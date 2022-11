Ukraińscy kibice zatrzymani w Katarze? "Prowokacja"

Dementi telewizji Al-Dżazira

Nagranie od początku budzi wątpliwości co do autentyczności. Najpierw są napisy z informacją o trzech pijanych ukraińskich kibicach, którzy "rozpowszechniali nazistowskie symbole w Doha". Kilka sekund później pojawiają się za to napisy o tym, że przed zatrzymaniem mężczyźni zdołali zniszczyć "więcej niż dziesięć plakatów w pobliżu stadionu El Bait". Prawdopodobnie to pomylona nazwa stadionu Al Bayt, który mieści się nie w Doha, lecz w mieście Al-Chaur. Oba miasta dzieli około 50 kilometrów - teoretycznie możliwe jest, że mężczyźni się przemieszczali, jednak nie ma tego w relacji. Jest mało prawdopodobne, by w opublikowanym materiale dziennikarskim profesjonalnej katarskiej stacji pomylono nazwę stadionu.