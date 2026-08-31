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"Pijany obywatel Ukrainy demoluje autobus i pluje na kierowcę"? Co to za nagranie

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Pasażer z nagrania, który zdemolował autobus opluł kierowcę, jest błędnie przedstawiany jako "pijany obywatel Ukrainy"
Polacy nagrodzeni za wspieranie Ukrainy
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: x.com
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Krótkie nagranie ma być dowodem na to, że pijany Ukrainiec zdemolował autobus i opluł kierowcę. Niektórzy internauci domagają się jego deportacji z Polski. Film rzeczywiście pokazuje agresywnego pasażera, ale reszta historii w ogóle się nie zgadza.

Mężczyzna trzykrotnie kopie w przednie drzwi autobusu, tuż przy kabinie kierowcy. Te ustępują już przy drugim uderzeniu. Następnie odwraca się w stronę kierowcy i spluwa w jego kierunku. Po chwili wysiada, jak gdyby nic się nie stało. Krótkie nagranie agresywnego pasażera przyciągnęło uwagę internautów nie tylko ze względu na jego zachowanie. W mediach społecznościowych pojawił się przekaz, że mężczyzna to Ukrainiec, na dodatek pod wpływem alkoholu.

W górnej części nagrania umieszczono napis: "pijany obywatel Ukr demoluje autobus i pluje na kierowcę". Niżej pojawia się pytanie: "jesteś za deportacją?".

FAŁSZ
Mężczyzna z nagrania - rzekomo pijany Ukrainiec - kilkukrotnie kopał w drzwi autobusu, następnie opluł kierowcę i opuścił pojazd
Mężczyzna z nagrania - rzekomo pijany Ukrainiec - kilkukrotnie kopał w drzwi autobusu, następnie opluł kierowcę i opuścił pojazd
Źródło zdjęcia: x.com

"Biedni ci Ukraińcy! Wpuścili ich do kraju, w którym obowiązują pewne zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Wychodząc z autobusu, większość z nas cierpliwie czeka, aż pojazd się zatrzyma, a automatyczne drzwi się otworzą. Jak widać, dla niektórych nawet tak podstawowe zasady mogą być sporym wyzwaniem" - ironizował użytkownik serwisu X, który 24 sierpnia 2026 roku opublikował nagranie.

Na koniec zasugerował, że skoro niektórzy "gubią się w naszej rzeczywistości" to może warto "wskazać im drogę do ich domu mechanizmami państwowymi". Nie poinformował, gdzie i kiedy doszło do incydentu. Wpis z nagraniem wyświetlono ponad 32 tys. razy.

FAŁSZ
Wpis sugerujący, że agresywny pasażer z nagrania to "pijany obywatel Ukrainy" wyświetlono ponad 32 tys. razy
Wpis sugerujący, że agresywny pasażer z nagrania to "pijany obywatel Ukrainy" wyświetlono ponad 32 tys. razy
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie wywołało falę komentarzy. Część internautów komentowała je, jakby do zdarzenia doszło w Polsce. Pytali, kto zapłaci za szkody i czy mężczyzny szuka już policja. Inni domagali się, by agresywnego pasażera "wydalić z Polski z zakazem wjazdu". Pojawiły się też kpiny, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek "naśle 100 prokuratorów na kierowcę".

Część internautów pytała Groka, sztuczną inteligencję serwisu X o to, skąd pochodzi nagranie i gdzie zostało wykonane. Jednocześnie niektórzy podważali krążący przekaz - zwracali uwagę, że film nie został nagrany w Polsce, a mężczyzna widoczny na nagraniu nie jest Ukraińcem.

Sprawdziliśmy więc, co wiadomo o nagraniu i agresywnym pasażerze.

To nie Polska, nie teraz

Sytuacja z nagrania nie ma nic wspólnego z Polską. Doszło do niej w mieście Burnaby w zachodniej Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska). Co więcej, wideo powstało 29 października 2019 roku, a więc na ponad dwa lata przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, która spowodowała, że miliony uchodźców wojennych opuściło kraj i znalazło schronienie m.in. w Polsce.

To właśnie w pod koniec października 2019 roku w serwisie Facebook opublikowano nagranie z incydentu w autobusie. Wkrótce informowały o nim kanadyjskie media m.in. portal publicznego nadawcy CBC, serwis gazety "Vancouver Sun", Global News, oraz City News Vancouver.

PRAWDA
Incydent z rozpowszechnianego teraz nagrania miał miejsce w Kanadzie, w październiku 2019 roku. Media i policja nie informowały o narodowości pasażera
Incydent z rozpowszechnianego teraz nagrania miał miejsce w Kanadzie, w październiku 2019 roku. Media i policja nie informowały o narodowości pasażera
Źródło zdjęcia: cbc.ca

Z medialnych relacji wynika, że do sytuacji doszło po tym, jak mężczyzna, który wsiadł do autobusu, pozostał w w strefie, w której pasażerowie nie powinni się znajdować, tuż obok kabiny kierowcy. Ten poprosił mężczyznę o cofnięcie się, ale ten nie zastosował się do poleceń.

"Kierowca w końcu zatrzymał się i poprosił pasażera o wyjście [z pojazdu]. Mężczyzna kilkakrotnie kopał przednie drzwi autobusu, zanim je otworzył, po czym odwrócił się i splunął na włosy kierowcy, po czym wyszedł" - donosił portal CBC.

Odpowiedzialna za bezpieczeństwo w komunikacji publicznej Metro Vancouver Transit Police poinformowała o zidentyfikowaniu mężczyzny z nagrania. Został zatrzymany na podstawie Mental Health Act, ustawy dotyczącej zdrowia psychicznego, w związku z inną sprawą. Ze względu na okoliczności medyczne związane ze sprawą, kanadyjska policja nie podawała więcej informacji o sprawie.

Mężczyzna z nagrania nie jest obywatelem Ukrainy

Ani w medialnych doniesieniach, ani w oficjalnym komunikacie Metro Vancouver Transit Police dotyczącym zdarzenia nie ma informacji o narodowości agresywnego pasażera. Nie było więc żadnych wiarygodnych dowodów na to, że mężczyzna był Ukraińcem.

"Ta osoba nie jest Ukraińcem" - przekazało nam 26 sierpnia biuro prasowe Metro Vancouver Transit Police. Jak pokreśliło, są to wszystkie informacje, jakie mogą w tej chwili udzielić na temat sprawy.

Tak więc nagranie przedstawiające incydent w autobusie w Kanadzie zostało wykorzystane podsycania niechęci i podziałów między Polakami.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
UkraińcyKomunikacja MiejskaKanadaFake NewsManipulacjaDezinformacja
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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