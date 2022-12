Miliony psów i kotów powinny zginąć, żeby zmniejszyć ślad węglowy? To fejk

Światowe Forum Ekonomiczne rzekomo przygotowuje inicjatywę zakładającą zabicie milionów kotów i psów w celu zmniejszenia śladu węglowego - tak twierdzą niektórzy internauci. Ich źródłem jest niewiarygodny serwis.

Na kontach znanych z rozpowszechniania teorii spiskowych pojawiła się nowa koncepcja, która dotyczy Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum, WEF). Tym razem szwajcarska fundacja stojąca za organizacją corocznej konferencji w Davos miała jakoby rozpocząć "kontrowersyjną nową inicjatywę, która będzie miała na celu walkę z obrońcami praw zwierząt. Światowe Forum Ekonomiczne wzywa teraz do uboju milionów kotów i psów na całym świecie w celu zmniejszenia 'śladu węglowego'". W innym wpisie można przeczytać, że "WEF wzywa do zabicia milionów kotów i psów na całym świecie w celu zmniejszenia 'śladu węglowego', który wytwarzają poprzez spożywanie mięsa".

FAŁSZ Wpisy z fałszywym przekazem o WEF Twitter

Do wpisów załączany jest link do artykułu portalu Newspunch.com. Tekst jest opatrzony zdjęciami założyciela i szefa WEF Klausa Schwaba i psa w klatce. Schwab staje się bohaterem teorii spiskowych równie często, co instytucja, którą kieruję, jak i organizowany przez nią szczyt. Widać to w komentarzach do wpisów o rzekomym "uboju milionów kotów i psów", gdzie krytykowano Schwaba i jego organizację. "Chodź psycholu Klaus, mój Frodo na ciebie czeka"; "Czy ktoś w końcu zamknie tego świra???"; "Klaus Szwab to odrażająca postać. Karma go dopadnie"; "Dziś przyjdą po psa, jutro po dziecko"; "Mają coś na celu. Może odwrócenie uwagi tylko od czego? Bo pomysł rodem z piekła i ośmieszający te instytucje. Chyba, ze to fake" - pisali internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Nawiązując do ostatniego z komentarzy, potwierdzamy i uspokajamy: to fejk.

Brak dowodów i fałszywy wpis

Żeby nabrać podejrzeń co do tego, czy podana informacja jest prawdziwa, wystarczy przeczytać artykuł towarzyszący wpisom. Nie ma w nim żadnego dowodu na to, żeby Światowe Forum Ekonomiczne "przygotowywało nową inicjatywę" i "wzywało do uboju milionów kotów i psów".

Co więcej, w tekście zamieszczono zrzut ekranu jakoby z oficjalnego konta WEF na Twitterze, na którym miał pojawić się wpis o treści: "Wyeliminowanie posiadania zwierząt domowych zmniejszy niebezpieczne odzwierzęce ślady węglowe, które przyczyniają się do zmian klimatycznych". Ten wpis został jednak spreparowany: nie da się go znaleźć na koncie WEF.

FAŁSZ Spreparowany tweet, tak by przypominał wpisy na koncie WEF na Twitterze Newspunch.com

Dodatkowo w tekście Newspunch.com odesłano do dwóch artykułów CNN i Bloomberga - na nich oparto twierdzenie o nowej inicjatywie WEF. Jak miałyby być one związane ze Światowym Forum Ekonomicznym czy Klausem Schwabem? WEF miał mianowicie "nakazać mediom głównego nurtu, aby zaczęły forsować narrację", a tym samym "chcieć wprowadzić międzynarodową politykę, która wymagałaby od właścicieli eutanazji większości zwierząt domowych". W tekście brakuje jednak jakichkolwiek wyjaśnień, jak WEF miałoby "nakazać" mediom pisanie na ten temat.

