"Bill Gates, Klaus Schwab i przyjaciele zażądali nieszczepionych pilotów"? Nie, to stare wideo

Uczestnicy tegorocznej konferencji Światowego Forum Ekonomicznego rzekomo mieli żądać, by ich loty do Davos obsługiwali nieszczepieni piloci. Aby rozpropagować ten fałszywy przekaz, internauci wykorzystali stare nagranie.

16 stycznia rozpoczął się szczyt gospodarczy w szwajcarskim Davos organizowany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, WEF). Dzień przed pierwszym dniem obrad na Twitterze pojawiła się informacja: "Światowe Forum Ekonomiczne, Bill Gates, Klaus Schwab (pomysłodawca i założyciel WEF - red.) i przyjaciele zażądali nieszczepionych pilotów na ich loty do #davos2023 'Otrzymujemy teraz telefony od bogatych biznesmenów, którzy potrzebują nieszczepionych pilotów i załogi' do latania samolotami". Autor wpisu dołączył do niego trwające ok. półtorej minuty nagranie wywiadu z Alanem Daną, podpisanym jako były pilot. Dana mówi, że Josh Yoder z organizacji US Freedom Flyers dostaje telefony od bogatych biznesmenów, którzy próbują zorganizować loty z nieszczepionymi pilotami.