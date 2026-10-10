Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Tolkien i Orwell radykalizują? Jak skrajna prawica zawłaszcza ich książki

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni
Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni
Źródło zdj. gł.: https://twitter.com/PremierRP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Władca pierścieni" i "Rok 1984" mogą prowadzić do prawicowego ekstremizmu - taki przekaz krąży w polskiej sieci. Jego autorzy powołują się na brytyjski raport rządowy. Dokument mówi jednak czymś innym. Z ekspertem pokazujemy, jak skrajna prawica naprawdę wykorzystuje te i inne lektury.Artykuł dostępny w subskrypcji

Premierka Włoch Giorgia Meloni, wiceprezydent USA J.D. Vance, miliarder Elon Musk i inwestor Peter Thiel mają coś wspólnego. Wszyscy publicznie odwoływali się do "Władcy pierścieni" J.R.R. Tolkiena. Część z nich mówiła o przywiązaniu do tej trylogii. Chętnie sięgają do niej również środowiska skrajnej prawicy. Podobnie jak po "Rok 1984" George’a Orwella. A według przekazu, który krąży w sieci, lektura obu książek "może prowadzić do prawicowego ekstremizmu".

Internauci powołują się przy tym na raport brytyjskiej rządowej jednostki ds. komunikacji i przeciwdziałania ekstremizmowi (Research, Information and Communications Unit, RICU). Ten przekaz pojawił się w polskiej sieci pod koniec września, ale nie to jest jego pierwsza odsłona. Niemal dwa lata temu krążył w anglojęzycznej wersji. Wówczas jeden z postów zebrał niemal 27 milionów wyświetleń.

Doniesienia o lekturach mogących prowadzić "do prawicowego ekstremizmu" miały miliony wyświetleń już w 2024 roku
Doniesienia o lekturach mogących prowadzić "do prawicowego ekstremizmu" miały miliony wyświetleń już w 2024 roku
Źródło zdjęcia: x.com

Część internautów zaczęła szukać źródła tej informacji. Inni żartowali, że sami są "zagrożeni", bo te książki stoją na ich półkach. Pojawiały się też pytania, czy w takim razie trzeba będzie je spalić. Niektórzy zwracali jednak uwagę, że nie ma dowodów na to, że lektura tych książek prowadzi do radykalizacji.

Sprawdziliśmy, co tym przekazie wiadomo.

Raport i "lista podejrzanych książek"

O sprawie zrobiło się głośno w lutym 2023 roku. To wtedy konkretne tytuły i nazwiska pojawiły się w artykule brytyjskiego publicysty Douglasa Murraya w konserwatywnym brytyjskim tygodniku "The Spectator". Murray przekonywał, że uzyskał dostęp do części materiałów RICU. Twierdził, że w jednym z dokumentów "RICU ostrzega, że radykalizacja może wynikać z książek autorów takich jak C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Aldous Huxley i Joseph Conrad", a "lista podejrzanych książek" obejmuje też "Rok 1984" Georga Orwella.

Co ważne, Murray nie opublikował fragmentów analiz RICU, na które się powoływał. Nie wiadomo więc, z którego dokładnie dokumentu pochodziły tytuły oraz w jakim kontekście zostały wymienione. Jego tekst stał się natomiast inspiracją do kolejnych publikacji, w których wymienione książki zostały przedstawione jako rządowa lista książek mogących prowadzić do prawicowego ekstremizmu.

Do opisu Murraya pasuje wzmianka w raporcie Williama Shawcrossa, autora niezależnego przeglądu brytyjskiego programu Prevent. To część strategii antyterrorystycznej Wielkiej Brytanii, której celem jest zapobieganie radykalizacji. Shawcross krytycznie opisuje materiał RICU z 2020 roku dotyczący działalności skrajnej prawicy i ekstremistów w internecie. Stwierdza, że dokument wskazywał książki autorstwa głównego nurtu brytyjskich konserwatywnych komentatorów jako "kluczowe teksty ideologii nacjonalizmu kulturowego". Wspomina, że w tym samym dokumencie wymieniono "kluczowe teksty" dla białych nacjonalistów, wśród których znalazły się historyczne dzieła należące do zachodniego kanonu filozoficznego i literackiego. Shawcross nie wymienia żadnej książki ani autora z dokumentu RICU.

W odpowiedzi na pytanie członka Izby Lordów, czy rząd opublikuje pełny dokument wskazujący książki, ale też filmy i programy telewizyjne "inspirujące" skrajną prawicą i białą supremacją, przedstawiciel rządu nie odpowiedział wprost. Potwierdził jedynie, że RICU prowadzi analizy dotyczące działalności środowisk ekstremistycznych, a części informacji nie można ujawnić ze względów bezpieczeństwa.

Nie mamy więc niepodważalnego dowodu na to, że brytyjski rząd uznał "Władcę pierścieni" czy "Rok 1984" za książki, których lektura prowadzi do ekstremizmu. Wiemy natomiast, że jedna z analiz RICU z 2020 roku dotyczyła treści i dzieł wykorzystywanych przez środowiska skrajnej prawicy. A to nie to samo.

