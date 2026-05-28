FAŁSZ "Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje Zuzanna Karczewska |

Film, który miał zostać nagrany w meczecie, notuje miliony wyświetleń w mediach społecznościowych - rozchodzi się też w polskiej sieci. Na nagraniu oglądamy, jak grupa dzieci klęczy na muzułmańskich dywanach do modlitwy, ale jeden chłopiec stoi. Obok niego stoi dorosły mężczyzna, ubrany w długą białą szatę, zdaje się być prowadzącym modlitwę islamskim duchownym.

"Nauczycielka zabrała swoich uczniów na wycieczkę szkolną do meczetu. Imam uczył dzieci o islamie, pokazywał dziewczynkom, jak nosić burki, instruował wszystkich, aby uklękli do modlitwy. Tylko jeden chłopiec odmówił uklęknięcia" - tak film opisał jeden z polskich internautów, który 26 maja opublikował go na platformie X (pisownia wszystkich postów oryginalna). W opisie dodał flagę Holandii, gdzie miało dojść do tej sytuacji. Wpis wyświetlono niemal 23 tys. razy.

FAŁSZ Nagranie z chłopcem w meczecie krąży w polskiej sieci Źródło zdjęcia: x.com

Rzekoma odmowa chłopca wywołuje zachwyt wśród komentujących i udostępniających ten film. Także u niektórych polityków. Były premier Leszek Miller udostępnił zagraniczny post z tym nagraniem, pisząc: "Brawo chłopaku!". Jego post ma ponad 115 tys. wyświetleń. Komentujący go również pisali: "Brawo chłopcze, nie daj się złamać.."; "A ta nauczycielka jakiego wyznania?"; "Oby był to przyszły premier UK"; "I słusznie...mądry chłopak"; "Pełen podziwu dla dzieciaka jestem".

Film krąży także w zagranicznej sieci - i tam część internautów podaje, że to wcale nie meczet w Holandii, tylko w Szkocji. Jeden z najpopularniejszych postów z nim ma niemal 5 mln wyświetleń.

FAŁSZ W zagranicznej sieci nagranie obejrzało miliony internautów Źródło zdjęcia: x.com

Jest i drugi film

Sęk w tym, że w mediach społecznościowych - zagranicznych i polskich - krąży też inne nagranie z tego samego meczetu, z tą samą grupą dzieci. Oglądamy w nim podobną scenę: wszyscy chłopcy, oprócz jednego, klękają. Z tym że tu obok stojącego chłopca stoi mężczyzna ubrany w codzienne ubrania, który sam po chwili klęka na dywanik. Wideo jest również krótkie, trwa zaledwie sześć sekund. Ten film opublikował np. 26 maja na platformie X poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, a jego post wyświetlono ponad 130 tys. razy. Jako komentarz dał emoji klaszczących rąk.

PRAWDA Inna wersja nagrania rozpowszechnianego w mediach społecznościowych Źródło zdjęcia: x.com

Komentarze pod tym filmem są w większości podobne jak pod nagraniem, które udostępnił Leszek Miller: "Co za wspaniały chłopak! Więcej odwagi niż większość polityków w Wielkiej Brytanii"; "Duma dla rodziców"; "Bierzcie przykład".

Niektórzy jednak pisali: "AI"; "przecież to AI"; "nie wierzę, że wszyscy wierzycie w wideo AI".

Co ciekawe, takie uwagi są też pod tym drugim nagraniem. Sprawdziliśmy więc, co o nich wiadomo.

Ani to wycieczka szkolna, ani to Holandia

Wbrew temu, co pisze część internautów, sytuacja ta nie zdarzyła się w Holandii. I nie była to wcale wycieczka szkolna. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do wpisu z Facebooka z 25 maja, w którym zestawiono ujęcia z dwóch opisanych wyżej nagrań. To post zamieszczony na profilu 5Pillars - brytyjskiego serwisu o tematyce muzułmańskiej. Poinformowano tam, że nagranie przedstawia "edukacyjną wizytę Beavers Scouts" w meczecie w Stirling Islamic Centre w Szkocji, która odbyła się kilka dni wcześniej.

"Szeroko rozpowszechniane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywie przedstawia tę interakcję" - informuje profil 5Pillars Źródło zdjęcia: Facebook

"Osoby stroniące od islamu rozpowszechniają sfałszowane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, fałszywie twierdząc, że imam zmusił dziecko do pokłonu. Oryginalne zdjęcie zostało zrobione podczas wycieczki edukacyjnej harcerzy z grupy 'Beavers Scouts' do różnych miejsc kultu, w tym do meczetu, w ramach programu 'Odznaka za działalność religijną'. (...) Szeroko rozpowszechniane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywie przedstawia tę interakcję i jest szeroko udostępniane w Internecie wraz z wprowadzającymi w błąd twierdzeniami" - czytamy w poście.

