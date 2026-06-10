Polska flaga na koszulkach Haiti? Film wyjaśnia wszystko
Już 11 czerwca 2026 roku mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy na turnieju zagra aż 48 reprezentacji (o 16 więcej niż w poprzednich siedmiu edycjach mistrzostw), co dało szansę kwalifikacji drużynom z mniejszych państw, które rzadko kiedy wcześniej pojawiały się na mundialach. Taką reprezentacją jest drużyna Haiti. Karaibskie państwo trafiło do grupy z Brazylią, Marokiem i Szkocją, ale w Polsce najwięcej emocji wywołało nie to, z kim, ale w czym na mistrzostwach zagrają Haitańczycy.
Dwa dni przed otwarciem mundialu w mediach społecznościowych dużą popularność zdobyła informacja, że na oficjalnych koszulkach reprezentacji Haiti umieszczono polską flagę. Rzekomo to miał być ukłon w stronę żołnierzy Legionów Polskich, których na początku XIX wieku Napoleon wysłał do tłumienia powstania niewolników na San Domingo/Santo Domingo (dzisiejsze Haiti). Na miejscu część polskich żołnierzy przeszła na stronę powstańców, a kilkuset osiedliło się na wyspie.
"Reprezentacja Haiti na oficjalnych koszulkach w których zagra na Mistrzostwach Świata umieściła polską flagę! To nie błąd projektanta ani przypadek - to wyjątkowy gest pełen szacunku, który porusza serce każdego Polaka" - pisano z dumą na jednym z kont w serwisie X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). "Pamięć o polskiej odwadze i solidarności wciąż żyje na Haiti. Kiedy ich piłkarze wychodzą na murawę, niosą na piersi symbol naszej wspólnej historii – historii walki o wolność, która nie zna granic ani koloru skóry" - dodano we wpisie, który w ciągu kilkunastu godzin wyświetliło ponad 800 tysięcy internautów.
Informacja niosła się także po innych platformach społecznościowych. Na Facebooku napisał o tym między innymi serwis Goal.pl. "Reprezentacja Haiti na swoich koszulkach umieściła flagę Polski. W taki sposób, Haiti postanowiło uhonorować żołnierzy Legionów Polskich, którzy pomogli wywalczyć im niepodległość!" - przekazano.
Część komentujących uwierzyła w tę historię, ale większa część była sceptyczna. "Szacun za pamięć dla Haiti"; "Już wiem, komu kibicować na tym mundialu"; "I właśnie takich rzeczy potrzeba, szacunek dla Haiti"; "Symbolicznie ale jednak jesteśmy na mundialu. Szacunek" - pisali jedni. "Niestety to nie jest polska flaga"; "Myślę, że to bzdura"; "Ale brednie. Polskie kompleksy część milionowa"; "Przecież to bajka" - uważali drudzy.
Kto ma rację?
Haitańczycy "dumni ze swojej flagi"
Od razu zauważmy, że flaga - znajdująca się w dolnej części koszulek reprezentacji Haiti - wcale nie jest biało-czerwona, tylko błękitno-czerwona. Kiedy ktoś jednak przeczytał w sieci historię o polskich żołnierzach, rzeczywiście mógł uwierzyć, że to nieco zmodyfikowane kolory polskiej flagi. Ale jest co najmniej kilka innych dowodów na to, że to nie jest gest w stronę Polaków.
Przede wszystkim sam producent koszulek - firma Saeta - podczas prezentacji przyznał, że jest to flaga Haiti. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych słyszymy:
Porozmawiajmy o stroju reprezentacji na mistrzostwa świata. Na dole możecie zobaczyć Haitańczyków pokazujących, jak dumni są ze swojej flagi.
Również na drugim filmie promocyjnym pokazano, że pierwowzorem dla tego symbolu był mężczyzna trzymający flagę Haiti.
Jasnoniebieski na fladze? "Powód jest prosty"
Obok flagi umieszczono datę 18 listopada 1803 roku. Wtedy stoczono bitwę pod Vertieres, którą Haitańczycy uznają za kluczową w walce o swoją niepodległość. To właśnie to wydarzenie ma symbolizować mężczyzna z haitańską flagą widoczny na koszulce reprezentacji.
Producent na nagraniu wspomniał też, że wiele osób pytało, dlaczego na koszulce widać kolor jasnoniebieski, skoro flaga Haiti jest ciemniejsza. "Powód jest prosty: jako że sama koszulka jest ciemnoniebieska, niebieski na fladze musi być jaśniejszy, żeby było go lepiej widać" - wyjaśniła firma. Jako że na mundial przygotowano trzy wersje strojów, na dwóch pozostałych dokładnie widać, że flaga nie jest biało-czerwona.
Haiti wraca na piłkarskie mistrzostwa świata po 52 latach przerwy. Piłkarze z Karaibów swoje mundialowe zmagania rozpoczną 14 czerwca meczem ze Szkocją w Nowym Jorku. Sześć dni później zagrają z Brazylią w Bostonie, a 25 czerwca w Atlancie podejmą Maroko.