"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych - w tym także w polskich - generują posty informujące, jakoby księżniczka Szwecji miała nazwać Donalda Trumpa "zboczeńcem" i nawoływać do bojkotu amerykańskich produktów w Europie. Wpisy ilustrowane są zdjęciem rzekomej księżniczki. To potrójny fake news.

Ponad 130 tys. wyświetleń na platformie X ma wpis polskiego internauty, który 8 lutego ogłosił: "Szwedzka ksiezniczka Frida nazywa Trumpa psychopatycznym zboczencem i twierdzi ze Europa powinna zakazac wszystkich amerykańskich produktow" (pisownia postów oryginalna). "Brawo - wreszcie babka z jajami" - skomentował. Post zilustrował zdjęciem młodej kobiety z blond włosami, co sugeruje, że to jest owa szwedzka księżniczka Frida.

Post z fake newsem o rzekomej szwedzkiej księżniczce zilustrowany fotografią szwedzkiej biegaczki narciarskiej

Rzekome słowa członkini szwedzkiej rodziny królewskiej wywołały podziw części internautów. "I piękna i mądra - rzadkość"; "Pełna zgoda"; "Brawo" - pisali. Niektórych jednak oburzyły: "Zwykła kretynka, tylko z tytułem"; "Kolejna głupia księżniczka"; "Zidiociała lewaczka, przez takich właśnie ludzi UE stała się pośmiewiskiem świata".

Przekaz o "szwedzkiej księżniczce Fridzie" szczególnie mocno rozchodzi się w anglojęzycznej sieci. Posty są ilustrowane tym samym zdjęciem młodej kobiety.

Anglojęzyczne wpisy ze zdjęciem Szwedki generowały setki tysięcy wyświetleń

Jednak sporo zarówno polskich, jak i zagranicznych internautów nie dało się nabrać na ten przekaz. "Jaka księżniczka?"; "To nie jest księżniczka"; "Fejk"; "Świadomy fejk czy kretynizm?" - komentowali.

Rzeczywiście, to jest fake news - i to w kilku wymiarach. W dodatku bazujący na bieżących wydarzeniach: aferze wokół ujawnionych dokumentów Jeffreya Epsteina i trwających zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Trzy razy fejk

Po pierwsze, nie znaleźliśmy żadnych wiarygodnych dowodów na to, aby księżniczka Szwecji faktycznie miała nazwać Donalda Trumpa "psychopatycznym zboczeńcem".

Po drugie, wśród szwedzkiej rodziny królewskiej nie ma nikogo o imieniu Frida. Jak można się dowiedzieć ze strony internetowej szwedzkiego dworu królewskiego, księżniczki Szwecji to: Victoria, Estelle, Sofia, Madeleine, Ines, Leonore, Adrienne, Margaretha, Désirée oraz Christina.

Po trzecie... - no właśnie: kim jest kobieta ze zdjęcia? To rzeczywiście popularna Szwedka - ale nie księżniczka, lecz sportowczyni. Fotografia przedstawia Fridę Karlsson, która jest szwedzką biegaczką narciarską. Ta 26-latka jest mistrzynią świata na 50 kilometrów z 2025 roku, a podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech wygrała bieg łączony 10+10 kilometrów kobiet. To pierwszy złoty medal olimpijski w karierze Karlsson.

Jej zdjęcie wykorzystane do fake newsa zrobił fotograf Maxim Thore dla skandynawskiej sportowej agencji fotograficznej Bildbyran. Fotografia ilustrowała m.in. artykuł z października 2024 roku o Fridzie Karlsson opublikowany na norweskim portalu Nettavisen Sport.