Beaver Scouts to program dla dziewczynek i chłopców w wieku od sześciu do ośmiu lat prowadzony przez brytyjską organizację skautów The Scout Association, znaną też jako The Scouts. Konkret24 zapytał organizację, czy rzeczywiście skauci z tego programu byli na wycieczce w meczecie. Simon Carter z The Scout Association w odpowiedzi potwierdził: "Wizyta rzeczywiście się odbyła". Dodał, że było to 22 maja 2026 roku.

Potwierdził również, że do meczetu rzeczywiście wybrała się grupa Beaver Scouts, a celem było "poznawanie innej religii". Młodzi skauci odwiedzili Striling Islamic Centre, czyli centrum islamskie w środkowej Szkocji. Jak informuje Striling Islamic Centre na swojej stronie internetowej, działa od 1982 roku - od stycznia 2025 roku jako organizacja charytatywna.

"Wiele fałszywych materiałów"

Simon Carter, zapytany o prawdziwość krążących w mediach społecznościowych nagrań, przekazał nam, że "wiele materiałów publikowanych w sieci jest fałszywych, prawdopodobnie wygenerowanych przy użyciu AI". Jako takie wskazał film, na którym obok chłopca stoi rzekomo muzułmański duchowny.

Przypomnijmy, że krąży także inna wersja nagrania - ta, którą udostępnił m.in. Berkowicz. Dotarliśmy do dłuższego filmu, opublikowanego 25 maja na platformie X, na którym widać fragment ze stojącym chłopcem. Na początku oglądamy, jak dzieci słuchają ubranego w tradycyjną muzułmańską czapkę mężczyznę. Potem dzieci klękają - i rzeczywiście jeden z chłopców tego nie robi. Na końcu widać, że dzieci jedzą posiłek.

Film załączany w tych postach miał pochodzić z tiktokowego kanału Striling Islamic Centre, gdzie już go jednak nie ma Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie to najprawdopodobniej pochodzi z TikToka, gdzie zostało opublikowane na koncie Striling Islamic Centre - jego nazwa widnieje na filmie. Jednak na profilu centrum już tego nagrania nie ma. Zapytaliśmy Striling Islamic Centre, czy to ich nagranie i jeżeli tak, dlaczego usunięto je z TikToka, lecz do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Młodzi ludzie na filmie się nie modlą"

Natomiast 28 maja Simon Carter w kolejnym mailu do nas przesłanym potwierdza: "To nagranie jest autentyczne". I wyjaśnia, o co w sfilmowanej scenie chodziło:

Młodzi ludzie na filmie się nie modlą. Imam jedynie demonstrował, w jaki sposób modli się wyznawca islamu. Beaver Scouts mogli dołączyć, jeśli chcieli. Nie było żadnego przymusu. Simon Carter, The Scout Association

Dalej tłumaczy: "Chłopiec, o którym mowa, jest trochę cichy/nieśmiały i zdecydował się nie dołączać. Wszyscy uczestnicy mieli pełną swobodę robienia tego, na co mieli ochotę".

Podsumowując więc: oba rozpowszechniane filmy nie pokazują szkolnej wycieczki, tylko edukacyjną wizytę dzieci z organizacji skautowskiej w meczecie w Stirling Islamic Centre w Szkocji. Wiadomo, że nagranie z duchownym w białej szacie mające milionowe zasięgi zostało zmanipulowane, czyli wygenerowane przez AI na bazie oryginalnego filmu.

Ponadto: dzieciom nie kazano klękać do modlitwy. Teza, że jeden z chłopców "odmówił modlitwy", jest więc fałszywa. Lecz właśnie tego typu filmy: pokazujące niecodzienne sytuacje i pełne niedopowiedzeń służą często do tworzenia fake newsów - a te mają spełniać określony cel. W tym wypadku: przekonywać, że w zachodnich krajach zmusza się już niemuzułmańskie dzieci do modlitwy w meczetach oraz generować antymuzułmańskie komentarze. A przerobienie filmu poprzez wstawienie w kadr rzekomego muzułmańskiego duchownego ma jeszcze bardziej tę tezę wzmacniać. Co - jak widać po wielu postach - zadziałało.