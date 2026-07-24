To będzie "podniebny stadion"? Szykują futurystyczny obiekt, ale nie taki
Kurz po finale mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jeszcze nie opadł, a sieć obiegły wizualizacje "podniebnego stadionu". Ten ma powstać w Arabii Saudyjskiej, która będzie gospodarzem rozgrywek w 2034 roku. Najbliższy mundial - w 2030 roku - odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Dodatkowo trzy pierwsze mecze turnieju zostaną rozegrane w krajach Ameryki Południowej.
Organizacja mistrzostw w 2034 roku jest elementem strategii Saudi Vision 2030, która ma przekształcić Arabię Saudyjską gospodarczo i społecznie. Celem jest wzrost znaczenia nauki i technologii, rozwój turystyki i sektora usług i w efekcie odejście od uzależnienia saudyjskiej gospodarki od dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Ważną rolę w Arabii Saudyjskiej przyszłości odgrywać ma również sport.
W ramach tej wizji powstać ma futurystyczny region NEOM w prowincji Tabuk, którego kluczowym elementem ma być The Line - inteligentne miasto zbudowane na planie ciągnącej się przez 170 kilometrów linii. To właśnie w tym mieście powstać ma Neom Stadium - "najbardziej wyjątkowy stadion na świecie". Projekt od dawna budzi ciekawość internautów, którzy co pewien czas udostępniają rzekome wizualizacje obiektu. Już raz opisywaliśmy je w Konkret24.
Najnowsza fala filmów z "podniebnym stadionem" pojawiła się po finale tegorocznych mistrzostw świata. "Państwo też czekają na następną windę?" - napisał na X, udostępniając film z rzekomą wizualizacją stadionu Marek Magierowski, rzeczki prasowy prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2015-2017, potem wiceminister spraw zagranicznych i ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
Na nagraniu - z lotu ptaka - widzimy szklany wieżowiec górujący nad miastem. W koronie budynku umieszczony został otwarty stadion. Jeśli boisko jest pełnowymiarowe, to ściany takiego budynku muszą mieć setki metrów długości, nie mówiąc o wysokości całej konstrukcji. Na horyzoncie miasto otacza akwen wodny. W tle słychać muzykę - hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów.
"Bardzo ciekawy może być sposób ewakuacji w przypadku zagrożenia…. Ta część świata już dawno odkleiła się od rzeczywistości… Komu potrzebny jest taki stadion?"; "A co jak piłka wypadnie?"; "Plan ewakuacji z takiego stadionu chętnie bym zobaczył"; "Ale będzie trzeba daleko chodzić po piłkę" - komentują wpis internauci.
Wideo z futurystycznym stadionem publikują na x użytkownicy w różnych językach. Niektóre posty osiągają milionowe zasięgi. Przekaz - niezależnie od języka - jest właściwie ten sam. Arabia Saudyjska buduje "podniebny stadion" na mistrzostwa świata w 2034 roku. Budynek ma mieć 350 metrów wysokości i - jak czytamy w niektórych wpisach - ma być częścią projektowanego przez Saudyjczyków miasta przyszłości.
W niektórych wpisach pojawiają się dwa nagrania z wizualizacjami podniebnego stadionu. Drugi film ukazuje bardzo podobny projekt - stadion umieszczony w koronie wieżowca górującego nad futurystycznym miastem. W tym przypadku budynek zwieńczony jest szklaną strefą VIP umiejscowioną w iglicy nad stadionem. Tej wizualizacji również towarzyszy hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Filmy z rzekomym "podniebnym stadionem" towarzyszom postom z informacjami na temat przyszłego mundialu. Na przykład dotyczącym terminu rozgrywania turnieju, który zdaniem Politico może odbyć się nie w 2034 roku, ale w styczniu 2035 roku. Jednak nie wszyscy internauci wierzą, że projekt jest prawdziwy. "To jest wielokrotnie zdebunkowane, fejkowe wideo" - pisze jeden z komentujących pod postem Marka Magierowskiego. I to on ma rację.
Jak ma wyglądać "podniebny stadion"
Mecze mistrzostwa świata w Arabii Saudyjskiej są planowane na aż 15 stadionach, z czego osiem obiektów będzie zlokalizowanych w stolicy kraju - Rijadzie. Zgodnie z opublikowaną w 2024 roku broszurą budowa ośmiu stadionów była wtedy planowana, trzy miały status - "w budowie", a cztery czekały na remont. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). I chociaż wiele ze stadionów może wizualnie zachwycać, żaden nie wygląda jak ten z popularnego nagrania.
W publikacji znajduje się projekt jednego stadionu, który ma znajdować się 350 metrów nad ziemią. To wspomniany już Neom Stadium. W broszurze czytamy, że "stadion, podobnie jak reszta miasta, będzie w całości zasilany energią odnawialną, generowaną głównie ze źródeł wiatrowych i słonecznych". Budowa obiektu ma rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć dwa lata przed turniejem - w roku 2032.
Patrząc na projekt nowego stadionu, widać jednak, że nie ma on nic wspólnego z filmami, które krążą w portalach społecznościowych. Futurystyczny stadion nie jest planowany w wieżowcu, ale wewnątrz miasta-linii, nad mariną.
Analizę wiralowego filmu z "podniebnym stadionem" w listopadzie 2025 roku przeprowadziła Agencja France-Presse (AFP). Agencja potwierdziła, że twórcą projektu jest Liam Howes, brytyjski twórca cyfrowy, który przyznał się do stworzenia wizualizacji w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail". Konto jego firmy Hypora UltraWorks na TikToku jest pełne nietypowych wizualizacji stadionów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.
Projektowany na mistrzostwa świata w 2034 Neom Stadium nie powstanie więc na szczycie wieżowca. Wizja, która stoi za tym obiektem i całym miastem The Line, jest jednak równie fantastyczna. Stadion i miasto wciąż są jednak w fazie projektu. Media, w tym Reuters, informują o opóźnieniach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inteligentnego miasta przyszłości. Obecnie władze Arabii Saudyjskiej mają koncentrować się na budowie niespełna 2,4-kilometrowego odcinka miasta wraz z futurystycznym stadionem.