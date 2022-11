"Charlie Hebdo" zakpił z eksplozji w Przewodowie? To fałszywka  

W mediach społecznościowych krąży rzekoma okładka francuskiego tygodnika "Charlie Hebdo", który miał zakpić z wybuchu rakiety w Przewodowie. Jednak to nie jest prawdziwa okładka pisma.

W środę 16 listopada, dzień po wybuchu rakiet w Przewodowie, w polskich mediach społecznościowych pojawiła się grafika, która ma przedstawiać nową okładkę francuskiego satyrycznego tygodnika "Charlie Hebdo". Tym razem redakcja znana z bezkompromisowych żartów miała rzekomo w prześmiewczy sposób skomentować tragedię w Polsce, w której zginęły dwie osoby. Ilustracja przestawia czerwony ciągnik z rozbitą przyczepą - podobny widzieliśmy na pierwszych nagraniach z miejsca wybuchu w Przewodowie. Na środku kadru widać wyrwę w ziemi, w której leży rakieta z żółto-niebieską flagą Ukrainy. Po lewej i po prawej stronie wyrwy stoją dwie postaci, są pokazane od stóp do pasa. Na ich spodniach widać duże plamy moczu. Osoba po lewej mówi "K**wa", ta po prawej w języku francuskim: "Masakra Wołyńska 2.0". Dopisek pod winietą tygodnika informuje, że to wydanie specjalne.

"Charlie Hebdo" to francuski tygodnik satyryczny. Ukazuje się w środy. Jest znany z wulgarnych karykatur będących komentarzami do bieżących wydarzeń politycznych. Jednak prawdziwa okładka najnowszego numeru pisma nie odnosi się do wydarzeń z Polski.