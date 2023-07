Titanic został podmieniony w celu wyłudzenia ubezpieczenia? To teoria spiskowa

Titanic nie zatonął, został podmieniony na bliźniaczy statek w celu wyłudzenia ubezpieczenia - przekonuje w popularnym wątku anonimowy twitterowicz. Tymczasem brak wiarygodnych dowodów na tę tezę.

Ponad 110 lat temu, w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku statek Titanic płynący na trasie Southampton - Cherbourg - Queenstown - Nowy Jork zatonął u wybrzeży Nowej Fundlandii po zderzeniu z górą lodową. Zginęło wtedy około 1,5 tys. pasażerów i członków załogi. Pod koniec czerwca tego roku na polskim Twitterze na popularności zaczęła zdobywać teoria, że Titanic nie zatonął - został podmieniony na bliźniaczy statek, który następnie celowo zatopiono, aby wyłudzić ubezpieczenie.

"Titanic Każdy zna jego 'oficjalną historię', ale czy zna też inne tajemnice? Titanic miał swój bliźniaczy lecz znacznie starszy od siebie okręt o nazwie Olimpia. Właścicielem obu był znany wszystkim miliarder JP Morgan, który ubezpieczył od zatonięcia tylko jeden z nich tak jest, właśnie Olimpię. W celu wyłudzenia odszkodowania oba statki po prostu przemalowano, zmieniono ich nazwy w dokumentacji, a ponieważ były do siebie łudząco podobne nikt nie zauważył wówczas różnicy, zapewne kogoś też przekupiono. I tak stara i wysłużona Olimpia została wysłana w swój ostatni rejs." - czytamy w wątku opublikowanym przez anonimowego twitterowicza 27 czerwca 2023 roku (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Ten przekonywał dalej, że "za teorią przemawia zwłaszcza charakterystyczny układ okien na Olimpii". Podmieniony statek miał być "wysłużonym okrętem, którego remont był droższy od złomowania. W celu uniknięcia jakichkolwiek kosztów oraz wyłudzenia ogromnej kwoty z odszkodowania, bezduszny bogacz posunął się do morderstwa, co nie w historii nie byłoby niczym nowym. Dodatkowo wyeliminował wielu swoich ówczesnych handlowych konkurentów, jak również zaciekłych przeciwników powołania Banku Centralnego w USA, którzy blokowali ten proces. Krótko po katastrofie JP Morgan otrzymał ogromne odszkodowanie, a niecały rok później powołano do życia Bank Centralny".

FAŁSZ

Pierwszy tweet z wątku wyświetlono prawie 70 tys. razy, polubiło go ponad 300 użytkowników Twittera.

"Żyjemy w matrixie. Cała historia to jedno wielkie kłamstwo"; "Ty tak na poważnie ? I pewnie ziemia jest płaska!"

"Ciekawe"; "Żyjemy w matrixie. Cała historia to jedno wielkie kłamstwo"; "Czytałem o tym kiedyś, oprócz tego chodziło też o kilka osób i spraw do załatwienia"; "Najważniejsze, że w ten wspaniały rejs popłynęli wszyscy bankierzy, którzy byli przeciwni prywatnej rezerwie federalnej. Co za pech... " - pisali w odpowiedzi niektórzy internauci.

Część z komentujących zwróciła na błędną nazwę drugiego statku: "Nie 'Olimpia', a 'Olympic'. I nie jedyny, bo jeszcze był 'Britannic'"; "Nie Olimpia, a Olimpic. Nie okręt, a statek. Nie znacznie starszy, tylko w tym samym czasie były budowanie. Odpuść sobie, jak nie ogarniasz".

Wielu internautów nie uwierzyło w prawdziwość teorii opisanej w popularnym wątku: "Ty tak na poważnie ? I pewnie ziemia jest płaska!"; "Bzdury, a zdjęcia które pokazujesz na dowód są podmienione ( a także przycięte, by nie było widać nazw statków)"; "Akurat to Titanic miał w połowie zabudowaną promenadę, a nie Olympic. Ten angielski opis ze strzałką dotyczy okien kajut znajdujących się pod promenadą. Wiem, że to ciekawa teoria, ale jeśli zgłębi się temat, to wniosek jest taki, że nie było podmianki tych statków".

