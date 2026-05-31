FAŁSZ

Paryż po finale Ligi Mistrzów "wygląda jak strefa wojenna"? To nie te zamieszki

Ta furgonetka miała spłonąć na ulicach Paryża w wyniku zamieszek po wygranej PSG w Lidze Mistrzów
Paryż świętuje zwycięstwo PSG w Lidze Mistrzów
Po zamieszkach w Paryżu politycy PiS i Konfederacji opublikowali nagranie zniszczonych samochodów i przystanków. W stolicy Francji rzeczywiście doszło do zamieszek, ale publikowane przez polityków nagranie pokazuje zupełnie inne wydarzenia.

Francuski klub Paris Saint-Germain (PSG) po raz drugi z rzędu wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. W finale rozegranym 30 maja 2026 roku w Budapeszcie pokonał w rzutach karnych Arsenal Londyn. Po zakończeniu meczu na ulicach kilku francuskich miast doszło do zamieszek. Francuskie służby podały, że zniszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu.

Media społecznościowe szybko obiegły nagrania z ulic stolicy Francji, na których widać płonące samochody i zniszczenia pośród świętującego tłumu. Jedno z nich stało się szczególnie popularne wśród polskich polityków. W pierwszym ujęciu widzimy samochody przewrócone na bok lub na dach, a jeden pojazd płonie. Na następnym ujęciu dwóch zamaskowanych mężczyzn niszczy szklaną wiatę przystankową.

Film udostępniali między innymi politycy PiS i Konfederacji. "Spalone samochody, gaz używany przez policję, ulice spowite ogniem i dymem — tak wyglądał noc z soboty na niedzielę w Paryżu, gdzie kibice miejscowego PSG świętowali triumf w Lidze Mistrzów" - napisała europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. Film udostępnił też jej kolega z partii, europoseł Bogdan Rzońca.

Jeszcze wcześniej wideo pojawiło się na kontach europosła PiS Dominika Tarczyńskiego i sekretarza Konfederacji Krzysztofa Rzońcy (zbieżność nazwisk z politykiem PiS przypadkowa). "Paryż właśnie teraz wygląda jak strefa wojenna" - napisał Tarczyński. "Tak Paryż świętuje wygranie Ligi Mistrzów... W dzień zwycięstwa trzeba zamknąć się w domu. Dzicz. Efekt francuskiej polityki migracyjnej. To już obca cywilizacja!" - skomentował Krzysztof Rzońca.

Wpisy polityków z nagraniem, które rzekomo ma pokazywać zamieszki w Paryżu po wygranej PSG w Lidze Mistrzów
Dwaj ostatni politycy już usunęli swoje wpisy. Dlaczego?

Inny czas, inny kontekst

Ten film nie jest aktualny i nie pokazuje scen z Paryża po wygraniu Ligi Mistrzów przez PSG. Powstał trzy i pół roku temu, a jego kontekst jest zupełnie inny. Widać na nim przebieg i efekt zamieszek w Paryżu, które wybuchły w grudniu 2022 roku po tym, jak 69-letni Francuz otworzył ogień w dzielnicy zamieszkiwanej przez Kurdów, zabijając trzy osoby.

Film, który ma pokazywać zamieszki i spalone samochody po zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów, nie jest aktualny. Powstał w grudniu 2022 roku
Po informacji agencji AFP o tym, że napastnik powiedział policjantom, że jest rasistą, mniejszość kurdyjska domagała się uznania zabójstwa za akt terroru, a demonstranci zebrali się na miejscu strzelaniny, gdzie doszło do starć z policją. Na nagraniu za plecami chuliganów dewastujących przystanek widać nawet żółte flagi z podobizną wąsatego mężczyzny: to Abdullah Ocalan, jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych przywódców kurdyjskich. To kolejny dowód na to, że film nie ma nic wspólnego ze zwycięstwem PSG w Lidze Mistrzów.

Wideo zostało już użyte do antyimigracyjnej dezinformacji w kwietniu 2026 roku. Wtedy w mediach społecznościowych błędnie sugerowano, że to zamieszki Kurdów podczas świąt wielkanocnych.

Po rozruchach, do których rzeczywiście doszło w Paryżu w nocy z 30 na 31 maja 2026 roku, w stołecznej aglomeracji zatrzymano prawie 300 osób. Rannych zostało siedmiu funkcjonariuszy, a stan jednego z nich określany jest jako poważny. Najwięcej aktów wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego odnotowano w okolicach siedziby PSG, czyli stadionu Parc des Princes w Paryżu, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów.

Michał Istel
