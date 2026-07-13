Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ten facet już nigdy nie pójdzie na mecz z tą kobietą". Skąd jest to nagranie

|
"Ten facet już nigdy nie pójdzie na mecz z tą kobietą"
Mundial 2026: to szóste mistrzostwa świata Leo Messiego
Źródło wideo: Eurosport
Źródło zdj. gł.: X.com
Kibic reprezentacji Norwegii - atrakcyjny, umięśniony i roznegliżownay - wzbudza zainteresowanie fanki. Sytuację obserwuje jej zniesmaczony partner. Nagranie z taką sceną rozchodzi się w sieci. Problem w tym, że pochodzi z meczu, którego nie było. Wyjaśniamy.

Norwegowie zakończyli udział w piłkarskich mistrzostwach świata. Reprezentacja, którzy na najważniejszą piłkarską imprezę wrócili po 28 latach, dotarli do ćwierćfinału, po drodze pokonując między innymi Brazylię. W ostatnim meczu rozgrywanym w Miami po dogrywce przegrali jednak z Anglią 1:2.

W trakcie mistrzostw odbywających się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku internet obiegło nagranie pokazujące inną sytuację z trybun, która rzekomo miała miejsce w trakcie jednego z meczów norweskiej kadry. Na filmie uwagę przykuwa atrakcyjny, umięśniony kibic reprezentacji Norwegii. Stoi na trybunie bez koszulki, z flagą kraju namalowaną na policzku; wydaje się, że śpiewa jakąś przyśpiewkę. Z zainteresowaniem obserwuje go, wręcz wodzi po nim wzrokiem stojąca obok kobieta, a na całą sytuację patrzy z niesmakiem - jak można przypuszczać - jej mąż lub partner.

"Jesteśmy świadkami rozpadu relacji damsko męskich. Ten facet już nigdy nie pójdzie na mecz z tą kobietą. Wiadomo o co chodzi" - komentuje konto, które wrzuciło film na platformie X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Ten wpis miał ponad 100 tys. wyświetleń.

FAŁSZ
Rzekome nagranie z atrakcyjnym kibicem reprezentacji Norwegii
Rzekome nagranie z atrakcyjnym kibicem reprezentacji Norwegii
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie rozchodziło się głównie w anglojęzycznym internecie, często z komentarzem: "Już nigdy nie zabierze jej na mecz Norwegii" (ang. "He's never taking her to a Norway game again"). Do promocji wykorzystała je jedna z firm bukmacherskich - do przedstawionej sytuacji dołożyła kontekst zbliżającego się wtedy meczu 1/8 finału mistrzostw świata Brazylia-Norwegia, przekonując, że kibice wybiorą w tym starciu reprezentację Norwegii.

Jedna z firm bukmacherskich wykorzystała film do promocji
Jedna z firm bukmacherskich wykorzystała film do promocji
Źródło zdjęcia: x.com

Niektórzy komentujący i podający dalej ten filmik pisali: "Jesteśmy świadkami tego że co innego mówią a co innego robią... Przeceniacie kobiety, stawiacie je na piedestale tylko dlatego że są kobietami..."; "Nie należy nosić drzewa do lasu?". Ale w większości przypadków internauci pisali, że filmik mógł zostać stworzony przez sztuczną inteligencję. "Nie wiedziałem, że da się czas zatrzymać i kibice są za stadionem xDDDD"; "Jesteśmy świadkami idiotycznego nabierania się na marne AI".

Sprawdzamy, co to za nagranie.

Czas stojący w miejscu i wynik, którego nigdy nie było

W tym kilkusekundowym materiale jest kilka elementów, które wskazują na to, że nie jest prawdziwa sytuacja. W lewym górnym rogu znajduje się pasek wyników. Zawiera skrócone nazwy drużyn, wynik oraz zegar - czas od rozpoczęcia spotkania (minutą i sekundą meczu). I tu pojawia się problem. Czas na tym transmisyjnym zegarze nie płynie i pokazuje 78 minutę i 53 sekundę (78:53).

Pasek wskazuje, że nagranie pochodzi z meczu Norwegia-Izrael (widzimy skrócone nazwy reprezentacji tych krajów). Izrael nie grał na tych mistrzostwach. Natomiast obie drużyny dwukrotnie mierzyły się w eliminacjach do nich. Jednak w żadnym z tych meczów w 79. minucie wynik nie wynosił 2:0 dla Norwegii. A taki wynik widzimy na pasku.

Tablica wyników z zegarem, który nie pokazuje zmiany czasu i wynikiem, który nie odpowiadał rzeczywistości
Tablica wyników z zegarem, który nie pokazuje zmiany czasu i wynikiem, który nie odpowiadał rzeczywistości
Źródło zdjęcia: X.com

Kolejność drużyn na pasku wyników tablicy sugeruje, że to Norwegia była gospodarzem. Ale w spotkaniu w Oslo 11 października 2025 roku, w 79. minucie było już 5:0 dla Norwegów. Zgodnie z informacjami podanymi przez UEFA mecz rozgrywany był w temperaturze 13 stopni. To nie pasuje do widocznych na filmie strojów kibiców, którzy nie mają na sobie koszulek lub są w ubraniach z krótkim rękawem.

W drugim meczu rozgrywanym w marcu 2026 roku, kiedy gospodarzem był Izrael, wynik w 79. minucie wynosił 3:1 dla Norwegii. Poprzednie dwa mecze między tymi drużynami odbyły się jeszcze w XX wieku, w żadnym z nich wynik ani przez chwilę nie wynosił 2:0 dla Norwegii. To wszystko wskazuje, że sytuacja z trybun nigdy nie miała miejsca, a film jest dziełem sztucznej inteligencji.

