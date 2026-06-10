FAŁSZ Polska flaga na koszulkach Haiti? Film wyjaśnia wszystko Michał Istel |

Aksolotle meksykańskie stały się symbolem mistrzostw świata w piłce nożnej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: C. Herrera-Ulashkevich/EPA/PAP, L. Fernandez/Getty Images

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Już 11 czerwca 2026 roku mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy na turnieju zagra aż 48 reprezentacji (o 16 więcej niż w poprzednich siedmiu edycjach mistrzostw), co dało szansę kwalifikacji drużynom z mniejszych państw, które rzadko kiedy wcześniej pojawiały się na mundialach. Taką reprezentacją jest drużyna Haiti. Karaibskie państwo trafiło do grupy z Brazylią, Marokiem i Szkocją, ale w Polsce najwięcej emocji wywołało nie to, z kim, ale w czym na mistrzostwach zagrają Haitańczycy.

Dwa dni przed otwarciem mundialu w mediach społecznościowych dużą popularność zdobyła informacja, że na oficjalnych koszulkach reprezentacji Haiti umieszczono polską flagę. Rzekomo to miał być ukłon w stronę żołnierzy Legionów Polskich, których na początku XIX wieku Napoleon wysłał do tłumienia powstania niewolników na San Domingo/Santo Domingo (dzisiejsze Haiti). Na miejscu część polskich żołnierzy przeszła na stronę powstańców, a kilkuset osiedliło się na wyspie.

"Reprezentacja Haiti na oficjalnych koszulkach w których zagra na Mistrzostwach Świata umieściła polską flagę! To nie błąd projektanta ani przypadek - to wyjątkowy gest pełen szacunku, który porusza serce każdego Polaka" - pisano z dumą na jednym z kont w serwisie X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). "Pamięć o polskiej odwadze i solidarności wciąż żyje na Haiti. Kiedy ich piłkarze wychodzą na murawę, niosą na piersi symbol naszej wspólnej historii – historii walki o wolność, która nie zna granic ani koloru skóry" - dodano we wpisie, który w ciągu kilkunastu godzin wyświetliło ponad 800 tysięcy internautów.

FAŁSZ Doniesienia o polskiej fladze na koszulkach Haiti szybko niosły się po sieci Źródło zdjęcia: x.com

Informacja niosła się także po innych platformach społecznościowych. Na Facebooku napisał o tym między innymi serwis Goal.pl. "Reprezentacja Haiti na swoich koszulkach umieściła flagę Polski. W taki sposób, Haiti postanowiło uhonorować żołnierzy Legionów Polskich, którzy pomogli wywalczyć im niepodległość!" - przekazano.

Część komentujących uwierzyła w tę historię, ale większa część była sceptyczna. "Szacun za pamięć dla Haiti"; "Już wiem, komu kibicować na tym mundialu"; "I właśnie takich rzeczy potrzeba, szacunek dla Haiti"; "Symbolicznie ale jednak jesteśmy na mundialu. Szacunek" - pisali jedni. "Niestety to nie jest polska flaga"; "Myślę, że to bzdura"; "Ale brednie. Polskie kompleksy część milionowa"; "Przecież to bajka" - uważali drudzy.

Kto ma rację?

Haitańczycy "dumni ze swojej flagi"

Od razu zauważmy, że flaga - znajdująca się w dolnej części koszulek reprezentacji Haiti - wcale nie jest biało-czerwona, tylko błękitno-czerwona. Kiedy ktoś jednak przeczytał w sieci historię o polskich żołnierzach, rzeczywiście mógł uwierzyć, że to nieco zmodyfikowane kolory polskiej flagi. Ale jest co najmniej kilka innych dowodów na to, że to nie jest gest w stronę Polaków.

Flaga na koszulce Haiti nie jest biało-czerwona, tylko błękitno-czerwona Źródło zdjęcia: Leonardo Fernandez/Getty Images

Przede wszystkim sam producent koszulek - firma Saeta - podczas prezentacji przyznał, że jest to flaga Haiti. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych słyszymy:

PRAWDA Porozmawiajmy o stroju reprezentacji na mistrzostwa świata. Na dole możecie zobaczyć Haitańczyków pokazujących, jak dumni są ze swojej flagi. Facebook/Saeta

Również na drugim filmie promocyjnym pokazano, że pierwowzorem dla tego symbolu był mężczyzna trzymający flagę Haiti.

Producent w filmie promocyjnym pokazał, że na koszulkach jest flaga Haiti Źródło zdjęcia: Instagram/Saeta

Jasnoniebieski na fladze? "Powód jest prosty"

Obok flagi umieszczono datę 18 listopada 1803 roku. Wtedy stoczono bitwę pod Vertieres, którą Haitańczycy uznają za kluczową w walce o swoją niepodległość. To właśnie to wydarzenie ma symbolizować mężczyzna z haitańską flagą widoczny na koszulce reprezentacji.

Producent na nagraniu wspomniał też, że wiele osób pytało, dlaczego na koszulce widać kolor jasnoniebieski, skoro flaga Haiti jest ciemniejsza. "Powód jest prosty: jako że sama koszulka jest ciemnoniebieska, niebieski na fladze musi być jaśniejszy, żeby było go lepiej widać" - wyjaśniła firma. Jako że na mundial przygotowano trzy wersje strojów, na dwóch pozostałych dokładnie widać, że flaga nie jest biało-czerwona.

Haiti wraca na piłkarskie mistrzostwa świata po 52 latach przerwy. Piłkarze z Karaibów swoje mundialowe zmagania rozpoczną 14 czerwca meczem ze Szkocją w Nowym Jorku. Sześć dni później zagrają z Brazylią w Bostonie, a 25 czerwca w Atlancie podejmą Maroko.