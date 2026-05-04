Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Nieruchomości Zełenskiego i "europejskie pieniądze". Zeznania, których nie było

|
Nieruchomości Zełenskiego i "europejskie pieniądze". To fałszywka
Peter Pomerantsev: rosyjska propaganda jest bardzo dobra w analizowaniu społeczeństwa i pogłębianiu podziałów
Źródło: Tvn24 BiS
Ponad pół miliona wyświetleń wygenerował post z informacją, jakoby była szefowa ukraińskiego urzędu walczącego z korupcją ujawniła, ile nieruchomości posiada Wołodymyr Zełenski. Dowodem ma być nagranie z zeznaniami kobiety. Tylko że ta historia z prawdą ma niewiele wspólnego.

Przekaz o rzekomo licznych nieruchomościach ukraińskiego prezydenta zaczął krążyć w sieci zaraz po tym, jak 23 kwietnia 2026 roku państwa Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdziły udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz przyjęły 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Wcześniej decyzje te blokowały Węgry.

Już wcześniej informacje o rzekomym majątku Zełenskiego rozgrzewały sieć, więc i teraz doniesienia szybko się rozchodziły. "Była szefowa ukraińskiego urzędu ds. walki z korupcją: Zełenski posiada 6 nieruchomości w Hiszpanii, 14 w UK, 21 we Francji, 8 we Włoszech, 34 w ZEA. Oto wasze europejskie pieniądze" - informował 25 kwietnia na platformie X polski internauta. Tylko ten jeden wpis wyświetlono ponad 570 tys. razy (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ
Internauci przekonują, że była szefowa urzędu ds. walki z korupcją Ukrainy ujawniła informacje o majątku Zełenskiego
Internauci przekonują, że była szefowa urzędu ds. walki z korupcją Ukrainy ujawniła informacje o majątku Zełenskiego
Źródło: x.com

Nie on jeden dzielił się takimi doniesieniami. Inny napisał np. "Gdzie trafiają twoje pieniądze. €1,2 miliarda w luksusowych nieruchomościach, 21 obiektów na Lazurowym Wybrzeżu, offshore'owe imperium Zełenskiego. 'Na papierze Zełenski nic nie posiada, ale w rzeczywistości ma wszystko' - wyjaśnia Olena K. b. szefowa jego Biura".

Większość internautów jako dowód do wpisów na ten temat załączała nagranie. Słyszymy w nim, jak lektor mówi po angielsku, że kobieta "znana jako Elina K. nadzorowała grupę zadaniową śledzącą transfery majątku offshore powiązane z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego najbliższymi powiernikami: Serhijem Szefferem, Timurem Mendichem, Swietłaną Paszyńską oraz innymi długoletnimi lojalnymi współpracownikami, którzy zarządzali złożoną siecią firm-przykrywek".

Następnie słyszymy kobiecy głos - to ma być właśnie Elina K. Mówi po ukraińsku: "System ten został skonstruowany tak, aby wszystko ukryć. Pieniądze z kontraktów państwowych były przelewane na konta zaprzyjaźnionych firm w Kijowie. Następnie dzielono je na mniejsze kwoty i przelewano przez Łotwę, Cypr lub Szwajcarię". Dodaje, że "gdy pieniądze w końcu docierały na miejsce, były wydawane na zakup ekskluzywnych nieruchomości. Zawsze pod nazwą kolejnej spółki offshore. Według dokumentów Zełenski nie posiada nic. W rzeczywistości posiada wszystko". W materiale pojawia się także szara plansza z nazwą i adresem strony internetowej London Telegraph.

Jedni się oburzają, inni przestrzegają

Doniesienia o rzekomym ujawnieniu przez byłą urzędniczkę informacji o majątku ukraińskiego prezydenta rozchodzą się także na Facebooku. Krążą też szeroko w zagranicznej sieci.

FAŁSZ
Posty o nieruchomościach Zełenskiego
Posty o nieruchomościach Zełenskiego
Źródło: Facebook

Wielu internautów ta wiadomość oczywiście oburzyła. "Tylko dalej napychajcie kieszenie Zelenskiego i Ukraińskich oligarchów którzy bezwzględnie bogacą się na wojnie i śmieją się z głupoty Europy"; "Proponuję, aby jego wszystkie nieruchomości poza Ukrainą zostały zlicytowane, a środki przekazane na potrzeby frontu"; "Jednak to prawda że na wojnie idzie zarobić"; "Osobiście nie dałem ani złotówki tylko okradziono mnie żeby dać tym złodziejom skorumpowanym" - komentowali jedni. Inni natomiast przestrzegali: "to jest fake - klasyczna rosyjska dezinformacja"; "Bzdury i to jest propaganda"; "Fake News!".