Kto stoi za nagraniem

Do stworzenia filmu za pomocą przyznali się ludzie stojący za jednym z kont na Instagramie. Konto to odnaleźliśmy za pomocą odwróconego wyszukiwania. "Skomentuj PROMPT, a wyślę Ci dokładną podpowiedź, która była podstawą tego filmu, a także ponad 25 moich najpopularniejszych podpowiedzi, które wygenerowały ponad 250 milionów wyświetleń" - można przeczytać w opisie.

Konto przyznaje się do stworzenia filmu w AI.
Konto przyznaje się do stworzenia filmu w AI.
Źródło zdjęcia: Instagram.com

To konto masowo publikuje treści stworzone w AI. Ostatnio, w trakcie mistrzostw świata w piłce nożnej są to filmy i zdjęcia atrakcyjnych "kibiców" oraz "kibicek".

Zdjęcia kibicek wygenerowanych w AI
Zdjęcia kibicek wygenerowanych w AI
Źródło zdjęcia: facebook.com

Na to, że filmy powstały z użyciem sztucznej inteligencji, wskazuje również analiza przeprowadzona z użyciem narzędzia Hive Moderation. Użyto tu najprawdopodobniej modelu Seedance 2.0, chińskiej firmy technologicznej ByteDance, właściciela platformy TikTok.

Analiza filmu z kibicami wykonana z pomocą narzędzia Hive Moderation
Analiza filmu z kibicami wykonana z pomocą narzędzia Hive Moderation
Źródło zdjęcia: https://hivemoderation.com/

Interakcja postaci z filmiku nigdy nie miała miejsca. Treść dotycząca kibiców Norwegii powstała jednak nieprzypadkowo. Norwescy kibice podczas mundialu budzili sympatię ze względu na sposób dopingowania - to charakterystyczne rytmiczne "wiosłowanie" z głośnym dźwiękiem "Ro!" (pol. "wiosłuj"), czyli naśladowanie ruchu wioseł na łodziach Wikingów. Często w ten sposób kibicowały całe trybuny, a po meczach norweska kadra "wiosłowała" wraz z fanami. Ten sposób kibicowania prawdopodobnie pozostanie jednym z najbardziej pamiętanych obrazków piłkarskich mistrzostw świata 2026 roku.

ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: Konkret24
Tagi:
Piłka nożnaFIFAAIMundial 2026
Szymon Rębowski
Szymon Rębowski
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Rosja trafiła w skład "radioaktywnych rakiet"? Coś się nie zgadza
Broń ze "zubożonym uranem", ewakuacja, radioaktywna chmura. Co nie pasuje
Michał Istel
Rodzice Zełenskiego i skradzione "11 milionów dolarów". Co to za historia?
FAŁSZRodzice Zełenskiego, 11 milionów i akcja antykorupcyjna. Tak działa "Matrioszka"
Zuzanna Karczewska
Buty "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
FAŁSZButy "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
Zuzanna Karczewska
Dezinformacja o Wołyniu. Jak fejki próbują dzielić
Dezinformacja o Wołyniu. Fejki, które grają na emocjach
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS
"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS
Michał Istel
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
FAŁSZ"1943 - możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
"Bruksela zakazuje zgrzewek"? Komisja Europejska odpowiada
"Zakaz zgrzewek" uderzy w "matkę z dzieckiem, seniora, rodziny". Bruksela odpowiada
Zuzanna Karczewska
Ciągnik rolniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnik rolniczy ruszył, mężczyzna znalazł się pod kołami
WARSZAWA
Bielizna ze złota, miliony dolarów i korupcja w Iraku. Co tu się nie zgadza
"Złote, a skromne". Antykorupcyjny rajd i złota bielizna. A jak było
Świat
Pięć kłamstw i manipulacji o szczepionce przeciw HPV
Zajączkowska-Hernik ostrzega przed szczepieniem na HPV. I manipuluje
Michał Istel
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
FAŁSZTrzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
Michał Istel
"Pląsający prezydent" Ukrainy. Czy to naprawdę on?
"Pląsający prezydent" Ukrainy. To naprawdę on?
Zuzanna Karczewska
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
"Systemy chłodzenia wodnego" w Chinach?
"Chiński sposób" na upał w mieście? Jeden efekt jest pewny
Gabriela Sieczkowska
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
Co stało się w rumuńskim parlamencie
"Rumunia przygotowuje się do aneksji Mołdawii"? Co to za projekt
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "masowo sięgną po polskie obywatelstwo"? Nieprawda
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
"Topią się sygnalizatory świetlne". W Weronie aż tak gorąco?
Jest gorąco, ale żeby aż tak? Stopiony sygnalizator we Włoszech zastanawia
Zuzanna Karczewska
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
FAŁSZ"Inżynier pluje na chrześcijan"? Berkowicz zmyślił tę historię
Michał Istel
Nasypali "marihuany do kadzidła"? Co zrobili ministranci
FAŁSZMinistranci, kościelne kadzidło, marihuana i areszt. Co tu nie gra
Zuzanna Karczewska
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Zuzanna Karczewska
"Strzelamy w nocy". Co Zełenski mówił o Buczy
FAŁSZ"Strzelamy w nocy - tak jak zrobiliśmy to w Buczy". Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Ukraińska poczta wyemituje znaczek upamiętniający zbombardowanie moskiewskiej rafinerii? Nie ma potwierdzenia
Atak na rosyjską rafinerię i zdjęcie ikona. Będzie na znaczku?
Zuzanna Karczewska
Tak Polacy przepraszali Zełenskiego za decyzję polskiego prezydenta? Nie, to dotyczyło czegoś innego
W Poznaniu "przepraszali za decyzję Nawrockiego"? Nie chodziło o order
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica