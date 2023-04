We Francji policja atakuje strażaków, bo "stoją po stronie ludzi pracy"? Sprawdzamy

Po tym jak francuski prezydent Emmanuel Macron i jego rząd rozpoczęli reformę podnoszącą wiek emerytalny z 62 do 64 lat , w całej Francji trwają protesty i strajki. Biorą w nich udział zarówno studenci, jak i pracownicy transportu publicznego, nauczyciele, pracownicy rafinerii czy nauczyciele. Z powodu blokad magazynów paliw i strajków związkowców benzyny brakuje na około 40 proc. stacji w regionie Paryża - podał 4 kwietnia dziennik " Le Figaro ".

Internauci: "protesty we Francji zaczynają przypominać wojnę domową"

We wtorek 28 marca na ulicach Paryża miało protestować 93 tys. osób, a w całym kraju ponad 700 tys. - informował 31 marca Maciej Warsiński w magazynie "Polska i świat" TVN24. W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania z wydarzeń na ulicach - w tym aktów wandalizmu czy starć protestujących z policją. 29 marca na Twitterze i Facebooku krążył 25-sekundowy film, na którym widać około dziesięciu policjantów atakujących pałkami strażaków. Dochodzi do brutalnego starcia, w tle słychać huk petard.

"Policja atakuje straż pożarną. Do takiej sceny doszło we Francji, gdzie jak widać strażacy stoją raczej po stronie ludzi pracy, a nie państwa i jego przemocy" - tak nagranie skomentował 29 marca jeden z użytkowników Twittera (pisownia postów oryginalna). Zebrał ponad 300 polubień, a film na jego profilu wyświetlono blisko 30 tys. razy.

Inni użytkownicy Twittera, podając ten film dalej, podsycali przekaz. "Francja....Strażacy przeciwko policyjnym bandytom"; "Policja atakuje strażaków"; "Protesty we Francji zaczynają przypominać wojnę domową, eskalacja napięć na bardzo wysokim poziomie" - pisali. Kopie nagrania znaleźliśmy też na Facebooku. Co ciekawe, kilka profili podało film z identycznym komentarzem: "Francuscy strażacy pobili policjantów. Kulminacja wczorajszych protestów w III Republice".

Film z wydarzeń sprzed trzech lat

Część internautów ostrzegała jednak, że nagranie nie pokazuje aktualnych wydarzeń. Pisali, że film pochodzi z 2020 roku. Po wprowadzeniu jednej z klatek z tego materiału do internetowych wyszukiwarek obrazów znaleźliśmy dłuższą, trwającą około dwóch minut wersję i artykuły prasowe opisujące to wydarzenie. Rzeczywiście, wideo po raz pierwszy opublikowano 28 stycznia 2020 roku na Twitterze na profilu Hors-Zone Press, która to firma określa się jako agencja informacyjna. Wideo pojawiło się również na jej kanale na YouTube.