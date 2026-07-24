Świat To będzie "podniebny stadion"? Szykują futurystyczny obiekt, ale nie taki Szymon Rębowski |

Wielka feta w Madrycie! Hiszpanie wrócili do kraju po wygraniu mistrzostw świata Źródło wideo: REUTERS Źródło zdj. gł.: X.com

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Kurz po finale mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jeszcze nie opadł, a sieć obiegły wizualizacje "podniebnego stadionu". Ten ma powstać w Arabii Saudyjskiej, która będzie gospodarzem rozgrywek w 2034 roku. Najbliższy mundial - w 2030 roku - odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Dodatkowo trzy pierwsze mecze turnieju zostaną rozegrane w krajach Ameryki Południowej.

Organizacja mistrzostw w 2034 roku jest elementem strategii Saudi Vision 2030, która ma przekształcić Arabię Saudyjską gospodarczo i społecznie. Celem jest wzrost znaczenia nauki i technologii, rozwój turystyki i sektora usług i w efekcie odejście od uzależnienia saudyjskiej gospodarki od dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Ważną rolę w Arabii Saudyjskiej przyszłości odgrywać ma również sport.

W ramach tej wizji powstać ma futurystyczny region NEOM w prowincji Tabuk, którego kluczowym elementem ma być The Line - inteligentne miasto zbudowane na planie ciągnącej się przez 170 kilometrów linii. To właśnie w tym mieście powstać ma Neom Stadium - "najbardziej wyjątkowy stadion na świecie". Projekt od dawna budzi ciekawość internautów, którzy co pewien czas udostępniają rzekome wizualizacje obiektu. Już raz opisywaliśmy je w Konkret24.

Najnowsza fala filmów z "podniebnym stadionem" pojawiła się po finale tegorocznych mistrzostw świata. "Państwo też czekają na następną windę?" - napisał na X, udostępniając film z rzekomą wizualizacją stadionu Marek Magierowski, rzeczki prasowy prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2015-2017, potem wiceminister spraw zagranicznych i ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Na nagraniu - z lotu ptaka - widzimy szklany wieżowiec górujący nad miastem. W koronie budynku umieszczony został otwarty stadion. Jeśli boisko jest pełnowymiarowe, to ściany takiego budynku muszą mieć setki metrów długości, nie mówiąc o wysokości całej konstrukcji. Na horyzoncie miasto otacza akwen wodny. W tle słychać muzykę - hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów.

FAŁSZ Post z futurystycznym stadionem udostępniony przez Marka Magierowskiego Źródło zdjęcia: x.com

"Bardzo ciekawy może być sposób ewakuacji w przypadku zagrożenia…. Ta część świata już dawno odkleiła się od rzeczywistości… Komu potrzebny jest taki stadion?"; "A co jak piłka wypadnie?"; "Plan ewakuacji z takiego stadionu chętnie bym zobaczył"; "Ale będzie trzeba daleko chodzić po piłkę" - komentują wpis internauci.

Wideo z futurystycznym stadionem publikują na x użytkownicy w różnych językach. Niektóre posty osiągają milionowe zasięgi. Przekaz - niezależnie od języka - jest właściwie ten sam. Arabia Saudyjska buduje "podniebny stadion" na mistrzostwa świata w 2034 roku. Budynek ma mieć 350 metrów wysokości i - jak czytamy w niektórych wpisach - ma być częścią projektowanego przez Saudyjczyków miasta przyszłości.

FAŁSZ Wpisy o stadionie publikowane były przez internautów na całym świecie Źródło zdjęcia: x.com

W niektórych wpisach pojawiają się dwa nagrania z wizualizacjami podniebnego stadionu. Drugi film ukazuje bardzo podobny projekt - stadion umieszczony w koronie wieżowca górującego nad futurystycznym miastem. W tym przypadku budynek zwieńczony jest szklaną strefą VIP umiejscowioną w iglicy nad stadionem. Tej wizualizacji również towarzyszy hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów.

FAŁSZ Inna wizualizacja "podniebnego stadionu" w Arabii Saudyjskiej Źródło zdjęcia: x.com

Filmy z rzekomym "podniebnym stadionem" towarzyszom postom z informacjami na temat przyszłego mundialu. Na przykład dotyczącym terminu rozgrywania turnieju, który zdaniem Politico może odbyć się nie w 2034 roku, ale w styczniu 2035 roku. Jednak nie wszyscy internauci wierzą, że projekt jest prawdziwy. "To jest wielokrotnie zdebunkowane, fejkowe wideo" - pisze jeden z komentujących pod postem Marka Magierowskiego. I to on ma rację.

Jak ma wyglądać "podniebny stadion"

Mecze mistrzostwa świata w Arabii Saudyjskiej są planowane na aż 15 stadionach, z czego osiem obiektów będzie zlokalizowanych w stolicy kraju - Rijadzie. Zgodnie z opublikowaną w 2024 roku broszurą budowa ośmiu stadionów była wtedy planowana, trzy miały status - "w budowie", a cztery czekały na remont. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). I chociaż wiele ze stadionów może wizualnie zachwycać, żaden nie wygląda jak ten z popularnego nagrania.

Lista stadionów, na których mają odbyć się mistrzostwa świata w Arabii Saudyjskiej Źródło zdjęcia: digitalhub.fifa.com

W publikacji znajduje się projekt jednego stadionu, który ma znajdować się 350 metrów nad ziemią. To wspomniany już Neom Stadium. W broszurze czytamy, że "stadion, podobnie jak reszta miasta, będzie w całości zasilany energią odnawialną, generowaną głównie ze źródeł wiatrowych i słonecznych". Budowa obiektu ma rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć dwa lata przed turniejem - w roku 2032.

Wizualizacja stadionu Neom w Arabii Saudyjskiej Źródło zdjęcia: FIFA

Patrząc na projekt nowego stadionu, widać jednak, że nie ma on nic wspólnego z filmami, które krążą w portalach społecznościowych. Futurystyczny stadion nie jest planowany w wieżowcu, ale wewnątrz miasta-linii, nad mariną.

Wizualizacja NEOM Stadium w mieście The Line Źródło zdjęcia: https://saudi2034.com.sa/

Analizę wiralowego filmu z "podniebnym stadionem" w listopadzie 2025 roku przeprowadziła Agencja France-Presse (AFP). Agencja potwierdziła, że twórcą projektu jest Liam Howes, brytyjski twórca cyfrowy, który przyznał się do stworzenia wizualizacji w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail". Konto jego firmy Hypora UltraWorks na TikToku jest pełne nietypowych wizualizacji stadionów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wizualizacje stadionów na koncie firmy Hypora Ultraworks na TikToku

Projektowany na mistrzostwa świata w 2034 Neom Stadium nie powstanie więc na szczycie wieżowca. Wizja, która stoi za tym obiektem i całym miastem The Line, jest jednak równie fantastyczna. Stadion i miasto wciąż są jednak w fazie projektu. Media, w tym Reuters, informują o opóźnieniach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inteligentnego miasta przyszłości. Obecnie władze Arabii Saudyjskiej mają koncentrować się na budowie niespełna 2,4-kilometrowego odcinka miasta wraz z futurystycznym stadionem.