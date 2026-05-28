Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje

|
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Czy naprawdę?
Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Od 25 lutego wymóg posiadania ETA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
"Brawo chłopaku!" - chwali postawę chłopca nagranego w meczecie Leszek Miller, a sto tysięcy internautów mu przyklaskuje. Poklask dla chłopca pokazuje też poseł Konrad Berkowicz - ale jego nagranie jest inne. Oba filmy różni istotny szczegół, za to łączy teza, że dziecko odmówiło uklęknięcia do muzułmańskiej modlitwy. Chwytliwa, lecz nieprawdziwa.

Film, który miał zostać nagrany w meczecie, notuje miliony wyświetleń w mediach społecznościowych - rozchodzi się też w polskiej sieci. Na nagraniu oglądamy, jak grupa dzieci klęczy na muzułmańskich dywanach do modlitwy, ale jeden chłopiec stoi. Obok niego stoi dorosły mężczyzna, ubrany w długą białą szatę, zdaje się być prowadzącym modlitwę islamskim duchownym.

"Nauczycielka zabrała swoich uczniów na wycieczkę szkolną do meczetu. Imam uczył dzieci o islamie, pokazywał dziewczynkom, jak nosić burki, instruował wszystkich, aby uklękli do modlitwy. Tylko jeden chłopiec odmówił uklęknięcia" - tak film opisał jeden z polskich internautów, który 26 maja opublikował go na platformie X (pisownia wszystkich postów oryginalna). W opisie dodał flagę Holandii, gdzie miało dojść do tej sytuacji. Wpis wyświetlono niemal 23 tys. razy.

FAŁSZ
Nagranie z chłopcem w meczecie krąży w polskiej sieci
Nagranie z chłopcem w meczecie krąży w polskiej sieci
Źródło zdjęcia: x.com

Rzekoma odmowa chłopca wywołuje zachwyt wśród komentujących i udostępniających ten film. Także u niektórych polityków. Były premier Leszek Miller udostępnił zagraniczny post z tym nagraniem, pisząc: "Brawo chłopaku!". Jego post ma ponad 115 tys. wyświetleń. Komentujący go również pisali: "Brawo chłopcze, nie daj się złamać.."; "A ta nauczycielka jakiego wyznania?"; "Oby był to przyszły premier UK"; "I słusznie...mądry chłopak"; "Pełen podziwu dla dzieciaka jestem".

Film krąży także w zagranicznej sieci - i tam część internautów podaje, że to wcale nie meczet w Holandii, tylko w Szkocji. Jeden z najpopularniejszych postów z nim ma niemal 5 mln wyświetleń.

FAŁSZ
W zagranicznej sieci nagranie obejrzało miliony internautów
W zagranicznej sieci nagranie obejrzało miliony internautów
Źródło zdjęcia: x.com

Jest i drugi film

Sęk w tym, że w mediach społecznościowych - zagranicznych i polskich - krąży też inne nagranie z tego samego meczetu, z tą samą grupą dzieci. Oglądamy w nim podobną scenę: wszyscy chłopcy, oprócz jednego, klękają. Z tym że tu obok stojącego chłopca stoi mężczyzna ubrany w codzienne ubrania, który sam po chwili klęka na dywanik. Wideo jest również krótkie, trwa zaledwie sześć sekund. Ten film opublikował np. 26 maja na platformie X poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, a jego post wyświetlono ponad 130 tys. razy. Jako komentarz dał emoji klaszczących rąk.

PRAWDA
Inna wersja nagrania rozpowszechnianego w mediach społecznościowych
Inna wersja nagrania rozpowszechnianego w mediach społecznościowych
Źródło zdjęcia: x.com

Komentarze pod tym filmem są w większości podobne jak pod nagraniem, które udostępnił Leszek Miller: "Co za wspaniały chłopak! Więcej odwagi niż większość polityków w Wielkiej Brytanii"; "Duma dla rodziców"; "Bierzcie przykład".

Niektórzy jednak pisali: "AI"; "przecież to AI"; "nie wierzę, że wszyscy wierzycie w wideo AI".

Co ciekawe, takie uwagi są też pod tym drugim nagraniem. Sprawdziliśmy więc, co o nich wiadomo.

Ani to wycieczka szkolna, ani to Holandia

Wbrew temu, co pisze część internautów, sytuacja ta nie zdarzyła się w Holandii. I nie była to wcale wycieczka szkolna. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do wpisu z Facebooka z 25 maja, w którym zestawiono ujęcia z dwóch opisanych wyżej nagrań. To post zamieszczony na profilu 5Pillars - brytyjskiego serwisu o tematyce muzułmańskiej. Poinformowano tam, że nagranie przedstawia "edukacyjną wizytę Beavers Scouts" w meczecie w Stirling Islamic Centre w Szkocji, która odbyła się kilka dni wcześniej.

"Szeroko rozpowszechniane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywie przedstawia tę interakcję" - informuje profil 5Pillars
"Szeroko rozpowszechniane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywie przedstawia tę interakcję" - informuje profil 5Pillars
Źródło zdjęcia: Facebook

"Osoby stroniące od islamu rozpowszechniają sfałszowane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, fałszywie twierdząc, że imam zmusił dziecko do pokłonu. Oryginalne zdjęcie zostało zrobione podczas wycieczki edukacyjnej harcerzy z grupy 'Beavers Scouts' do różnych miejsc kultu, w tym do meczetu, w ramach programu 'Odznaka za działalność religijną'. (...) Szeroko rozpowszechniane zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywie przedstawia tę interakcję i jest szeroko udostępniane w Internecie wraz z wprowadzającymi w błąd twierdzeniami" - czytamy w poście.