Pozostało 75% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
PolitykaLiteraturaJ.D. VanceJeff BezosManipulacjaGiorgia Meloni
Czytaj także:
Post Stanisława Tyszki o nowych studentach medycyny w Łodzi
"Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tydzień powitalny". Co "odkrył" europoseł Tyszka
Szymon Rębowski
Miller publikuje zdjęcie Epsteina i von der Leyen. "Panie Premierze, to fałszywka"
FAŁSZEpstein i von der Leyen na wspólnym zdjęciu? Co publikuje Leszek Miller
Zuzanna Karczewska
"Rdzenni Europejczycy będą mniejszością"? Ta mapa tego nie pokazuje
FAŁSZMigranci większością w Polsce za 100 lat? Nie wierzcie tej mapie
Świat
Protest ukraińskich kobiet w związku z wycinką drzew
FAŁSZCiągną po ziemi, podrywają, rozdzielają. Ale to nie pobór kobiet na Ukrainie
Szymon Rębowski
Kadr z nagrania, które rzekomo pokazuje, jak polskie Abramsy jadą na Ukrainę
FAŁSZPolskie Abramsy "przekraczają granicę z Ukrainą"? Co to za nagranie
Michał Istel
Tankowanie na stacji paliw
"Ropa jest tańsza". Dlaczego paliwa też nie mogą być
Szymon Rębowski
"Francja w ogniu". Ale kiedy?
FAŁSZ"Francja w ogniu". Ale kiedy?
Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Dostęp do broni. Nawrocki porównuje Polskę i Szwajcarię. Czego nie mówi
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski i posiadłość norweskiej rodziny królewskiej
FAŁSZZełenski, rodzina królewska i posiadłość za 43 miliony dolarów. Co nie pasuje
Szymon Rębowski
Marek Jakubiak paliwa
Tańsze paliwo dla Ukraińców? "Ile można powtarzać tę bzdurę"
Zuzanna Karczewska
Kadry z filmu, który rzekomo został nagrany w trakcie Oktoberfest
FAŁSZ"To piwo waży więcej niż ona", czyli rekord na Oktoberfest? Nie tym razem
Szymon Rębowski
Poseł Skalik cytuje noblistę z fizyki: "Nie ma kryzysu klimatycznego"
FAŁSZPoseł cytuje noblistę: "nie ma kryzysu klimatycznego". Ale co na to nauka
Szymon Rębowski
W Wielkiej Brytanii "aresztują białe dziecko za łowienie ryb". A jak było
"Brytyjska policja aresztowała ośmioletniego chłopca za łowienie ryb"? A jak było
Zuzanna Karczewska
Marcin Kierwiński
Kierwiński: Finowie i Szwedzi nie mają przygotowanych schronów. A jak jest
Michał Istel
Setki tysięcy wyświetleń ma manipulacyjny przekaz mający zniechęcić Polaków do wspierania Ukrainy
"Spójrzcie na mapę". Ten przekaz pomija fakty
Gabriela Sieczkowska
"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
Homilia księdza i atak w świątyni. Po co zestawiono te nagrania
Zuzanna Karczewska
Skok o tyczce to konkurencja bardzo widowiskowa
FAŁSZMilion kary za łamanie wytycznych o kadrowaniu kobiet? Nic się nie zgadza
Szymon Rębowski
nabu otwarcie konkret
FAŁSZKartony wypełnione dolarami z łapówek. To fejk Michała Wosia
Gabriela Sieczkowska
Izraelczycy "mają na mundurze polską flagę"? Co to za naszywka
FAŁSZPolska flaga na izraelskich mundurach? Co to za naszywka
Michał Istel
Narodowości zatrzymanych przy bazie RAF "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
FAŁSZNarodowości zatrzymanych przy bazie "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
Michał Istel, Szymon Rębowski
W autobusie i kajdankach. To nie są ukraińscy rekruci
FAŁSZPoseł Skalik pokazuje Ukraińców w kajdankach. I powiela rosyjski przekaz
Gabriela Sieczkowska
Czy AI napisała raport Rozwoju Plus? Generał wskazuje dowody, autorzy zaprzeczają
AI miała napisać raport Rozwoju Plus. Co znaleźliśmy w dokumencie?
Gabriela Sieczkowska
Żydzi nie uczą się ukraińskiego, bo "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Co to za wideo
W Ukrainie "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Wywiad, którego nie było
Zuzanna Karczewska
Obecnie brak dowodów na negatywny wpływ sieci 5G na zdrowie człowieka
"Atak z anten 5G" miał powodować objawy. Co na to nauka?
Gabriela Sieczkowska
"Wielki protest" we Wrocławiu? Ale czego dotyczy?
"Wielki protest" we Wrocławiu? Na 20 tysięcy wyświetleń
Zuzanna Karczewska
Kobiety na front? Podejrzana kampania, której nie było
FAŁSZTak ukraińska armia mobilizuje kobiety do służby? Sprawdziliśmy zdjęcia
Gabriela Sieczkowska
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Zuzanna Karczewska
Adam Gomoła o wydatkach posłów i KSeF. To nie jest system jawności
Wydatki posłów a KSeF. Dlaczego rachunku za mieszkanie Gomoły może tam nie być
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk
FAŁSZZa spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik
Zuzanna Karczewska
Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
FAŁSZMężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica