Stadion, na którym Polska grała w Katarze, już został zburzony? Sprawdzamy

Jeden ze stadionów piłkarskich na mistrzostwach świata w Katarze rzekomo został zdemontowany w trzy dni po ostatnim meczu. Dowodem rozbiórki mają być trzy stare zdjęcia.

Stadion 974 jest już rozbierany, przechodzi do historii - informują w mediach społecznościowych internauci, którzy publikują zestaw trzech zdjęć. Na górze widać sportową arenę w całości. Dwie pozostałe fotografie pokazują jej szkielet - trybuny zbudowane z kontenerów i otaczające je dźwigi. Między żurawiami, wokół stadionu, leżą materiały budowlane.

Te trzy złączone fotografie opublikował między innymi 9 grudnia jeden z twórców hiszpańskiego portalu i aplikacji o piłce nożnej Resultados de Fútbol. Skomentował: "Stadion 974, wykonany z pojemników nadających się do recyklingu, został już zdemontowany i będzie kontynuował swoje życie w innych miejscach w Afryce, gdzie pomoże w zrównoważonym rozwoju" (tłum. red.). Jego wpis polubiło ponad 9 tys. osób. Trafił między innymi do artykułu portalu Natemat.pl opisującego rozbiórkę areny. To zestawienia zdjęć Stadionu 974 pojawiało się także w innych miejscach w polskiej sieci. "Dopiero co nasza reprezentacja grała na tym stadionie i już go nie ma" - skomentował 8 grudnia anonimowy internauta na Twitterze. "Fajnie było, ale się skończyło! Stadion 974 w Dosze przechodzi do historii!"; "Na mundialu w Katarze rozpoczną się jutro mecze półfinałowe. Mimo to jeden z obiektów już jest rozbierany" - czytamy na polskich stronach facebookowych.

FAŁSZ

Jak jednak sprawdziliśmy, zdjęcia nie pokazują rozbiórki stadionu.

Tymczasowy stadion z kontenerów i stali

Stadion 974 znajduje się w porcie w Dosze, stolicy kraju. Wokół rozciąga się nadmorski krajobraz Zatoki Arabskiej. 974 to nie tylko międzynarodowy numer kierunkowy Kataru, ale też dokładna liczba kontenerów morskich użytych do budowli. Na stadion mogło wejść 40 tys. kibiców. Zgodnie z planem rozegrano na nim kilka spotkań w fazie grupowej katarskich mistrzostw świata (w tym Meksyk - Polska i Polska - Argentyna) i jeden mecz 1/8 finału (Brazylia - Korea, 5 grudnia).

Na stronie turnieju napisano, że stadion przeszedł do historii, zanim jeszcze rozegrano na nim jakiekolwiek spotkanie. Dlaczego? Zbudowano go w całości z kontenerów transportowych i modułowej stali. A co więcej, stanie się pierwszym w dziejach w stu procentach tymczasowym obiektem piłkarskim. Od początku organizatorzy zapowiadali bowiem, że jako jedyny ze stadionów wybudowanych na katarski mundial zostanie całkowicie rozebrany i wykorzystany do innych potrzeb. "Financial Times" informował, że kontenery prawdopodobnie mają zostać przetransportowane do Urugwaju. Pozostała część obiektu zostanie poddana recyklingowi.

974 jeszcze stoi. "Na razie drobne prace"

Jednak obecnie stadion nie wygląda tak, jak na żadnym ze zdjęć z krążącej w sieci ilustracji, choć organizatorzy mistrzostw już do rozbiórki powoli przystępują. W mediach i sieci można obejrzeć więc aktualne zdjęcia, na których widać robotników wokół stadionu, budowanie płotu, sprzęt budowalny itp.

Zdjęcie z 8 grudnia pokazuje, jakrobotnicy przystępują do prac Getty Images

"Na terenie 974 Stadium już jeżdżą ciężarówki. Słychać wiertarki i trzaski. Obiekt, na którym polska kadra zagrała dwa mecze mundialu, jest właśnie rozbierany. Jeszcze w czasie trwania mistrzostw" - pisał 8 grudnia w swojej relacji z Kataru dziennikarz portalu Sportowefakty.wp.pl.pl Mateusz Skwierawski. Są tam również zrobione przez niego zdjęcia, które opublikował także na Twitterze. "Na razie są to drobne prace" - tłumaczył mu ochroniarz. "Jedyne, co na razie zostało zdjęte, to branding FIFA, a więc kolorowe płachty, które poprzyczepiane były na konstrukcji stadionu. Demontowane są także stragany i punkty prasowe oraz gastronomiczne, ale nie na samym stadionie, a wokół" - pisali z kolei dzień później dziennikarze portalu Sport.pl. Oni również rozmawiali z jednym z ochroniarzy. "Następna w kolejce jest murawa" - powiedział im. "W środku - na dużym placu pod stadionem - kręcą się robotnicy i służby sprzątające. Stoją dwie ciężarówki z naczepami i kilka wózków widłowych. Wszystkie kontenery, z których zbudowany jest stadion, wciąż są jednak na swoim miejscu. 'Te trybuny jeszcze się zapełnią. Może nie w całości, ale na pewno się zapełnią' - zapewnia nas ochroniarz i dodaje, że w najbliższych dniach zaplanowany jest tutaj pokaz mody" - piszą dziennikarze.

Skoro trzy zdjęcia zestawione razem nie pokazują rozbiórki stadionu 974, to co przedstawiają? W rzeczywistości to fotografie dokumentujące budowę tego obiektu. Publikowały je różne media, gdy opisywały, jak powstaje stadion. Na YouTube można obejrzeć poklatkowe nagranie z budowy Stadionu 974.

Zapytaliśmy organizatorów zawodów w Katarze o to, czy rozpoczęto już rozbiórkę i jaka będzie przyszłość stadionu. Odpowiedzi jednak nie dostaliśmy.

Autor:Jan Kunert, Michał Istel

Źródło: Konkret24