Beaver Scouts to program dla dziewczynek i chłopców w wieku od sześciu do ośmiu lat prowadzony przez brytyjską organizację skautów The Scout Association, znaną też jako The Scouts. Konkret24 zapytał organizację, czy rzeczywiście skauci z tego programu byli na wycieczce w meczecie. Simon Carter z The Scout Association w odpowiedzi potwierdził: "Wizyta rzeczywiście się odbyła". Dodał, że było to 22 maja 2026 roku.

Potwierdził również, że do meczetu rzeczywiście wybrała się grupa Beaver Scouts, a celem było "poznawanie innej religii". Młodzi skauci odwiedzili Striling Islamic Centre, czyli centrum islamskie w środkowej Szkocji. Jak informuje Striling Islamic Centre na swojej stronie internetowej, działa od 1982 roku - od stycznia 2025 roku jako organizacja charytatywna.

"Wiele fałszywych materiałów"

Simon Carter, zapytany o prawdziwość krążących w mediach społecznościowych nagrań, przekazał nam, że "wiele materiałów publikowanych w sieci jest fałszywych, prawdopodobnie wygenerowanych przy użyciu AI". Jako takie wskazał film, na którym obok chłopca stoi rzekomo muzułmański duchowny.

Przypomnijmy, że krąży także inna wersja nagrania - ta, którą udostępnił m.in. Berkowicz. Dotarliśmy do dłuższego filmu, opublikowanego 25 maja na platformie X, na którym widać fragment ze stojącym chłopcem. Na początku oglądamy, jak dzieci słuchają ubranego w tradycyjną muzułmańską czapkę mężczyznę. Potem dzieci klękają - i rzeczywiście jeden z chłopców tego nie robi. Na końcu widać, że dzieci jedzą posiłek.

Film załączany w tych postach miał pochodzić z tiktokowego kanału Striling Islamic Centre, gdzie już go jednak nie ma
Film załączany w tych postach miał pochodzić z tiktokowego kanału Striling Islamic Centre, gdzie już go jednak nie ma
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie to najprawdopodobniej pochodzi z TikToka, gdzie zostało opublikowane na koncie Striling Islamic Centre - jego nazwa widnieje na filmie. Jednak na profilu centrum już tego nagrania nie ma. Zapytaliśmy Striling Islamic Centre, czy to ich nagranie i jeżeli tak, dlaczego usunięto je z TikToka, lecz do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Młodzi ludzie na filmie się nie modlą"

Natomiast 28 maja Simon Carter w kolejnym mailu do nas przesłanym potwierdza: "To nagranie jest autentyczne". I wyjaśnia, o co w sfilmowanej scenie chodziło:

Młodzi ludzie na filmie się nie modlą. Imam jedynie demonstrował, w jaki sposób modli się wyznawca islamu. Beaver Scouts mogli dołączyć, jeśli chcieli. Nie było żadnego przymusu.
Simon Carter, The Scout Association

Dalej tłumaczy: "Chłopiec, o którym mowa, jest trochę cichy/nieśmiały i zdecydował się nie dołączać. Wszyscy uczestnicy mieli pełną swobodę robienia tego, na co mieli ochotę".

Podsumowując więc: oba rozpowszechniane filmy nie pokazują szkolnej wycieczki, tylko edukacyjną wizytę dzieci z organizacji skautowskiej w meczecie w Stirling Islamic Centre w Szkocji. Wiadomo, że nagranie z duchownym w białej szacie mające milionowe zasięgi zostało zmanipulowane, czyli wygenerowane przez AI na bazie oryginalnego filmu.

Ponadto: dzieciom nie kazano klękać do modlitwy. Teza, że jeden z chłopców "odmówił modlitwy", jest więc fałszywa. Lecz właśnie tego typu filmy: pokazujące niecodzienne sytuacje i pełne niedopowiedzeń służą często do tworzenia fake newsów - a te mają spełniać określony cel. W tym wypadku: przekonywać, że w zachodnich krajach zmusza się już niemuzułmańskie dzieci do modlitwy w meczetach oraz generować antymuzułmańskie komentarze. A przerobienie filmu poprzez wstawienie w kadr rzekomego muzułmańskiego duchownego ma jeszcze bardziej tę tezę wzmacniać. Co - jak widać po wielu postach - zadziałało.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
Swoim wyczynem zapisał się w historii. "Myślę, że rodzice nie do końca rozumieją, czym się zajmuję"
Monika Olejnik
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
IslamSzkocjaFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
kroplowka shutterstock_2289663457
Te objawy łatwo zrzucić na zmęczenie. Mogą być sygnałem nowotworu krwi
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Nowe obwieszczenie
BIZNES
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w ciężkim stanie
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
BIZNES
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Złodziei nagrała kamera zamieszczona w schronisku
"Czas na darmową sławę". Schronisko opublikowało nagranie złodziei
TVN24
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
MAZOWSZE
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Królowa Norwegii Sonja
Królowa Norwegii w szpitalu
TVN24
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
TVN24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica