"Przeróbka na potrzeby własne"? Zmanipulowane zdjęcie Joe Bidena z Warszawy

W mediach społecznościowych krąży przerobione zdjęcie Joe Bidena z dziećmi. Flagę Ukrainy trzymaną przez jednego z chłopców zamieniono na flagę tęczową. Internauci rozprowadzają przy okazji fałszywy przekaz - fotografię miały zmanipulować osoby kierowane polityczną poprawnością.

"I cyk przeróbka na potrzeby własne. A taki był ładny, amerykański..."; "Jak to przerobili, to co jeszcze?"; "Komentarz zbyteczny" - pisali 25 i 26 lutego polscy użytkownicy Twittera, którzy rozsyłali zdjęcie Joe Bidena z dziećmi wykonane 21 lutego w Warszawie. Obok autentycznej fotografii internauci publikowali również jej przerobioną wersję niby opublikowaną na twitterowym profilu Sacramento LGBT Community Center - amerykańskiej organizacji działającej na rzecz społeczności LGBT. Na przeróbce zamiast twarzy chłopca o białym kolorze skóry widać dziecko, przypuszczalnie pochodzące z Indii. Innemu chłopcu, trzymającemu flagę Ukrainy, dorobiono tęczową flagę. "Zdjęcia robione podczas wizyty w Polsce przerobione na potrzeby 'własne' staruszka" - brzmiał komentarz zamieszczony na jednej z przeróbek.

Polscy internauci rozprowadzają przekaz uderzający w Joe Bidena Twitter

Internauci komentujący zdjęcia w internecie sugerowali, że za przeróbkę odpowiadają nieokreśleni "oni" - prawdopodobnie chodzi o Amerykanów kierowanych polityczną poprawnością lub nawet pracujących na rzecz przyszłej kampanii wyborczej Bidena. "Oni naprawdę nie widzą, że są toporni w tej propagandzie?"; "Prymitywna propaganda skierowana do głupiego społeczeństwa"; "Slava LGBT, Slava BLM. Demokraci robią kampanie na przyszłe wybory" - brzmiały komentarze pod jednym z wpisów.

W mediach społecznościowych Sacramento LGBT Community Center nie ma śladu po podobnej ilustracji, a przedstawicielka organizacji zaprzecza, że ma ona z nią cokolwiek wspólnego. Grafiki nie można znaleźć również w żadnych innych wiarygodnych źródłach. W ostatnich dniach przerobioną fotografię rozsyłano w wielu językach - głównie na Twitterze, ale i na Telegramie czy na blogach.

Manipulacja rozprowadzana w kilku językach

Polskie posty wykorzystujące przeróbkę nie były wyjątkiem. Równolegle w sieci krążyły te same zdjęcia, często z bardziej rozbudowanym komentarzem. Najstarszy post, jaki udało nam się odnaleźć, został opublikowany 22 lutego na Twitterze w języku angielskim. Było to już dzień po warszawskim przemówieniu Joe Bidena. Kolejny wpis, również z Twittera i również z 22 lutego, jest po niemiecku. "Musi być kolorowo i różnorodnie!" - komentował ironicznie jego autor.

Przeróbione zdjęcie rozsyłali właściciele profili prowadzonych w różnych językach Twitter

Kolejne posty były publikowane od 23 do 26 lutego w językach rosyjskim, hiszpańskim i czeskim. Można je znaleźć na Twitterze i na Telegramie. Znaleźliśmy również rosyjskojęzyczne notki na platformach blogowych. "Propaganda LGBT zmieniła narodowość dzieciaka" - przekonywał 23 lutego autor wpisu na Politikus.info. "Ukraiński chłopiec na zdjęciu z Bidenem był zbyt biały dla amerykańskich mediów. I na wszelki wypadek został photoshopowany jako hindus" - pisał, również 23 lutego, użytkownik livejournal.com.

W pisanym po czesku tweecie z 25 lutego pojawił się rozbudowany zarzut wobec Bidena o wykorzystanie zdjęcia na potrzeby kampanii wyborczej. "Zgodnie z oczekiwaniami, podróż Bidena do Polski była początkiem jego kampanii. Tam od razu postanowiono zrobić kilka zdjęć do ulotek, ale zabrakło im tła. Starając się uchwycić większą liczbę wyborców, trzeba było "ukraińskie" dzieciaki nieco wykadrować z sesji zdjęciowej" - przekonywała autorka wpisu.

Sacramento LGBT Community Center: "Wygląda na to, że zarówno tweet jak i zdjęcie są fałszywe"

21 lutego, tuż po wystąpieniu Joe Bidena przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, do amerykańskiego prezydenta podeszły dzieci różnego pochodzenia i różnych kolorów skóry i pozowały do wspólnych fotografii. Jedno ze zdjęć wykonał wówczas Mandel Nghan, fotograf pracujący dla agencji AFP. Zdjęcie to wykorzystywano w relacjach prasowych - w mediach norweskich, francuskich czy brytyjskich. To właśnie tę fotografię rozsyłają teraz użytkownicy mediów społecznościowych.

Przerobiona wersja tej samej fotografii, jak przekonują internauci, miała zostać opublikowana na twitterowym profilu Sacramento LGBT Community Center. To działająca od końca lat siedemdziesiątych XX wieku organizacja wspierająca społeczność LGBT w Sacramento, stolicy stanu Kalifornia. Ani na jej profilu twitterowym, ani żadnym innym profilu w mediach społecznościowych nie znaleźliśmy po niej śladu.

"Tweet, który nam przesłałeś nie jest czymś, co nasza organizacja stworzyła lub udostępniła, wygląda na to, że zarówno tweet jak i zdjęcie są fałszywe" - odpisała na naszego maila Priya Kumar, manager ds. komunikacji i marketingu Sacramento LGBT Community Center.

Manipulacje wymierzone w Joe Bidena

Przy okazji wizyty Joe Bidena w Polsce internauci tworzyli również inne manipulacje mające przedstawiać Joe Bidena jako cynika czy osobę niekompetentną. 22 lutego w Konkret24 opisywaliśmy popularne nagranie, które powstało rzekomo podczas wizyty Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał się przyznać do oszukiwania podczas dopiero co zakończonego briefingu prasowego. To fake news - wideo zostało zmanipulowane.

Podobne manipulacje regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych. W grudniu 2022 roku opisywaliśmy, jak prezydent Stanów Zjednoczonych stał się ofiarą żartów, gdy do sieci trafiło nagranie, na którym wychodzi ze wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim, gdy ten jeszcze mówi. Zmanipulowany filmik pochodził z kanału z rosyjską propagandą.

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24