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Niedźwiedź z miną w pysku? Co zarejestrowała fotopułapka

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Niedźwiedź niosący minę
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Źródło wideo: Sherri Stuart-Warnke, DVIDs/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: x.com
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"Miś pirotechnik", "niedźwiedź bojowy", "reinkarnacja misia Wojtka" - internauci komentują zdjęcia z niedźwiedzia z miną w pysku. "Ujęcie podobno pochodzi z fotopułapki i nie jest to AI" - przekonuje jeden z użytkowników. Sprawdzamy, czy na pewno.

"Szanse na to, że zginiesz od miny lądowej dostarczonej przez niedźwiedzia, są niewielkie, ale nigdy nie wynoszą zero" - 29 października 2026 roku pisze anglojęzyczny użytkowników serwisu X. Do wpisu dołączył montaż dwóch kadrów, które wyglądają na zrobione przez leśną fotopułapkę.

Kadry pochodzą z października 2025 roku. Widać na nich jak niedźwiedź trzyma w pysku duży, okrągły przedmiot, który przypomina minę. Niedźwiedź zbliża się do kamery, na pierwszym zdjęciu jest oddalony od niej o kilkanaście metrów, na drugim mija fotopułapkę, więc lepiej widać, co niesie. Wpis ma 3,5 mln wyświetleń.

FAŁSZ
Wpis ze zdjęciem niedźwiedzia niosącego minę
Wpis ze zdjęciem niedźwiedzia niosącego minę
Źródło zdjęcia: x.com

"To wygląda jak sowiecka mina przeciwpancerna TM-62" - twierdzą niektóre konta, podające wpis dalej. Pod koniec października 2026 roku zdjęcia z miną stały się wiralem na platformie X, Instagramie i Facebooku.

Zdjęcia niedźwiedzia dotarły także do polskich użytkowników: "Powiem tak: prawdopodobieństwo bycia zaatakowanym przez niedźwiedzia na przykład w Polsce statystycznie wynosi jakieś 0,00001%, a jeżeli nie chodzisz regularnie w czasie sezonu po lasach w Bieszczadach albo Tatrach, prawdopodobieństwo jest jeszcze niższe. Jednak mieć konfrontację z niedźwiedziem, który chce cię dodatkowo wysadzić miną lądową w powietrze, którą trzyma przypadkowo w pysku, jest praktycznie równe zeru. (No chyba że to nie jest mina). A jednak nigdy nie mów nigdy. Ujęcie podobno pochodzi z fotopułapki i nie jest to AI. Trudo mi uwierzyć, no ale kto wie"- pisał anonimowy użytkownik X (oryginalna pisownia wszystkich wpisów).

"Reinkarnacja Misia Wojtka?" (niedźwiedź przygarnięty przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w trakcie II wojny światowej - red.); "miś pirotechnik"; "A jednak spotkanie miśka sapera nie jest równe zeru"; "Jak pojedziesz teraz w Bieszczady to prawdopodobieństwo mocno rośnie"; "Musiała być przeciwczołgowa, bo inaczej by tak nie pobiegał"; "Niedzwiedź bojowy. Wojtek's resurection (ang. zmartwychwstanie Wojtka)" - komentują polskojęzyczny wpis inni użytkownicy.

Jednak niektórzy sugerują, że zdjęcia są raczej wytworem sztucznej inteligencji. "Jeśli to nie AI to raczej bym obstawiał element kuchenki turystycznej. Niedźwiedź zabrał bo były na niej resztki tłuszczu"; "To fake. Grafika została wygenerowana przez AI".

Co to za kadry

Na zdjęciach widoczna jest data - 24 października 2025 roku. Wyszukiwanie obrazem między tą datą a 29 października 2026, czyli datą omawianego wpisu nie daje rezultatów. Nie znaleźliśmy także żadnych doniesień prasowych ani raportów o takim wydarzeniu opublikowanych przez organizacje zajmujące się dziką przyrodą, Analiza fotografii w narzędziu Sightengine wykazuje, że zdjęcie zostało wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Analiza zdjęcia narzędziem Sightengine
Analiza zdjęcia narzędziem Sightengine
Źródło zdjęcia: sightengine.com

Narzędzie sugeruje, że zdjęcie zostało wygenerowane za pomocą narzędzi firmy OpenAI. Potwierdza to analiza zdjęcia w oficjalnym narzędziu OpenAI Verify.

Analiza zdjęcia na stronie OpenAI Verify
Analiza zdjęcia na stronie OpenAI Verify
Źródło zdjęcia: https://openai.com/pl-PL/research/verify/

Wygląda więc to, że prawdopodobieństwo śmierci z powodu miny dostarczonej przez niedźwiedzia, wciąż wynosi zero.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaNiedźwiedź
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