Biden wyszedł z konferencji, gdy Zełenski jeszcze przemawiał? To przerobione nagranie

Prezydent Stanów Zjednoczonych stał się ofiarą żartów, gdy do sieci trafiło nagranie, na którym wychodzi ze wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim, gdy ten jeszcze mówi. Zmanipulowany filmik pochodzi z kanału z rosyjską propagandą.

Joe Biden jak gdyby nigdy nic wychodzi z sali, w czasie gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze mówi? Taką scenę ze wspólnej konferencji prasowej w Białym Domu z 21 grudnia ma pokazywać krążące w mediach społecznościowych krótkie nagranie. Widać na nim, jak po opuszczeniu sali przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, dziennikarze wstają i zbierają się do wyjścia. Wideo kończy się ujęciem, na którym widać przemawiającego prezydenta Ukrainy, ale jakby do pustego pomieszczenia. Przy pulpicie obok nie ma już nikogo. Osamotnienie Zełenskiego ma wzmocnić dodany dźwięk cykającego świerszcza.

Część internautów nagranie uznało za autentyczne. W niewybrednych komentarzach na Twitterze odnosili się do wieku prezydenta Bidena, który skończył w listopadzie 80 lat. "Ten se gada, ten wychodzi, Ci wstają i nie wiedzą jak się zachować... Co tam się kurła dzieje w tych JuEsEj ???" - zapytał 26 grudnia jeden z polskich użytkowników Twittera, dodał emotikonę oznaczającą tarzanie się ze śmiechu (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Jego tweet został wyświetlony ponad 7 tys. razy. Inni internauci również złośliwie komentowali: "Jaki to jest cyrk to głowa mała"; "Mają wesoło z tym starym klamotem"; "Buahaha dziadyga sobie poszedl".

Wideo nie jest prawdziwe - zostało komputerowo przerobione.

Źródłem rosyjski kanał z propagandą

Polski internauta skomentował wideo z prezydentami, które zostało umieszczone dwa dni wcześniej na Twitterze przez rosyjskojęzyczne, anonimowe konto, które - jak można wnosić po jego nazwie i zdjęciu profilowym - ma prowadzić młoda Rosjanka. Pełno tam treści politycznych sławiących Rosję, popierających inwazję na Ukrainę i negatywnie odnoszących się do tego kraju.

Innym rosyjskim śladem jest znak wodny "tg.Z_memes" umieszczony na środku ekranu. To niezbyt popularny (25 tys. subskrybentów) satyryczny rosyjski kanał na Telegramie. W rzeczywistości sławi rosyjską armię, popiera wojnę, próbuje ośmieszyć Ukrainę i jej władze. Logotypem kanału jest litera "Z" w kolorach rosyjskiej flag. "Z" to jeden z symboli inwazji. Filmik z wychodzącym z konferencji prasowej Bidenem, został tam opublikowany 23 grudnia z kpiącym komentarzem: "Dziękuję, dobrze było cię usłyszeć, p****ol się". Można zatem domniemywać, że ten kanał jest źródłem wideo.

Jak stworzono fejka

W środę, 21 grudnia prezydent Zełenski w swojej pierwszej podróży zagranicznej po rosyjskiej inwazji odwiedził stolicę Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie spotkał się z prezydentem Joe Bidenem. Przywódcy rozmawiali około dwóch godzin, a następnie spotkali się w Białym Domu z dziennikarzami na konferencji prasowej. Potem Zełenski przemawiał w Kongresie, na wspólnym posiedzeniem Izby Reprezentantów i Senatu.

Konferencja prasowa Bidena i Zełenskiego była transmitowana przez stacje telewizyjne na całym świecie, w tym przez TVN24. Atmosfera między prezydentami była dobra, wręcz przyjacielska. Pokazała to choćby reakcja obu przywódców na ostatnie pytanie, zadane przez jedną z ukraińskich dziennikarek: "Może jestem naiwna, ale czy możemy tę sprawę skrócić i wyposażyć Ukrainę we wszelką broń, jaka jest jej potrzebna, żeby wyzwolić terytoria szybciej?" - zapytała. Joe Biden wskazał w stronę prezydenta Ukrainy i powiedział: "Jego odpowiedź to: tak". Zełenski szeroko się uśmiechnął, a potem wręcz zaczął śmiać. Pokiwał głowę i patrząc na dziennikarkę, odpowiedział: "Zgadzam się".

Podczas konferencji nie doszło do sytuacji pokazanej na krążącym w sieci filmiku - Biden wcale nie wyszedł, gdy Zełenski jeszcze mówił. Obaj przywódcy stoją obok siebie, przy pulpitach, a Joe Biden wychodzi, ale już po zakończeniu konferencji. Zełenski nie zostaje osamotniony przy swojej mównicy, tylko rusza za Bidenem. W przerobionym nagraniu dokonano zbliżenia na Bidena, tak aby jego ukraiński odpowiednik pozostał niewidoczny.

Podczas konferencji przywódcy cały czas stali obok siebie TVN24/Twitter

Autorzy tej przeróbki podzielili ekran na pół i połączyli ze sobą dwa klipy wideo. Z lewej strony widać przemawiającego Zełenskiego w czasie trwania konferencji, a z prawej odchodzącego Bidena po jej zakończeniu. Co więcej, słowa prezydenta Ukrainy, jakie słychać na nagraniu nie pochodzą z konferencji. "Chcę bardzo wam podziękować za pakiety finansowe, a także te, które możecie chcieć przyjąć. Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację" - to słowa Zełenskiego z przemówienia w Kongresie.

