"Niewiarygodne lądowanie w stylu kobry". Ale nieprawdziwe

Internauci zachwycają się zadziwiającym lądowaniem myśliwca na lotniskowcu, które pokazuje bardzo popularne w mediach społecznościowych nagranie. Ma ponad 10 milionów wyświetleń i dziesiątki tysięcy reakcji. Filmik trwa tylko 17 sekund. Widać na nim samolot lecący nad taflą morza, który nagle wzbija się pionowo do góry tuż przed pokładem lotniskowca - by za chwilę na nim wylądować.

Co to jest manewr kobry

Na nagraniu ma być widać tzw. manewr kobry, zwany też kobrą Pugaczowa. Jest to niezwykle efektowna akrobacja. Polega na tym, że samolot staje pionowo dziobem do góry niczym kobra i - jakby zaprzeczał prawom fizyki - przez chwilę leci kadłubem do przodu. To przykład najwyższego kunsztu pilotów. Wymaga wielkich umiejętności, a ze względu na swoją złożoność akrobacja ta może być wykonywana tylko niektórymi samolotami.