W przytoczonych materiałach CNN i Bloomberga nie ma nic na temat eutanazji zwierząt domowych. Tekst CNN pochodzi z września tego roku i jest zatytułowany "Nasze zwierzęta domowe są częścią problemu klimatycznego. Te wskazówki pomogą Ci zminimalizować ślad węglowy". Wskazówki są trzy: przeanalizuj dietę swojego zwierzęcia, ogranicz odpady, adoptuj odpowiedzialnie. W artykule nie ma żadnego nawiązania do zabijania czy eutanazji jakichkolwiek zwierząt.

Artykuł Bloomberga nie dotyczy natomiast kryzysu klimatycznego, a inflacji. Nosi tytuł "Inflacja boli najbardziej, jeśli zarabiasz mniej niż 300 tys. dolarów. Oto jak sobie radzić". Wśród licznych sposobów radzenia sobie z rosnącymi kosztami życia, wymienia się m.in. wybieranie transportu publicznego, niekupowanie produktów na zapas i unikanie zbędnych wydatków. Jako przykład takiego wydatku autorka podaje chemioterapię dla śmiertelnie chorych zwierząt. "Jeśli jesteś jednym z wielu Amerykanów, którzy zostali nowymi właścicielami zwierząt domowych podczas pandemii, być może zechcesz przemyśleć kosztowne potrzeby medyczne związane ze zwierzętami domowymi. Może to zabrzmieć ostro, ale naukowcy nie zalecają chemioterapii zwierząt domowych – która może kosztować nawet 10 000 USD – ze względów etycznych" - napisano w artykule. Nie jest to jednak "wymaganie od właścicieli eutanazji większości zwierząt domowych", jak twierdzili autorzy fejka o Światowym Forum Ekonomicznym.

Podobny fejk dotyczący zwierząt domowych i Światowego Forum Ekonomicznego krążył w sieci już w lipcu tego roku. Autorzy anonimowych wpisów na Facebooku twierdzili, że WEF planuje przyszłość, w której organizacje charytatywne dla zwierząt nie będą potrzebne, ponieważ ludzie przestaną mieć zwierzęta domowe. Już wtedy amerykański portal fact-checkingowy Fullfact.com obalił to twierdzenie, pisząc, że w sieci nie ma żadnych śladów takich planów Światowego Forum Ekonomicznego. Jedyne dwa artykuły na portalu WEF o zwierzętach domowych dotyczyły przyszłości robotycznych psów i pozytywnego wpływu pupili na zdrowie psychiczne ich właścicieli podczas pandemii. W obu nie było jednak słowa o wyeliminowaniu zwierząt domowych z życia ludzi w przyszłości.

Niewiarygodne źródło

Niektórzy komentujący wpisy o rzekomej inicjatywie WEF zwracali uwagę, że portal Newspunch.com nie jest wiarygodny. "To do nich podobne, ale 'News Punch' trudno nazwać wiarygodnym źródłem"; "Źródło wiadomości raczej mało wiarygodne, a wszyscy łykają..." - pisali.

To słuszne uwagi: w raporcie portalu BuzzFeed określono Newspunch jako drugie co do wielkości źródło fake newsów rozpowszechnianych na Facebooku w 2017 roku. Unijna jednostka zajmująca się walką z dezinformacją East StratCom Task Force oskarżyła portal o rozpowszechnianie prokremlowskiej dezinformacji. Obecnie na stronie głównej Newspunch.com poza tekstem o eutanazji wszystkich zwierząt domowych można znaleźć artykuły o tym, że "WHO, Bill Gates i Johns Hopkins przeprowadzają kolejną symulację pandemii ze śmiercionośnym wirusem atakującym dzieci". Jest też o tym, że "Światowa Organizacja Zdrowia przyznała, że lockdowny zaaranżowane przez WEF są częścią programu 'wielkiego resetu'". Ów "wielki reset", który opisywaliśmy już w Konkret24, miałby być tak naprawdę planem kontroli ludzkości przez światowe elity.

Autor:Michał Istel

Źródło: Konkret24