Świat Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta Zuzanna Karczewska

Marsz pod hasłem "Zjednocz Królestwo" w Londynie (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Reuters

Dwie duże manifestacje przeszły ulicami Londynu w sobotę, 16 maja 2026 roku. Jedna z nich była propalestyńskim marszem przeciwko zbrojnym działaniom Izraela; druga - demonstracją skrajnej prawicy pod hasłem "Zjednoczyć królestwo" (ang. Unite the Kingdom). Z uczestnikami tej drugiej połączył się w rozmowie wideo europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, któremu kilka dni wcześniej odmówiono wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Tarczyński nie tylko zdalnie przemawiał do zgromadzonych w Londynie, lecz demonstrację prawicy nagłaśniał i relacjonował w mediach społecznościowych. Wrzucał do sieci zdjęcia i nagrania. W jednym z postów z 16 maja zamieścił film mający pokazywać marsz nagrany z drona. Nagranie robi wrażenie - widać tłum ludzi idący przez most i dużą ulicą Londynu. Post europosła wygenerował niemal dwa miliony wyświetleń. Ponad 100 tys. osób go polubiło, a podało dalej ponad 20 tys.

FAŁSZ Autorzy postów błędnie podają, że to demonstracja z 16 maja 2026 roku Źródło zdjęcia: x.com

Nie on jeden zamieścił ten materiał z opisem, że to sobotni prawicowy marsz. "Rzeka ludzi w Londynie. Gdyby tylko była nadzieja, że zmyje lewicowo-liberalny szlam" - napisał inny internauta, udostępniając również to wideo (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego wpis wyświetlono niemal 30 tys. razy, niemal 800 osób podało go dalej.

"Miło się patrzy"; "Oj Super było by takie piękne podejście Polaków i Zmusić donalda tuska i jego bandę do dymisji"; "Budzicie się. Oby nie za późno. Powodzenia"; "Piękny widok" - komentowali internauci zachwyceni rzekomą frekwencją marszu prawicy.

Sęk w tym, że to wideo wcale nie przedstawia demonstracji z 16 maja 2026 roku.

To samo miasto, jednak inny rok

Jak opisywała stacja CBS News, uczestnicy marszu "Unite the Kingdom" przedstawili wydarzenie jako "protest przeciwko erozji brytyjskiej tożsamości". Za organizację manifestacji odpowiedzialny jest prawicowy aktywista Tommy Robinson, którego prawdziwe nazwisko to Stephen Yaxley-Lennon. Podobną demonstrację zorganizował 13 września 2025 roku. W tegorocznym wydarzeniu, według szacunków policji, wzięło udział ok. 60 tys. osób. Uczestnicy na ulicach Londynu skandowali hasła: "Chcemy odejścia Starmera", "Chrystus jest królem", nieśli obrazy z chrześcijańskimi symbolami. Część miała czapki z napisem "Make England Great Again" nawiązującym do ruchu MAGA Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Wydarzenie rzeczywiście zgromadziło tłumy - ale to nie te widoczne na nagraniu opublikowanym m.in. przez Tarczyńskiego. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem znaleźliśmy wiele kopii tego filmu - są z września 2025 roku. Bo manifestacja widoczna na nagraniu to ubiegłoroczny marsz zorganizowany przez Tommy'ego Robinsona.

Nagranie pokazuje demonstrację z września 2025 roku Źródło zdjęcia: TikTok, Instagram

Londyńska policja 13 maja 2026 roku opublikowała na stronie internetowej mapę z trasą demonstracji "Unite the Kingdom". Co istotne: widać na niej, że uczestnicy nie mieli przejść nad Tamizą. A przypomnijmy, że na rozpowszechnianym wideo tłum idzie mostem.

Na mapie opublikowanej przez londyńską policję widać, że trasa nie prowadziła przez most Źródło zdjęcia: news.met.police.uk