do mężobójstwa"; "Wyglądają jak enerdowskie lekkoatletki" - kpili internauci (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jednak niektórzy twierdzili, że zdjęcie nie przedstawia Norweżek. "To jakis fake. To nawet nie są ludowe norweskie stroje"; "To nie są norweżki" - komentowali.

Sprawdziliśmy, kiedy wykonano zdjęcie i kogo przedstawia.

Nie Norweżki, inne okoliczności

Opis zdjęcia rzeczywiście wprowadza w błąd. Za pomocą wyszukiwania obrazem dotarliśmy do tej fotografii dostępnej w cyfrowych zasobach Nowojorskiej Biblioteki Publicznej (New York Public Library, NYPL). NYPL informuje, że zdjęcie przedstawia trzy Holenderki (rzeczywiście jest to matka z córkami) pochodzące z południowej części półwyspu Beveland, w prowincji Zeelandia. Fotografię wykonano ok. 1905 roku w Stanach Zjednoczonych na Ellis Island w Nowym Jorku. Kobiety przybyły tam jako imigrantki. W latach 1892-1954 na wyspie był punkt kontrolny dla milionów imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych. Ellis Island nazywano "wyspą łez".

Autorem zdjęcia trzech Holenderek jest Augustus Frederick Sherman. Był urzędnikiem w biurze imigracyjnym na wyspie. W latach 1905-1925 wykonał ok. 250 fotografii. Zazwyczaj fotografował osoby zatrzymane na krótko w urzędzie, często ubrane w tradycyjne stroje. Zdjęcia nie były częścią oficjalnej dokumentacji imigracyjnej, tylko prywatnym zapisem różnorodności kulturowej nowoprzybyłych do USA. Kolekcja portretów trafiła do Ellis Island Immigration Museum i Nowojorskiej Biblioteki Publicznej. W 2021 roku zdjęcia zostały zdigitalizowane i są dostępne na stronie NYPL.

PRAWDA Zdjęcie trzech Holenderek na Ellis Island, prawdopodobnie 1905 rok Augustus Frederick Sherman/Digitalcollections.nypl.org

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24