Wątek rosyjskiej propagandy

Wyjaśnimy: ten przekaz nie jest nowy. Z tym samym nagraniem krążył już w sieci w sierpniu 2025 roku, przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia). Weryfikowaliśmy go wówczas w Konkret24.

Podobnie jak teraz, wpisy z nagraniem kolportowały zagraniczne konta, m.in anglojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Po rosyjsku opublikowała go wówczas między innymi strona ZOV Charków, która należy do siatki propagandowej "ZOV/Pravda", skierowanej do odbiorców ukraińskich i zagranicznych. Witryny te udają lokalne media - m.in. w Ukrainie, Polsce, Francji i Hiszpanii - by szerzyć przekaz zgodny z rosyjską propagandą.

FAŁSZ
Przekaz o Zełenskim szerzyła rosyjska siatka propagandowa (tłumaczenie strony maszynowe)
Przekaz o Zełenskim szerzyła rosyjska siatka propagandowa (tłumaczenie strony maszynowe)
Źródło: news-kharkov[.]ru

Pojawił się tam artykuł o tytule: "Była śledcza Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Jelena K. uciekła do Europy, zabierając ze sobą kompromitujące materiały dotyczące otoczenia Władimira Zełenskiego - tysiące stron dokumentów potwierdzających utworzenie sieci fikcyjnych firm-przykrywek". W tekście powołano się na rosyjskojęzyczny kanał na Telegramie: Wiadomości z Chersonia. Kanał szerzy rosyjską propagandę.

Podejrzane źródło doniesień

Przypomnijmy, że źródłem tych doniesień ma być strona London Telegraph. 26 sierpnia 2025 roku ukazał się tam tekst "Ukraińska urzędniczka ds. walki z korupcją ujawnia imperium nieruchomości Zełenskiego o wartości 1,2 mld dolarów", którego autorką ma być Charlotte Davies. Opisana w nim została rzekoma historia byłej urzędniczki NABU: miała ona uciec z Ukrainy "z tym, co określiła jako 'tysiące stron wewnętrznych akt' szczegółowo opisujących systemową korupcję na najwyższych szczeblach władzy w Kijowie". Jednak z samego tekstu dowiadujemy się, że nie ma żadnego potwierdzenia na te zarzuty. "Te rewelacje już wstrząsają kruchą polityczną sytuacją Kijowa. Jednak dla prezydenta Ukrainy, który zmaga się z problemami politycznymi, oskarżenia uderzają w jego legitymację. Jeśli zostaną potwierdzone, te przecieki mogą wywołać skandal polityczny, ale doprowadzić także do międzynarodowych śledztw" - napisała autorka.

W artykule nie przedstawiono żadnych dowodów. Nie pokazano ani nie omówiono także żadnej z "tysięcy stron wewnętrznych akt", które była urzędniczka miała rzekomo wywieźć z Ukrainy.

Obecnie strona London Telegraph jest już niedostępna, lecz gdy jeszcze działała, wiele jej elementów wzbudzało wątpliwości. Na przykład fakt, że domenę Londontelegraph.uk zarejestrowano 14 sierpnia 2025 roku, a więc niecałe dwa tygodnie przed publikacją tekstu o Zełenskim, który m.in. był elementem całego fałszywego przekazu.

Strona powstała niedługo przed publikacją materiału o Zełenskim
Strona powstała niedługo przed publikacją materiału o Zełenskim
Źródło: whois.com

Poza tym archiwalne kopie zapisane w Wayback Machine pokazują, że witryna wyraźnie zmieniła wygląd w przeciągu zaledwie kilku dni. Również sekcja "kontakt" pozostawiała dużo do życzenia. Zamiast prawdziwych danych do kontaktu, podano tam łaciński tekst typu "lorem ipsum" używany do wypełniania projektów stron internetowych, poniżej podano fałszywy adres w Nowym Jorku - "Lorem, New York, NYC, US", generyczny e-mail "info@domain.com" oraz nieistniejący numer telefonu. A zamiast formularza kontaktowego, wyświetlał się komunikat o błędzie. W zakładce "o nas" nie było informacji o redakcji, nazwisk dziennikarzy czy danych o wydawnictwie.

