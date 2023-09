Ochroniarz Zełenskiego wszczął "pijacką bójkę" w Nowym Jorku? To fake news

Konta rozsyłające rosyjską propagandę nagłaśniają fake newsa o skandalu, do jakiego miało dojść podczas niedawnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Nowym Jorku. Informacje o bójce wszczętej przez ochroniarza prezydenta Ukrainy są nieprawdziwe.

Wołodymyr Zełenski odbył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. 18 września przybył do Nowego Jorku. Prezydent Ukrainy uczestniczył m.in. w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w serii spotkań ze światowymi liderami zabiegał o wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską inwazją.

24 i 25 września w serwisie X i na Facebooku zaczęły się pojawiać informacje o incydencie z udziałem ochroniarza Zełenskiego. 24 września użytkownik platformy X opublikował wideo z logo amerykańskiego dziennika "USA Today" i relacją o bójce, do jakiej 21 września miał doprowadzić prezydencki ochroniarz. Z informacji podanych w nagraniu wynikało, że mężczyzna awanturował się w barze The Campbell Bar w Nowym Jorku. Miał żądać od obecnych okrzyku "Chwała Ukrainie".

Doniesienia internautów to jednak fake news.

Fake news uderzający w prezydenta Ukrainy

"Nie ma żadnego zgłoszenia odpowiadającego podanym informacjom" - przekazały nam służby prasowe nowojorskiej policji (New York City Police Department) w odpowiedzi na e-maila, w którym opisaliśmy krążące w internecie przekazy.

Film z logo "USA Today" nie został stworzony przez dziennikarzy tego dziennika. To fałszywka. Nie znaleźliśmy ani tego wideo, ani nawet podobnych informacji na stronie internetowej y dziennika, czyli USAtoday.com i na jego profilach w mediach społecznościowyc . "Wideo rozpowszechniane na X (dawniej Twitter) przy użyciu logo i marki USA Today jest fałszywe" - przekazał Konkret24 przedstawiciel firmy Gannett, wydawcy dziennika. Poinformował również o złożeniu wniosku do administratorów X dotyczącego fałszywych informacji na platformie.

Według nagrania bójka miała mieć miejsce w barze The Campbell znajdującym się na terenie dworca kolei podmiejskich Grand Central Terminal. W odpowiedzi na pytania Konkret24 przedstawicielka firmy będącej właścicielem tego miejsca zaprzeczyła, by takie zdarzenie miało miejsce "wewnątrz lub w pobliżu The Campbell".