"Tysiące żołnierzy piechoty morskiej" USA wylądowały w Izraelu. Nie tam, nie teraz

Rozpowszechniany w sieci w ostatnich dniach film ma być dowodem na to, że do Izraela przybyli amerykańscy żołnierze. Przestrzegamy, to fake news. Nagranie powstało w zupełnie innych okolicznościach ponad rok temu.

Blisko 50 tys. wyświetleń ma opublikowany 29 października post z serwisu X z informacją o "tysiącach żołnierzy piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych", którzy mieli przybyć do Izraela. Autor wpisu informuje ponadto o żołnierzach z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Australii, którzy również mieli przybyć do Izraela. "I tak się robi kolejną wojenkę" - skomentował. Do wpisu dołączył krótkie nagranie przedstawiające żołnierzy schodzących po schodach z pokładu samolotu. "Demokrację przywieźli"; "No to się zacznie za niedługo" - brzmiały komentarze internautów (pisownia postów oryginalna).

Podobne informacje już wcześniej rozpowszechniali inni użytkownicy platformy X. "Wojska amerykańskiej piechoty morskiej wyładowały w Izrael" - ogłosił 26 października jeden z nich i zamieścił krótszy fragment tego samego nagrania. Dzień później fragment filmu opublikował użytkownik serwisu Bitchute. W komentarzu napisał o "setkach amerykańskich żołnierzy", którzy mieli wylądować w Izraelu. Nagranie publikowali również użytkownicy Facebooka, ale ich posty nie zyskały większej popularności.

Po wprowadzeniu kadrów do internetowych wyszukiwarek obrazów można trafić na setki udostępnień filmu na kontach w serwisach społecznościowych prowadzonych w różnych językach. Zwykle powielają ten sam, wyżej opisany fałszywy przekaz. Wśród wyników, które uzyskaliśmy w kilku wyszukiwarkach, nie było rezultatów wcześniejszych niż sprzed kilkunastu dni. Wyszukiwarka Google zasugerowała jednak kilka artykułów poświęconych 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. To właściwy trop - nagranie pochodzi z czerwca 2022 roku i przedstawia przybycie żołnierzy tej jednostki do Rumunii.

Siły zbrojne zachodnich mocarstw nie uczestniczą w działaniach zbrojnych w rejonie konfliktu

Po pierwsze: nie ma informacji o interwencji zbrojnej żadnego z wymienionych państw w ramach aktualnego konfliktu w Izraelu. Zgodnie z informacjami amerykańskiego Departamentu Stanu z końca października, w Izraelu przebywają jednak amerykańscy komandosi, którzy uczestniczą w poszukiwaniach zakładników. 31 października "New York Times" cytował urzędnika Departamentu Obrony Christophera Maiera, który informował, że amerykańskie siły specjalne nie mają przydzielonych żadnych ról bojowych w Izraelu, ale omawiają ze swoimi izraelskimi odpowiednikami "to, co będzie bardzo złożoną walką w przyszłości". 1 listopada Biały Dom oświadczył, że Stany Zjednoczone nie planują wysłania wojsk do Strefy Gazy w ramach przyszłej misji pokojowej. Z kolei 21 października poinformowano o wysłaniu na Bliski Wschód dodatkowych systemów obrony powietrznej THAAD i Patriot, które miałyby ochraniać już stacjonujące w regionie jednostki amerykańskie. Ponadto dodatkowi żołnierze zyskali status "gotowych do rozmieszczenia", chociaż nie ujawniono wtedy ich liczby. Pentagon wcześniej nadał taki status około 2 tysiącom żołnierzy.

Jak informuje Deutsche Welle, w związku z obecnością tysięcy obywateli Niemiec w rejonie konfliktu, zmobilizowano ponad tysiąc żołnierzy Bundeswehry. Większość z nich przebywa na Cyprze. Są gotowi do natychmiastowego działania, by w razie potrzeby szybko ewakuować rodaków.

Pochodzenie filmu i okoliczności jego nakręcenia łatwo ustalić, przyglądając się anglojęzycznym postom z serwisu X, w których powielono nagranie. Do niektórych z nich użytkownicy X dołączyli "notki społeczności" z linkiem do pierwotnego miejsca publikacji filmu w sieci. Na przykład do anglojęzycznego posta opublikowanego 27 października dołączono notkę z linkiem do tego samego nagrania z żołnierzami opublikowanymi w serwisie YouTube 28 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z opisem, na filmie widać żołnierzy 101 Dywizji Powietrznodesantowej przybyłych tego dnia na lotnisko i do bazy wojskowej Mihail Kogălniceanu w Konstancy, w Rumunii. Autor notki zauważył, że na ramionach żołnierzy można dostrzec odznakę 101 Dywizji Powietrznodesantowej.

Oryginalne nagranie można odnaleźć na związanej z amerykańskim Departamentem Obrony stronie internetowej Defense Visual Information Distribution Service.

Dlaczego żołnierze przybyli do Europy

W poście opublikowanym 28 czerwca 2022 roku na facebookowym koncie 101 Dywizji Powietrznodesantowej poinformowano, że jej żołnierze partiami przybywają do Rumunii już od 20 czerwca. "Dowództwo 101 Dywizji Powietrznodesantowej (Air Assault) i Grupa Bojowa 2 Brygady będą wspierać misję V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych polegającą na wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i angażowaniu się w wielonarodowe ćwiczenia z partnerami na całym kontynencie europejskim w celu uspokojenia sojuszników naszego kraju i powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji" - napisano w poście.

Wyjaśniono ponadto, że żołnierze 101 Dywizji Powietrznodesantowej nie stanowią dodatkowych sił amerykańskich w Europie, ale zastąpili żołnierzy amerykańskich z innej jednostki wcześniej stacjonujących w tym miejscu.