Skradzione zdjęcie i fałszywy głos

Zmieniał się też wygląd artykułu. W zarchiwizowanej wersji obok nazwiska autorki tekstu było zdjęcie kobiety o krótkich blond włosach. Nie jest to jednak Charlotte Davies, tylko brytyjska dziennikarka Helen Brown, która pisała m.in. w "The Daily Telegraph", "The Independent" czy "The Daily Mail".

W komentarzach pod postami rozpowszechniającymi opisywane nagranie część internautów przestrzegała, że wypowiadająca się kobieta nie ma akcentu typowego dla Ukraińców. Na to samo zwróciło uwagę już w 2025 roku Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CCD). Rzekome śledztwo "zostało stworzone przez rosyjskich propagandystów przy użyciu sztucznej inteligencji, na co wskazuje głos 'informatorki' [w nagraniu - red.] - mówi ona z akcentem nietypowym dla Ukraińców, kładzie nieprawidłowe akcenty i używa nienaturalnej intonacji" - ostrzegało CCD w poście na platformie X 27 sierpnia 2025 roku.

Przypomnijmy: dyskredytowanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to stały element antyukraińskiej dezinformacji szerzonej przez prokremlowskie ośrodki propagandy. Sieć co jakiś czas zalewają nieprawdziwe doniesienia o rzekomym majątku ukraińskiego prezydenta lub członków jego rodziny. Celem tych działań jest zniechęcenie obywateli krajów europejskich do finansowej pomocy walczącej Ukrainie.

Willa Zełenskiego na Florydzie? To nie jego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

FAŁSZWilla Zełenskiego na Florydzie? To nie jego

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Konkret 24

Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Sasin: nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. Nieprawda
FAŁSZSasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". Nieprawda
Michał Istel
Wyjaśniamy, o co chodzi z rzekomo małymi datkami na tacę
FAŁSZ"Księża proszą wiernych" o wyższe ofiary? Nie o ilość chodzi
Gabriela Sieczkowska
Meloni zignorowała Netanjahu? Wyjaśniamy
FAŁSZMeloni nie podała ręki Netanjahu? Tak działa wyobraźnia
Zuzanna Karczewska
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
"Paradoks spiskowy". Przed tym nawet dyplom uczelni nie ratuje
"Paradoks spiskowy". Przed tym nawet dyplom uczelni nie chroni
Renata Gluza
Giorgia Meloni
"Hiszpania pierwsza, teraz Włochy"? Nie o tych migrantów chodzi
Zuzanna Karczewska
Zełeński przemawia, a tłumaczka znika?
FAŁSZ"Skandalem jest, że ją usunęli". Zełenski przemawia, a tłumaczka znika?
Gabriela Sieczkowska
Polska wydaje coraz mniej zezwoleń na pracę cudzoziemcom
"Tusk obiecał z tym skończyć". Ilu cudzoziemcom pozwolono pracować
Michał Istel
Jak zmanipulowano wypowiedź Owsiaka o zbiórce Łatwoganga
"Mówię zupełnie wprost". Co Owsiak powiedział o akcji Łatwoganga
Gabriela Sieczkowska
Polityk Konfederacji alarmuje o "zniknięciu tablicy" w Auschwitz. Manipulacja
Muzeum Auschwitz "usuwa informacje o polskich więźniach"? O co chodzi z tablicami
Gabriela Sieczkowska
Katarzyna Tusk-Cudna
"Po co są zbiórki, skoro leczenie jest bezpłatne?". Co napisała córka Tuska
Michał Istel
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
FAŁSZ"Ogolił się na łyso"? Pokazał zdjęcie Trzaskowskiego, skutków nie przewidział
Michał Istel
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZ"Skradziony obraz" za plecami Zełenskiego? Co wisi na ścianie
Gabriela Sieczkowska
Nowy system oznaczania worków na śmieci od 1 maja nie będzie obowiązywał w całej Polsce
Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi
Gabriela Sieczkowska
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica