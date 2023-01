"Trzej papieże na jednym zdjęciu"? To przeróbka

Po śmierci Benedykta XVI w polskim internecie zaczęła krążyć fotografia, która według internautów ma pokazywać "trzech papieży" razem, a ściślej: jednego wówczas urzędującego i dwóch późniejszych. Zdjęcie to nie po raz pierwszy jest rozpowszechniane - ale nie jest prawdziwe.

W związku ze śmiercią 31 grudnia 2022 roku emerytowanego papieża Benedykta XVI i uroczystościami pogrzebowymi w Watykanie w mediach społecznościowych pojawiła czarno-biała fotografia, która ma być wyjątkowa z racji tego, że ma przedstawiać razem trzech papieży. Między Janem Pawłem II a kardynałem Josephem Ratzingerem (późniejszym Benedyktem XVI) ma stać uśmiechnięty kardynał Jorge Bergoglio (późniejszy Franciszek). To zdjęcie zostało opublikowane między innymi 5 stycznia na twitterowym koncie arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika.

Wpis polskiego arcybiskupa ma 114 tys. wyświetleń. Internauci komentujący pod zdjęciem są podzieleni. Jedni uważają, że jest autentyczne, a przy okazji nie szczędzą słów krytyki katolickim hierarchom: "I wszyscy trzej kryjący pedofilię w kościele katolickim"; "Trzech jeźdźców apokalipsy"; "Każdy ma z nich na sumieniu ofiary pedofili w sutannach". Inni informują, że fotografia została przerobiona: "Polecam usunąć, bo to fejk"; "Niestety, ale to przerobione zdjęcie. Nie ma takiego, na którym byliby w 3..."; "Na zdjęciu jest jeden papież, a po drugie to zdjęcie jest fotomontażem"; "Głowa ks. Bergoglio została wklejona sztucznie, niestety" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).