I słusznie, bo okazuje się, że ma wiarygodnych dowodów historii przedstawionej przez internautę.

Brak dowodów na poparcie tezy o podmianie statków

Teorie na temat "podmiany" statków już wcześniej krążyły w anglojęzycznych mediach. W styczniu tego roku analizowały ją redakcja Associated Press (AP), a w marcu indyjski portal fact-checkingowy Factly.com. Obie uznały ją za fałszywą.

Propagatorem teorii był brytyjski autor Robin Gardiner, który w swoich książkach sugerował, że Titanic tak naprawdę nie zatonął, zauważa redakcja Factly.com. Gardinera uważa, że Titanica zastąpił uszkodzony siostrzany statek Olympic. Jego zatonięcie rzekomo zostało zaplanowane, by wyłudzić ubezpieczenie, zauważa redakcja Factly.com.

Do tych twierdzeń odnieśli się inni autorzy i eksperci. W 2004 roku opublikowano książkę pt. "Olympic & Titanic: The Truth Behind the Conspiracy", której autorzy Steve Hall i Bruce Beveridge obalają teorię podmiany obu statków. Jak argumentowali Titanic i Olympic były siostrzanymi statkami, ale jednocześnie miały wiele różnic konstrukcyjnych, które uniemożliwiłyby zamianę obu statków. I tak Titanic miał inną liczbę wodoszczelnych przedziałów niż Olympic, oraz mocniejsze silniki czy też inną konfigurację wałów napędowych. Olympic (nie Olimpia) nie był tez "znacznie starszy" niż Titanic, jak twierdzi twitterowicz w wątku. Daty wodowania obu statków dzieli ponad pół roku.

"Istnieje wiele dowodów przeczących teorii o zamianie statków" - powiedział AP J. Kent Layton, autor książek o Titanicu. I tak oba statki miały różny numer identyfikacyjny konstrukcji, znany również jako numer stoczni - ten umieszcza się na wielu częściach konstrukcyjnych statku. "Dobrze udokumentowano, że numer stoczniowy Olympic wynosił 400, a Titanica 401. Wiele przedmiotów z numerem 401 zostało wydobytych z Titanica, a przedmioty sprzedane na aukcji po zakończeniu eksploatacji Olympic w 1935 roku nosiły numer 400" - wyjaśnia AP.

"Każdy kawałek boazerii, którego instalacja na obu statkach zajęła miesiące, musiałby zostać zdjęty z obu statków i zamieniony w ciągu zaledwie kilku dni, co nie ma sensu" - powiedział AP Layton.

Właściciel Titanica pozbył się przeciwników swojego pomysłu centralizacji bankowości USA? Dowodów także brak

W popularnym wątku stwierdzono też, że właściciel Titanica John Pierpont Morgan, rzekomo celowo zatapiając statek "dodatkowo wyeliminował wielu swoich ówczesnych handlowych konkurentów, jak również zaciekłych przeciwników powołania Banku Centralnego w USA, którzy blokowali ten proces".

W marcu 2021 roku tę teorię zweryfikowała też redakcja Reuters. Przeciwnikami powołania mieli być: biznesmen Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, właściciel domu towarowego Macy's i John Jacob Astor, potentat branży nieruchomości. Jak sprawdził Reuters, nie ma dowodów na to, że ta trójka była przeciwna pomysłowi J.P. Morgana na wprowadzenie scentralizowanej bankowości w Stanach Zjednoczonych.

Ekspert od historii Titanica, George Behe, przekazał Reutersowi, że przez 45 lat badania historii Titanica nie był w stanie znaleźć żadnych dokumentów, które dowodziłyby, że trzej mężczyźni sprzeciwiali się powstaniu Rezerwy Federalnej (Fed), czyli bankowi centralnemu Stanów Zjednoczonych.

Dziennikarze "Washington Post" w 2018 roku opublikowali swoją analizę tej teorii. Ich kwerenda zdigitalizowanych amerykańskich gazet z epoki wykazała, że Isidor Straus publicznie opowiedział się za propozycją powołania Rezerwy Federalnej. Wynika to z dwóch artykułów października 1911 roku, które ukazały się w "New York Times". Dziennikarzom nie udało się znaleźć dowodów by Astor czy Guggenheim zajęli publiczne stanowiska w tej samej sprawie.

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24