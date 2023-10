Tarczyński: w Niemczech "nie można wyjść do parków". Niemieckie MSW: nic o tym nie wiemy

Europoseł PiS Dominik Tarczyński twierdzi, że w Niemczech powstał "specjalny sztab kryzysowy do spraw chodzenia na spacery po parkach, bo nie można wyjść do parków". Nie ma potwierdzenia takiej informacji w żadnych oficjalnych źródłach.

Ci, którzy wygenerowali ten problem, czyli Niemcy, Angela Merkel doprowadziła do tego, że w tamtym tygodniu powstał i zebrał się specjalny sztab kryzysowy do spraw chodzenia na spacery po parkach, bo nie można wyjść do parków. U nas takiej komisji nie trzeba.

Tarczyński nie powiedział tego wprost, ale z jego wypowiedzi jasno wynika, że "sztab kryzysowy do spraw chodzenia na spacery po parkach" miał powstać w Niemczech. Przeanalizowaliśmy informacje w niemieckich mediach i zapytaliśmy o tę sprawę niemieckie służby. Nie znaleźliśmy śladu informacji, która potwierdzałaby utworzenie takiego ciała. W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o gwałcie zbiorowym w berlińskim Görlitzer Park. Między innymi w związku z tym wydarzeniem na prośbę burmistrza Berlina we wrześniu zebrał się "szczyt bezpieczeństwa". Wyjaśniamy.

Zespół do spraw bezpieczeństwa w parkach? "Nie wiemy o takiej inicjatywie"

Latem tego roku w niemieckich, ale i polskich mediach informowano o gwałcie w Görlitzer Park w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. 27-latka została zgwałcona na oczach swojego partnera. On sam został pobity. W sprawie zatrzymano trzech podejrzanych - to imigranci z Somalii i Gwinei. Media informując o zdarzeniu, powielały m.in. zapowiedzi burmistrza Berlina Kaia Wegnera, który zapowiedział organizację spotkania poświęconego bezpieczeństwu. "Nasze parki i tereny zielone w Berlinie muszą być bezpieczne dla wszystkich" - powiedział wówczas Wegner (cytat za Dziennik.pl). Taki "Szczyt bezpieczeństwa" odbył się w Berlinie 8 września, obok lokalnych polityków wzięli udział także komendant policji i dyrektor straży pożarnej. "Podczas szczytu uczestnicy uzgodnili konkretne środki koncentrujące się na bezpieczeństwie w przestrzeni publicznej, usprawnieniach dla służb ratunkowych i działaniach przeciwko przestępczości zorganizowanej. Ponadto zdecydowano o konkretnych działaniach w celu poprawy bezpieczeństwa w Görlitzer Park na Kreuzbergu i na Leopoldplatz w Mitte" - czytamy w komunikacie dla mediów.

Sam szczyt dotyczył spraw bezpieczeństwa w całym mieście - nie tylko w parkach. Wypowiedź Tarczyńskiego o Angeli Merkel, która rzekomo doprowadziła do tego, że "zebrał się specjalny sztab kryzysowy do spraw chodzenia na spacery po parkach, bo nie można wyjść do parków" sugeruje istnienie problemu bezpieczeństwa w wielu niemieckich parkach, albo w parkach w dużej części kraju. Angela Merkel była niemiecką kanclerz do 8 grudnia 2021. Także prawie dwa lata temu wycofała się z polityki federalnej. Z tych powodów oceniamy wypowiedź Tarczyńskiego jako fałsz.