Polać wrzątkiem i drapać łopatą? Jak zimą nie odśnieżać szyb samochodu

Nagranie krążące w mediach społecznościowych pokazuje, jak para próbuje oczyścić ze śniegu i lodu auto elektryczne, polewając szyby wodą z czajnika i łopatą. Przypominamy: gorąca woda nie pomoże w szybkim odmrożeniu samochodu, a może wręcz zaszkodzić. Są lepsze sposoby.

Mróz trzaska niemal w całej Polsce. Na wtorek 9 stycznia 2024 roku synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia ostrzegające przed silnym mrozem. Prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą w nocy z wtorku na środę od -17 do -13 st. C. Miejscami temperatura może spaść do -20 st. C, podaje TVN Meteo.

W ostatnich dniach uwagę polskich internautów zwróciło krótkie, trwające 48 sekund nagranie. Przedstawia dwie osoby starające się odśnieżyć stojące w śniegu elektryczne auto - para szykuje się do podróży, przy samochodzie są ustawione bagaże. Cały czas sypie śnieg, na innym aucie, które pojawia się w kadrze widać kilkunastocentymetrową jego warstwę. Najpierw widzimy kobietę, która skrobie łopatą przednią szybę tesli. Po chwili podchodzi do niej mężczyzna z czajnikiem w dłoni i polewa szybę - najpierw z lewej strony, potem po prawej. W tym czasie kobieta próbuje łopatą zeskrobać śnieg z tylnej szyby.

Nagranie udostępniali polscy użytkownicy serwisu X w niedzielę 7 stycznia 2024 roku. W tym samym czasie jego krótsza wersja krążyła też na Facebooku. Na początku stycznia nagranie publikowały kanały w serwisie YouTube prowadzone w językach angielskim, włoskim i węgierskim.

"A tamten pewnie z tego czajnika wrzątek lał. Nie da się na to patrzeć"; "Podgrzać wodę bo słabo rozpuszcza"

"Serio, no zwyczajnie nie wierzę, że ktoś wpadł na pomysł by łopatą odśnieżać auto i jeszcze polewa gorąca wodą z czajnika aż dziwne, że szyba nie pękła"; "A tamten pewnie z tego czajnika wrzątek lał. Nie da się na to patrzeć"; "Czy CI Państwo są o zdrowych zmysłach coś niesamowitego. Czy też są takimi samymi kierowcami. Rozpacz" - komentowali nagranie polscy internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

"Dolewa wody do baterii... Wrzątku, aby dłużej trzymała"; "To jest film instruktażowy"; "Bardzo dobry zestaw - czajnik z wrzątkiem i metalowa łopata"; "Podgrzać wodę bo słabo rozpuszcza" - ironizowali niektórzy.

"Testuje wytrzymałość szyby na różnicę temperatur. Ciekawe czy przewidzieli takie zachowanie projektanci auta. Na lekcji fizyki butelka z zimną wodą polana gorącą zawsze pękała"; "To nie wygląda jak wrzątek. Gdyby to był wrzątek, poznalibyśmy to łatwo po rozwalającej się szybie i panice kolesia z konewką. Raczej po prostu letnia woda - zwłaszcza, że nie ma w ogóle widocznej pary"; "nie wiem jaka była temperatura ale wrzątek na mrozie powinien natychmiast zamienić się w pare, tyle" - dyskutowali kolejni.

Polewanie szyb auta gorącą wodą przy ujemnych temperaturach nie jest najlepszym pomysłem. Są lepsze i bezpieczniejsze sposoby na ich odmrożenie.

Byle nie wrzątkiem. Są inne sposoby

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku niektórzy internauci przekonywali, że wrzątek lub ciepła woda skutecznie i szybko odmrożą szyby samochodowe. Już wtedy redakcja Konkret24 przestrzegała kierowców przed stosowaniem tej rady.

"W życiu bym nie polewał wrzątkiem" - powiedział wtedy w rozmowie z Konkret24 doktor Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki oraz gospodarz kanału "Nauka. To lubię" na YouTube.

Co jest lepszym rozwiązaniem? "Jeśli już miałbym polewać, co i tak wydaje mi się ryzykowne, to zimną albo lodowatą wodą. Zimna woda w temperaturze 10-12 stopni powinna roztopić lód, a przynajmniej na pewno nie wywoła szoku termicznego i nie uszkodzi szyby. Dodatkowo do tej wody można dodać sól, która roztapia lód" - radził dr Rożek.

Również dr hab. Piotr Sułkowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, odradzał polewanie zamrożonej szyby wrzątkiem, bo ta mogłaby pęknąć w wyniku nagłej zmiany temperatury. "Na pewno bezpieczniej jest polać szybę wodą chłodną lub letnią. Natomiast trudno mi powiedzieć, jaka mogłaby być optymalna temperatura. Może to zależeć na przykład od rodzaju szkła, z jakiego zrobiona jest szyba" - podkreślił w rozmowie z Konkret24.

Zespół fact-checkingowy agencji Reuters w 2021 roku ostrzegał, że polewanie szyby samochodu gorącą wodą przy niskich temperaturach może ją uszkodzić, powodując pękanie lub rozbicie w wyniku nagłej zmiany temperatury. Dziennik "USA Today" przypomniał, że producenci szyb samochodowych do odśnieżania zalecają użycie prawidłowo działającego ogrzewania oraz miotły z długim trzonkiem lub specjalnej szczotki do odśnieżania.

